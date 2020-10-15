Гареджи: козырная карта предвыборной партии 

Обвиняемые в «нарушении территориальной целостности Грузии» бывшие члены комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева останутся под стражей. Апелляционный суд не удовлетворил ходатайство стороны защиты об их освобождении. Им инкриминируется использование недостоверных карт при демаркации пограничной линии с Азербайджаном.

Пока обвиняемые остаются под стражей, а прокуратура не спешит обнародовать детали расследования, власти и оппозиция не устают обвинять друг друга в использовании этой чувствительной темы в своих политических интересах. Не остался в стороне и премьер-министр Грузии. Как отметил Георгий Гахария, именно нынешняя оппозиция внесла большой вклад в обострение вопроса принадлежности некоторых участков монастырского комплекса Давид-Гареджи:

«История Давид-Гареджи началась не вчера, даже не месяц назад. История Давид-Гареджи началась много лет назад. Последняя волна обострения началась год, полтора года назад, и в обострение этого вопроса внесла большой вклад именно та позиция, которая поднимает этот провокационный вопрос. Вопрос о том, почему именно сейчас, им следует задать себе».

Оппоненты власти, в свою очередь, уличают «Грузинскую мечту» в попытках очернить бывшую правящую партию «Единое национальное движение» в преддверии выборов и обвинить ее в «продаже земель». По словам одной из лидеров ЕНД Саломе Самадашвили, в деле картографов четко прослеживается политическая мотивация. Если же в вопросе монастырского комплекса Давид-Гареджи действительно появятся новые обстоятельства, то этим вопросом может заняться следственная комиссия, которую можно создать в парламенте нового созыва:

«В этом деле есть много политических мотивов, в том числе и выбор времени. Когда власти говорят, что очень давно у них есть информация, которая помогла бы в этом вопросе, если я не ошибаюсь, об этом сказал отец Кирион, получается, что они припасли джокера в рукаве на самый конец. Любой здравомыслящий человек понимает, что это дело не имеет ничего общего с нашими государственными интересами. Это обычная операция, запланированная российскими спецслужбами и пропагандой перед выборами. Тема многолетних переговоров по проблеме Давид-Гареджи – очень сложная. Если в этой теме появится что-то новое, новое обстоятельство, которое иначе представляет текущие переговоры, будет создана следственная комиссия для изучения всего этого в новом парламенте, в котором «Грузинская мечта» будет представлена в меньшинстве. И ее члены, как представители оппозиции, получат возможность участвовать в работе комиссии».

При этом на вопрос, почему эта тема стала актуальной именно сейчас, ответили все же в правящей партии. По словам представителя избирательного штаба «Грузинской мечты» Николоза Самхарадзе, раньше в распоряжении правительства попросту не было документов, подтверждающих существование карты 1938 года, на основании которой у Грузии появились новые аргументы в споре за территорию монастыря. Аргументы же, что эта карта есть в свободном доступе в интернете, не могут служить сколько-нибудь серьезным доказательством в пограничных спорах, отметил Самхарадзе:

«У нас не было информации о существовании этой карты в 2014 году. У процесса делимитации же есть свои процедуры. Если вы распечатаете карту из Интернета, вы не сможете передать ее в экспертную комиссию для определения границы между двумя государствами. Это простая истина, и, думаю, об этом не стоит говорить».

При этом в штабе «Грузинской мечты» опровергли возможную заинтересованность Москвы в обострении отношений между Грузией и Азербайджаном посредством передачи Тбилиси карты, оспаривающей претензии Баку на часть территории монастыря. Как отметил Николоз Самхарадзе, дело Давид-Гареджи – внутреннее дело Грузии, и на грузино-азербайджанскую дружбу никак не повлияет:

«Я не думаю, что в интересах Кремля было предпринимать какие-либо шаги в пользу Грузии. К тому же между Грузией и Азербайджаном существует стратегическое партнерство. Это внутренний вопрос Грузии, и это не бросит тень на грузино-азербайджанское соседство или дружбу».

То, что о карте ничего не было известно до недавнего времени, подтверждает и бывший премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели. Он возглавлял правительство как раз в период работы комиссии по делимитации, которым заинтересовалась прокуратура.

По словам Ногаидели, на одном из заседаний Совета безопасности поднимался вопрос Давид-Гареджи, и докладчик по этому вопросу четко обозначил, что три монастыря – Чичхитури, Удабно и Бертубани – находятся на территории Азербайджана. При этом, кто был докладчиком, Ногаидели затруднился вспомнить:

«Лично я знаком с вопросом делимитации-демаркации границ Грузии только как член Совета безопасности. Сказать по правде, кто был докладчиком, я точно не помню, но, наверное, он был бы главой одной из делимитационно-демаркационных комиссий или одним из руководителей. Очень прямо и ясно, без каких-либо споров, было четко сказано, что в любом случае эти три святыни Давид-Гареджи остались на стороне Азербайджана. Вопрос был задан президентом Саакашвили, и он получил ответ от докладчика. После этого Саакашвили пришел к выводу, что наша главная задача на тот момент – восстановить эти памятники и сохранить их как грузинские святыни».

Но при этом в целом ответственным за ситуацию Ногаидели считает именно Михаила Саакашвили:

«Я надеялся и надеюсь, что этот вопрос подробно обсуждался ответственными лицами, и они точно знали, что нет никаких других документов, другой карты, других аргументов. Это была, прежде всего, прямая ответственность Михаила Саакашвили. Так же, как сегодня я отвечаю за все экономические вопросы и документы, которые обсуждались где-либо в 2005-2007 годах, что было моей прямой обязанностью по Конституции Грузии, сегодня, завтра, 13 лет спустя, в предвыборный период и после выборов я отвечаю за все эти документы головой, – так и другие участники должны нести ответственность за свои решения, вопросы, входящие в их зону ответственности. Иначе не бывает. Нам действительно необходимо выяснить, кто несет политическую ответственность за этот вопрос и кто несет ответственность за то, что были дополнительные документальные аргументы, и мы не смогли их использовать».

Официальную позицию по скандальному вопросу обозначила и грузинская патриархия. В заявлении, опубликованном пресс-службой ГПЦ, утверждается, что «Давид-Гареджи – грузинская земля и если произошло незаконное отчуждение территорий, то это преступление против нации и страны».

Что же касается времени, когда вопрос остро встал на повестке дня, в патриархии призвали не связывать это с предвыборным периодом. ГПЦ открестилась от любых связей с политическими оппонентами и подчеркнула: все свои заявления по этому вопросу церковь сделала тогда, когда в ее распоряжении «оказались копии документов, подтверждающих факт принадлежности территории Давид-Гареджи Грузии».