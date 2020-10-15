Политическая перепалка в Абхазии на фоне пандемии

9 октября президент Абхазии Аслан Бжания направил своему бывшему сопернику на мартовских выборах главы государства Адгуру Ардзинба поздравление с созданием общественной организации «Абхазское народное движение», которое тот возглавил: «Уважаемый Адгур Амиранович! Поздравляю Вас и Ваших единомышленников с созданием «Абхазского народного движения». Появление новой организации, несомненно, является показателем демократического пути развития абхазского общества. Выражаю надежду на то, что деятельность АНД будет способствовать решению накопившихся в стране проблем. Желаю плодотворной работы».

Наблюдатели отметили, что это беспрецедентный в истории Абхазии случай – когда власть поздравляет политика с учреждением оппозиционной организации. Но для этого были, конечно, определенные предпосылки: ведь за день до этого, на презентации новой ОО, Адгур Ардзинба напомнил, что уже в ночь выборов 22 марта они с бывшим кандидатом в вице-президенты Ардой Ашуба пришли поздравить Аслана Бжания с победой, пожелали успехов его команде; «это был такой прецедент, который мы заложили». Но лишь особо наивные могли воспринять поздравление президента как начало некой новой эпохи во внутренней абхазской политике, свободной отныне от издержек и перехлестов в борьбе за власть. Сам по себе этот жест был воспринят обществом в целом, разумеется, позитивно, но именно как жест, не более того.

И, действительно, очень скоро оппозиционные и провластные политические силы погрузились в привычную перепалку, в которой не обошлось без явных перехлестов. Темой предсказуемо стала резко ухудшившаяся в республике эпидемиологическая обстановка. Ведь подобно тому, как еще в начале весны эксперты прогнозировали вероятное столкновение мнений в абхазском обществе относительно возможности в условиях корнавирусной пандемии открытия границы на Псоу и проведения туристического сезона, такой же неизбежной выглядела и будущая – рано или поздно – критика оппозицией действий власти по противодействию коронавирусной пандемии.

Настоящим «часом пик» тут стал вторник 13 октября, когда общественная организация «Абхазское народное движение» провела беседу за «круглым столом» на эту тему, по итогам которого предложила ввести в республике режим чрезвычайного положения и принять другие меры. Одновременно ветеранская организация «Аруаа» снова (в первый раз это было 24 сентября) призвала руководство Абхазии обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой развернуть на территории республики мобильный госпиталь Минобороны России. Параллельно этому Аслан Бжания подписал распоряжение о дополнительных ограничительных мерах, начиная с 15 октября. А СМИ сообщили, что еще накануне, 12 октября, министр обороны Абхазии Владимир Ануа направил письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу с просьбой в экстренном порядке оказать помощь в направлении в Республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским персоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами.

В своем обращении «Аруаа», не зная еще о письме Владимира Ануа, назвали «преступной халатностью» со стороны президента и премьер-министра игнорирование их предложения. И продолжили:

«Если на этой неделе руководство нашей страны официально не обратится к президенту РФ В.В. Путину с просьбой развернуть госпиталь, то мы начнем сбор подписей и обратимся за помощью к президенту России от имени народа Абхазии, а президента и премьера Абхазии будем считать виновными как минимум в каждой второй смерти от COVID-19».

В ветеранской организации выразили недовольство действиями властей во время распространения коронавирусной инфекции в Абхазии. В их обращении говорится, что «именно в тот момент, когда численность больных стала увеличиваться, руководством было принято решение об открытии государственной границы и снятии всех ограничительных и санитарных мер на КПП Псоу. У людей, пересекающих границу, не требовали не только COVID-паспорта, но перестали даже измерять температуру. Такой режим на границе и полное несоблюдение рекомендованных мер безопасности через два месяца привели к критической ситуации».

Что касается открытия границы, то председатель АНД Адгур Ардзинба высказал в тот же день на «круглом столе» несколько иное мнение:

«Я не говорю о том, что решение об открытии границы – это ошибочное решение, это правильное решение. Но… я об этом тоже говорил… надо было впускать в страну людей со справками… Более того, когда ты принимаешь такое решение, четкие должны были быть инструктажи по объектам размещения, по кафе, ресторанам. Жесткий масочный режим, официантки и так далее».

