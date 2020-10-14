Синдром Гареджи

Попытка политической атаки на оппонентов, желание восстановления справедливости или серьезные территориальные претензии к стратегическому партнеру? Дело Давид-Гареджи в Грузии приобретает все более масштабный характер.

«У интересов родины и государства нет политического календаря», – так в «Грузинской мечте» комментируют развитие скандала вокруг ареста сопредседателя и члена межгосударственной комиссии по делимитации-демаркации грузино-азербайджанской границы Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой по делу «о нарушении территориальной неприкосновенности Грузии».

У председателя парламента Арчила Талаквадзе вызывает вопросы защитная реакция оппозиция – притом, что следствием еще не был проведен брифинг:

«Интересы государства и родины – номер один, власть для того и существует, чтобы делать правильные шаги, когда требуется. Мы не располагаем роскошью откладывать на будущее темы, связанные с любым государственным вопросом. Думаю, общество видит, кто попытался политизировать этот вопрос».

Талаквадзе отметил, что вопрос Давид-Гареджи имеет для правительства государственное значение, «Грузинская мечта» сделает все возможное для «защиты культурного наследия в рамках Конституции и законодательства», а также для «выяснения спорных вопросов со «стратегическим другом и партнером – Азербайджаном»:

«Если в этом помогут аутентичные карты, которые были предоставлены в последний период, мы обязательно воспользуемся этим на следующем этапе переговоров. Наша задача на данный момент — обеспечить безопасность границ, чтобы спор по поводу Давид-Гареджи был разрешен в интересах нашего государства».

Председатель парламента выразил надежду, что урегулирование этого вопроса с Азербайджаном станет возможным «в новых обстоятельствах». При этом официальная позиция Баку по этому вопросу остается неизвестной. По словам замминистра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия, все материалы переданы правительству Азербайджана, которое, «с большой вероятностью, их изучает». Впрочем, разъяснения представителя грузинского МИДа особой ясности в дело не внесли:

«Это внутреннее дело Грузии, об этом говорили и сами представители азербайджанской стороны, и наш министр, и грузинская сторона. Везде как грузинская, так и азербайджанская стороны подчеркивают, что любая работа этих комиссий, разумеется, – это чувствительная тема, но формат ее обсуждения соответствует и подобает грузино-азербайджанским отношениям, и так будет продолжаться и в будущем».

8 октября в СМИ появилась информация о том, что карты, переданные Министерством обороны Грузии прокуратуре и ставшие основанием для возбуждения уголовного дела по изменению границы с Азербайджаном, были получены из России. В частности, сообщалось, что документы были предоставлены оборонному ведомству близким к «Грузинской мечте» бизнесменом Давидом Хидашели. Тот, в свою очередь, смог заполучить их при содействии офицера внешней разведки России Олега Мубаракшина, работавшего под прикрытием.

Сам Давид Хидашели, в настоящее время находящийся в Тбилиси, считает, что, передав Министерству обороны Грузии топографическую карту 1938 года, сделал «национальное дело».

«Я приехал в Грузию, чтобы сделанное мной национальное дело было справедливо рассмотрено. Я был готов провести пресс-конференцию на эту тему, но, вероятно, пандемия помешает этим планам, я нахожусь в самоизоляции. Более того, чего я только не услышал о себе в последние дни по разным телевизионным каналам: что я изменник родины и агент оккупантов. Странно, что возвращение важнейших картографических материалов, обнаруженных во многих странах мира и в результате огромных усилий, возвращенных в Грузию, оказалось «враждебным отношением к стране», – заявил Хидашели агентству IPN.

В результате на скамье подсудимых оказались два бывших члена комиссии – Ивери Мелашвили и Наталья Ильичева. По версии следствия, в процессе делимитации обвиняемые не использовали карту, которая отражает исторические границы страны. В результате рубежи якобы были согласованы в ущерб территориальным интересам Грузии.

Не осталась в стороне и президент страны. Саломе Зурабишвили распространила специальное заявление. По словам главы государства, во время ее пребывания на посту министра иностранных дел (2004-2005 гг.) вопрос государственных границ был одним из ключевых в двусторонних отношениях с Баку и Ереваном. Но окончательного соглашения ни с одной стороной достигнуто не было. Глава государства готова в любое время лично предоставить всю информацию прокуратуре:

«Расследование касается соглашения, достигнутого комиссией в 2006-2007 годах, а не периода моего пребывания в должности главы МИД. Несмотря на это, поскольку я уважаю государственные институты, считаю необходимым еще раз публично поделиться с вами полной информацией, которой владею. Также могу лично в любое время предоставить эту информацию прокурору».

Зурабишвили также сообщила, что во время последней встречи в ранге министра иностранных дел с азербайджанским коллегой от комиссии по делимитации была получена информация о том, что несколько участков границы остаются несогласованными. В том числе, в районе Давид-Гареджи и Красного моста:

«Исходя из высокой политической важности и деликатности вопроса, мы с моим коллегой Эльмаром Мамедъяровым договорились обратиться для принятия решения к президентам наших стран, поскольку вопрос мог быть решен только на высшем политическом уровне. Я не владею информацией о том, обсуждался ли этот вопрос президентами после того, как я перестала быть министром, то есть после 19 октября 2005 года. Мне также неизвестно, когда или при каких условиях этот вопрос был возвращен для рассмотрения в комиссию».

Саломе Зурабишвили уверена, что в целом скандал, разразившийся в связи с арестом членов комиссии и прошлой деятельности главы государства на посту министра, направлен на ослабление института президента.

Тем временем от четкой фиксации своей позиция воздерживается самый влиятельный институт в стране. Высшие иерархи Грузинской православной церкви не раз заявляли о том, что монастырский комплекс Давид-Гареджи принадлежит Грузии, но в разгорающемся скандале патриархия предпочитает дистанцироваться от вопроса. Члены Священного синода ограничились лишь туманными обещаниями рассмотреть вопрос на собрании отцов церкви. При этом епископ Ахалкалакский и Кумордойский Николоз дал понять, какая позиция превалирует:

«Даже не Давид-Гареджи, а Тбилиси был в руках арабов 400 лет, но кто может сказать, что Тбилиси – это не Грузия? Гареджи – это Грузия, монастырь Гареджи всегда будет под дланью Грузинской православной церкви, а земля Гареджи всегда была и всегда будет грузинской землей. Любая попытка отчуждения или захвата его внешним врагом или внутренними предателями никогда не увенчается успехом».

При этом в Грузии распространилась информация, что, согласно той карте, которая послужила причиной возбуждения уголовного дела и пересмотра соглашения с Азербайджаном о делимитации участка границы в районе монастырского комплекса Давид-Гареджи, Грузия может понести территориальный ущерб со стороны соседней Армении. Речь, как утверждают сторонники этой версии, может идти о 700 гектарах. Впрочем, в МИД Грузии эту информацию категорически опровергают.