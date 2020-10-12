В Грузии разыгрывают монастырскую карту

В Грузии продолжается картографический скандал. Арест и обвинения, выдвинутые сопредседателю и члену межгосударственной комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы о «нарушении территориальной неприкосновенности Грузии», обрастают новыми деталями. В процесс вмешались политические оппоненты и Грузинская православная церковь.

На скамье подсудимых – экс-председатель комиссии по делимитации Ивери Мелашвили и бывший член комиссии Наталья Ильичева. По версии прокуратуры, обвиняемые в процессе делимитации в 2006-2007 годах руководствовались неправильными картами – не 1937-1938 годов, которые «отражают исторические границы страны», а изданными в 1970-1980 годах, со смещенными пограничными линиями. В результате между Тбилиси и Баку при прежних властях было достигнуто соглашение об урегулировании спорных участков. Нынешние же власти обещают пересмотреть сделку, согласно которой, по версии следствия, «Грузия могла потерять до 3500 гектаров территории».

Одним из главных свидетелей обвинения, который дал показания против задержанных, стал настоятель монастыря Давид-Гареджи архимандрит Кирион. По его словам, бывшие власти страны, при полном попустительстве со стороны комиссии по делимитации, ничего не сделали для того, чтобы отстоять границы страны и монастырского комплекса:

«Мы не могли представить себе, может ли существовать реальность, в которой правительство не будет защищать интересы Грузии в принципе. Тогда мы понадеялись на обещания правительства, но в 2007 году так и не произошло восстановления справедливости. Были периодические встречи, обнадеживающие разговоры, но безрезультатно. Затем был август 2008 года, и после российско-грузинской войны ни правительство, ни общественность в принципе не могли сосредоточиться на проблемах Гареджи. Мы продолжали надеяться и думали, что правительство обязательно изменит ситуацию. Эта надежда была полностью разбита 6 мая 2012 года, когда азербайджанские пограничники оккупировали монастырь Удабно. Позиция правительства окончательно положила конец нашим надеждам».

Подключение духовенства к процессу может придать ему особый сакральный характер. Но отцы церкви стараются комментировать ситуацию осторожно. Местоблюститель грузинского патриарха владыка Шио ограничился высказыванием надежды на то, что скандал завершится возвращением Грузии всего монастырского комплекса:

«Я не буду это комментировать. Единственное, очень радует, что это дело перешло на новый этап. Были обнаружены очень важные материалы, и есть надежда, что эти два монастыря Давид-Гареджи будут окончательно включены в границы Грузии, как это было в истории».

Впрочем, с историей как раз не все так гладко. Обвиняемые настаивают, что инкриминируемые им преступления не согласуются с фактическим материалом, который предлагается в качестве доказательства их вины. Так, Наталья Ильичева отмечает, что карта, которая не была использована, есть и в свободном доступе в интернете. Но эксперты комиссии считали этот документ не до конца достоверным. По словам Ильичевой, если бы эксперты опирались на эти топографические сведения, часть территорий Давид-Гареджи все равно бы отошла Азербайджану.

«Согласно этой карте, мы переходим к положению 1929 года. Если, конечно, мы говорим об этом документе. А согласно этому документу, мы теряем часть Давид-Гареджи, и граница проходит по башне Чичхитури», – заявила Ильичева на процессе.

В оппозиции и вовсе настаивают: само дело полностью выдумано «Грузинской мечтой» перед выборами, чтобы максимально скомпрометировать бывшую правящую партию и ее лидера Михаила Саакашвили. А если кого и стоит спрашивать об обострении ситуации, так это нынешнего президента страны Саломе Зурабишвили, которая в 2004-2005 годах руководила МИДом, да и сейчас сыграла не последнюю роль в обострении ситуации.

Многолетнее затишье в споре вокруг Давид-Гареджи прервалось в конце апреля 2019 года, вскоре после визита в приграничную зону президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она осмотрела средневековый комплекс, а чуть позже публично заявила о необходимости завершить процесс демаркации границы между двумя странами.

После этого азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к монастырю Удабно, затем произошло несколько акций протеста грузинских активистов. Дорогу открыли после переговоров на уровне МИД двух стран. Но споры о грузино-азербайджанской границе с тех пор время от времени омрачают стратегическое партнерство двух стран.

В Баку заявляют, что не собираются идти ни на какие территориальные уступки. При этом тоже говорят о культурной ценности монастырского комплекса. В Азербайджане его называют Кешикчидаг и считают важным историческим памятником Кавказской Албании.

В «Грузинской мечте» настаивают, что речь может идти о государственной измене. Эту мысль озвучили уже почти все лидеры правящей партии. Тем не менее вопрос Давид-Гареджи остается открытым.

Совместная комиссия по демаркации и делимитации государственной границы была создана в 1996 году. В течение первых 15 лет она проделала почти 70% работы по уточнению пунктирной линии между странами, но с 2007 года процесс забуксовал. Протяженность общей границы Грузии с Азербайджаном – около 440 километров. Ее треть, включая участок, проходящий через комплекс Давид-Гареджи, до сих пор остается несогласованной.