Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче Лиги наций

Национальная сборная Грузии по футболу сыграла вничью с командой Армении в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Матч завершился со счетом 2:2, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Встреча прошла сегодня, 11 октября, в польском городе Тыхы при пустых трибунах.

Грузинская команда проиграла первый тайм. Армяне открыли счет, воспользовавшись провалом обороны соперника. Голом у команды отметился Хорен Байрамян (6-я минута), с пенальти забил Генрих Мхитарян (89-я минута). В составе сборной Грузии отличились Ника Качарава (46-я минута) и Торнике Окриашвили (74-я минута).

После трех туров сборная Грузии располагается на втором месте группы 2 лиги С Лиги наций, набрав пять очка. На первой строчке команда Северной Македонии, в активе которой также пять очков, а на третьей Армения – четыре очка. Эстония идет последней с одним очком.

Участники Лиги наций ведут борьбу за право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в период с ноября по декабрь 2022 года. Дополнительную возможность участия в стыковых матчах в случае неудачного выступления в отборочном турнире получат два победителя групп Лиги наций, которые будут иметь наивысший рейтинг.

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных. Сборные, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D.