На севере Ирана, в граничащей с Азербайджаном провинции Ардебиль разбился беспилотник, сообщают местные информагентства. IRNA указывает, что это - «армянский или азербайджанский дрон».

«Пострадали сельскохозяйственные территории, информации о человеческих жертвах нет», – сообщает агентство MEHR, добавляя, что пока не ясно, с какой стороны был выпущен дрон.

Ранее официальный Тегеран строго предупредил Армению и Азербайджан не переносить карабахский конфликт на его территорию.

«Мы поговорили с правительствами двух стран и призвали их контролировать свои боевые действия», – сказал министр внутренних дел Абдолреза Рахмани Фазли, добавив, что если ситуация не улучшится, Иран предпримет необходимые шаги для обеспечения безопасности своих границ.