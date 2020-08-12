Туристы привезли в Абхазию наличность

В первые дни после открытия границы в Абхазию двинулся поток туристов. За десять дней КПП «Псоу» в оба конца пересекли около 300 тысяч человек. По оценке председателя «Абхазского союза туризма» Анны Калягиной, ситуация стабилизировалась и в настоящее время заполнение объектов размещения составляет от 30% до 80%. Цены абхазские отельеры не поднимали, они в среднем на 30% ниже, чем на курортах Краснодарского края.

С открытием абхазо-российской границы курортный сезон оживился: на пляжах и улицах абхазских городов появились долгожданные туристы. По оценке президента «Абхазского союза туризма» Анны Калягиной, в данный момент их поток стабилизировался и сравнялся с прошлогодним:

«Когда только открылась граница, люди там даже ночевали, настолько они ждали открытия, что были очень большие скопления народа. После того, как основной поток схлынул, ситуация нормализовалась. Были некоторые моменты очень большой загруженности экскурсионными автобусами, но по большому счету сейчас ситуация стабилизируется, она ничуть не хуже и не лучше, чем в прошлом году. Она стабильно такая же. Люди едут. В разное время разная загруженность границы, поэтому есть часы, когда люди могут пересечь ее за 15-20 минут, а есть время суток, когда можно полтора-два часа простоять в очереди. Экскурсионные автобусы у нас подъезжают в основном в шесть-семь утра. Основной поток через границу с восьми утра: прилетают утренние самолеты, приходят поезда и пик до часу дня. Дальше у нас перерыв, когда граница более или менее свободна, а к вечеру загрузка опять повышается. Ночью, соответственно, людей меньше».

Если первые туристы расселились в частном секторе, говорит Анна Калягина, то сейчас стали приезжать люди, которые заранее бронировали места в отелях:

«Первый поток туристов был стихийный. В основном люди приехали в частный сектор, в малые гостиницы и рассредоточились по западной Абхазии. Уже сейчас они продвигаются все ближе, мы можем видеть их уже в Новом Афоне, в Сухуме, и в Гулрыпшском районе довольно большое количество людей. После 10-го августа уже заезжают организованные группы, которые приезжают от туроператоров, прилетают в отели и гостиницы по бронированию, это те люди, которые купили тур и вот сейчас приехали».

Абхазские отельеры пережили большие трудности из-за карантина и закрытой границы, приезд отдыхающих позволяет им вздохнуть свободнее и с большим оптимизмом смотреть на перспективы нынешнего курортного сезона.

Говорить о том, какая по Абхазии заполненность туристами, сложно, есть объекты, где она 30%, 50%, и есть 100 %, но перспективы на август, по словам Анны Калягиной, очень хорошие:

«Что касается продаж на середину и конец августа, загрузка в основном довольно высокая. Это 80%, а то и полностью отели заполнены и места забронированы. Хочется отметить, что места в отелях еще есть, бронирование идет, и надо сказать нашим туристам: пожалуйста, бронируйте, места есть в Сухуме, в Афоне, в Гудаутах. Цены сильно не поменялись, спасибо всем коллегам, отельерам, что цены в разумных пределах оставили, и мы сохранили конкурентоспособность по сравнению с Краснодарским краем.

– Как цены в Абхазии соотносятся с ценами региона Сочи и Адлера?

– Они подняли цены на 30-40 %, поэтому, конечно, цены очень сильно разнятся. Мы надеемся, что туристы, которые к нам приезжают, это оценят».

В отелях Абхазии стараются соблюдать рекомендации санитарно-эпидемиологической службы по предотвращению заражения коронавирусной инфекцией. В больших отелях, где более четкая организация, это получается лучше, где-то – хуже. По мнению Калягиной, исполнить все рекомендации практически невозможно, здоровье как местных граждан, так и гостей зависит в основном от использования индивидуальных мер защиты и ответственного отношения к соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

С приездом туристов оживилась и финансовая ситуация в Абхазии. Данные по Сбербанку показывают, что до открытия границы в неделю в кассы банков поступала наличность в объеме около 90 млн рублей, сейчас – 150 млн рублей и более. Помимо этого, в последних числах июля платежи по российским картам и снятие наличности исчислялись суммой около 15 млн рублей в день (4 млн рублей – платежи по картам, около 11 млн рублей – снятие наличности в банкоматах). С момента открытия границы и заезда туристов показатели удвоились, и теперь это около 32 млн рублей в день: на 18 млн рублей расплачиваются, и 14 млн рублей наличными снимают с российских карт.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия