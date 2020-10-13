В Абхазии требуют обратиться к Путину с просьбой развернуть мобильный госпиталь

Организация абхазских ветеранов «Аруаа» требует от руководства самопровозглашенной республики Абхазия обратиться к президенту России Владимиру Путину. Ветераны считают, что на территории Абхазии необходимо развернуть мобильный госпиталь Минобороны России – «как это было сделано в Италии и Сербии».

«Считаем, в такой крайне тяжелой ситуации, преступной халатностью со стороны президента и премьер-министра игнорировать наше предложение. Если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратиться к президенту РФ В.В.Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени народа Абхазии, а президента и премьера Абхазии будем считать виновными, как минимум, в каждой второй смерти от COVID-19», – сказано в заявлении.

Как пишет «Нужная газета», авторы заявления высказывают недовольство бездействием властей в условия распространения пандемии коронавируса в Абхазии.

«Именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП «Псоу». У людей, пересекающих границу, не требовали не только COVID-паспорта, но перестали даже измерять температуру. Такой режим на границе и полное несоблюдение рекомендованных мер безопасности, через два месяца привело к критической ситуации», – говорится в обращении «Аруаа».