Уже на следующий день, 14 октября, на сайте провластной политической партии «Амцахара» появился текст, пересказанный затем рядом СМИ. В нем, в частности, говорится:

«В такой нелегкий период, когда страна переживает всплеск коронавирусной инфекции, а руководством Абхазии делается все возможное для предупреждения и лечения заразившихся, когда с первого дня организована поставка медоборудования и препаратов, когда на помощь прибывают специалисты из России, когда практически весь медперсонал страны посменно дежурит в Гудаутском госпитале, считаем преступным обвинять президента и премьер-министра в бездействии. Авторы заявления явно перегибают (палку – ред.), пытаясь переложить личную безответственность многих на руководство страны, искусственно пытаясь вызвать протестные настроения наших граждан… Мы не позволим на горе и страдании людей, на их страхе перед коварным вирусом использовать ситуацию для достижения своих целей… Напомним «Аруаа», что еще совсем недавно сторонники прошлой власти на митинге в Гагре обвиняли власти страны в ограничительных мерах и требовали не закрывать абхазо-российскую границу… Уже некоторое время руководством страны обсуждается вопрос обращения к руководству Российской Федерации по открытию полевого госпиталя на территории Абхазии. Не иначе как об этом стало известно «Аруаа», которая, проявив нечистоплотность и политическую некорректность, решила использовать информацию о готовящемся обращении к руководству Российской Федерации в выгодном для себя свете, при этом ставя президенту и премьер-министру ультиматум… Безответственные заявления «Аруаа» мы расцениваем как политический спектакль... Мы обращаемся к «Аруаа с требованием прекратить имитацию бурной деятельности, прекратить нагнетать обстановку, сеять панику, выдавая ложную информацию, вводить в заблуждение людей, искать компромат там, где его нет».

Реакция на это со стороны «Аруаа» выглядит в СМИ так:

«Ветеранская организация «Аруаа» выразила благодарность министру обороны генералу Владимиру Ануа, который откликнулся на их призыв обратиться к министру обороны РФ с просьбой об открытии временного ковид-госпиталя на территории Абхазии. В своем обращении ветераны войны отмечают заслуги генерала Сергея Шойгу, нынешнего министра обороны РФ, который в период грузино-абхазской войны участвовал в гуманитарной акции, связанной с поддержкой жителей блокадного Ткуарчала. «Аруаа» также выражает удивление по поводу агрессивного заявления, сделанного провластной партией «Амцахара», которая восприняла их обращение к президенту и премьер-министру как повод для обвинений в адрес ветеранов войны «Аруаа». «Партия «Амцахара» заняла неконструктивную позицию, выступая в роли адвокатов власти»... Не считаем необходимым отвечать на эти сумбурные и надуманные обвинения в наш адрес».

Но вчера же на оппозиционеров еще с более, пожалуй, жесткой критикой обрушилась провластная политическая партия «Айтайра». В ее заявлении, наряду с прочим, говорится:

«Мы обращались с предложением к нынешней власти опубликовать всю информацию о том, кем и на что транжирились государственные финансы, когда страной руководили ставленники «Аруаа» и нынешние представители АНД. К сожалению, к нам не прислушались. А зря. Народ бы знал сегодня, кто учит правильно управлять государством! …Побывавшие во власти, вы также хорошо знаете, что, прежде чем окончательно решить вопросы межгосударственного сотрудничества, об этом говорить не принято. И вы воспользовались этим, решили сыграть на опережение, зная, что переговоры с российской стороной уже ведутся. Чтобы потом, когда власть реализует на практике договоренности, разрываться в новых заявлениях и соцсетях: «Видите, граждане, это мы их заставили!» Это дешевые и нечистоплотные политические трюки. Только полным абсурдом можно назвать требования «немедленного введения чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия», «перенаправить финансовые средства» из расходной части республиканского бюджета и внебюджетных фондов на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией и одновременно «разработать и представить план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране»!.. Это невозможно потому, что государственный бюджет Республики Абхазия – это социальный бюджет. Изъять средства оттуда – значит, отнять пособия у инвалидов войны, лишить и без того скудных средств другие фонды, прекратить все социальные выплаты. Если это сделать, то станет еще хуже нашим гражданам. А вам, наоборот, политически выгодно».

На это уже успела сегодня отреагировать ОО «АНД»:

«Наши последние заявления вызваны частыми консультациями со специалистами, эпидемиологами и врачами Гудаутского госпиталя, в котором мы регулярно бываем. И мы понимаем, что если не предпринять скорейших мер, то последствия будут страшными. Будем считать удачным совпадением, что последние инициативы парламента, «Аруаа» и АНД стали результатом небольшого усиления карантинных мер. Это, конечно, немного снизит темпы заболеваемости. Но все же мы считаем эти меры недостаточными. И отдельно хотим заметить, что у слова «абсурд» есть и более наглядное определение, например, когда бывший чиновник, в бытность которого Абхазия за пять лет получила безвозмездной финансовый помощи от России на сумму более 850 миллионов долларов США (по сегодняшнему курсу это свыше 65 миллиардов рублей), умудрился оставить стране внешний и внутренний долг более чем в 3,5 миллиарда рублей и сегодня рассуждает о наполнении слова «экономика». Предлагаем вместо обмена заявлениями встретиться в студии АГТРК и в прямом эфире обсудить эти и другие вопросы, в том числе, кем и на что «транжирились» государственные финансы за последние 10 лет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия