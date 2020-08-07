Абхазская неделя: Анкваб в гневе, Пицунда в раздоре, пограничный прорыв

Количество заболевших COVID-19. в Абхазии за последнюю неделю возросло. По данным на 7 августа численность инфицированных коронавирусом составляет 120 человек, то есть количество заболевших уже более чем в три раза превышает численность выздоровевших. В Гудаутской специализированной больнице находится 40 пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Все остальные – на самоизоляции.

Такое развитие событий никаким образом не отражается на жизни республики, которая отменила все меры безопасности, связанные с угрозой распространения пандемии. Очевидно, что руководство страны решилось на этот шаг в надежде на пополнение прохудившегося бюджета за счет курортного сезона. Тем, кто не согласен с «курсом партии и правительства», предлагается сложить с себя полномочия. Так, на этой неделе премьер-министр Александр Анкваб назвал сотрудников Министерства здравоохранения, позволивших себе высказать опасения в связи с «молниеносным» открытием границы безо всяких условий, – паникерами, обвинил их в непрофессионализме и в свойственном ему тоне посоветовал им добровольно освободить занимаемые должности.

У медиков хватило выдержки не «повестись» на «советы» премьера. Заместитель министра здравоохранения Алхас Конджария еще раз пояснил премьеру, что озабоченность медиков связана с необходимостью соблюдения санитарных правил и норм и с тем, что возможности абхазской медицины небезграничны, они рассчитаны на внутренние потребности при закрытой границе.

Но надо сказать, что не все в стране столь легкомысленно отнеслись к угрозе распространения вируса. Решением оргкомитета отменен традиционный августовский фестиваль «Органные вечера в Пицунде», собиравший органистов со всего мира. Фестиваль проходил в Пицунде с 1977 года, и его проведение прерывалось всего один раз – во время грузино-абхазской войны в 1992-м и 93-м годах. Органист Лука Гаделия сообщил, что хоть фестиваль отменен, но абхазские органисты будут давать концерты в пицундском храме с соблюдением всех мер безопасности. Напомню, что ранее о решении отменить фестиваль оперной музыки «Хибла Герзмава приглашает» приняла оперная певица Хибла Герзмава, сама переболевшая коронавирусом, а директор сухумского Русдрама Ираклий Хинтба на неделю приостановил показ спектаклей.

На этой неделе сайт правительства сообщил, что стали известны результаты тестов на коронавирусную инфекцию, проведенных в кабинете министров. Премьер-министр, вице-премьеры, руководители и сотрудники аппарата здоровы. Однако сотрудники нескольких отделов МИД отправлены на карантин, так как коронавирусная инфекция диагностирована у одного из заместителей министра. Он отправлен на самоизоляцию, а на следующей неделе все сотрудники министерства пройдут тестирование на COVID-19.

Между тем к концу нынешней недели стало известно, что после четырехмесячного перерыва возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение между Абхазией и Россией. Первые поезда из Москвы и Санкт-Петербурга прибудут в столицу Абхазии 9 августа. Напомню, что пассажирское сообщение было остановлено в марте, но грузовое железнодорожное сообщение не останавливалось. С 15 августа между Россией и Абхазией начнет курсировать еще и туристический поезд.

С момента открытия абхазо-российской границы, с 1 августа, в Абхазию въехало более 200 тысяч человек, что сопоставимо с населением страны. Однако сильного наплыва отдыхающих пока не ощущается. Дело в том, что большинство въехавших в страну иностранцев – это туристы одного дня, которые въезжают в страну, чтобы посмотреть на достопримечательности, и в тот же день выезжают в Россию. Остальная часть предпочитает размещаться в санаториях и пансионатах на курортах Пицунда и Гагра. Туроператоры сообщают, что путевки в санатории Абхазии хорошо раскупаются россиянами и логично ожидать, что в ближайшие дни заезд туристов в страну увеличится. Любопытно, что именно в это время руководство страны решило осуществить кадровые перемены на курорте Пицунда и направило нового управлявшего. В результате этого сегодня курортная Пицунда превратилась в место противостояния сторонников нового и старого управляющих, и совершенно непонятно, чем закончится этот конфликт, к которому уже подключились более сотни человек.

И еще одно ЧП, которое произошло непосредственно на государственной границе России и Абхазии 7 августа в 6 часов утра. В сети размещено видео, на котором видно, как водитель черной «Тойоты», отказавшись подчиниться требованию российского пограничника, снес ворота и въехал на территорию Абхазии. По информации пользователей ФБ, за рулем машины находился один из помощников действующего президента Абхазии. Общественность с интересом наблюдает за тем, какие последствия повлечет данное правонарушение.

Пенсионная тема продолжала оставаться поводом для недовольства общественности. Напомню, что правительство Абхазии отменило пенсионные карточки, по которым пенсионеры получали деньги, и поставило людей в очереди в кассы Сбербанка. Свое решение оно объяснило письмом Пенсионного фонда России, который требует навести порядок в списках пенсионеров. По информации Министерства социального обеспечения Абхазии, за пять лет со счетов умерших пенсионеров было снято около 17 млн рублей, и поэтому руководством принято решение отказаться от платежных карт «Апра», на которые перечислялись пенсии. Однако экономисты, банкиры считают данное решение необоснованным и отмечают, что «мертвые души» – это результат плохой работы Пенсионного фонда и фискальных органов. Они указывают и на то, что данное решение правительства «откатывает назад развитие банковской системы и безналичных платежей».

Тем временем по факту мошенничества пенсионных денег УВД Сухума возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудниц Сберегательного банка, которые подозреваются в неправомерной транзакции и обналичивании денежных средств со счетов умерших пенсионеров. Вот и получается, что на «мертвых душах» «зарабатывали» сотрудники банка, а наказанными оказались люди пожилого возраста.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия