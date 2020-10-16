В России впервые выявили более 15 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Одной из причин пополнения рядов боевиков является политика чеченских властей в отношении подозреваемых. Об этом заявил правозащитный центр «Мемориал», комментируя спецоперацию в Серноводском районе Чечни 11 октября, в ходе которой были убиты предполагаемые боевики Рустам Борчашвили и Казбек Байдулаев.

Согласно информации «Мемориала», Байдулаев был в первый раз задержан 12 апреля 2008 года, когда ему было 20 лет. Молодого человека доставили в райотдел внутренних дел по Ачхой-Мартановскому району, где пытали и заставили оговорить себя, признавшись в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ). Вскоре его приговорили к шести месяцам лишения свободы.

10 октября 2008 года Байдулаев вышел на свободу, а через полгода, 22 марта 2009 года, был похищен. Как он позднее рассказал матери, всё это время в Ачхой-Мартановском РОВД его избивали, унижали и пытали, вынудив вновь оговорить себя. В суде Байдулаев тоже подробно рассказал, как его заставили оговорить себя, о пытках и угрозах, в том числе изнасилованием. На этот раз Байдулаев был осуждён на два года лишения свободы.

После выхода на свободу он все время оставался под наблюдением силовиков. Позже его необоснованно (никаких данных о его участии в НВФ у силовиков не было) обвинили в нападении, которое произошло в ночь с 3 на 4 декабря 2014 года, когда боевики атаковали центр Грозного. Это стало причиной сожжения дома его родителей в селении Янди Ачхой-Мартановского района, что побудило семью покинуть Чечню.

«Нет никакого сомнения, что государство обязано бороться с терроризмом и незаконными вооружёнными формированиями, - считает член Совета «Мемориала» Олег Орлов. - Но борьба эта должна проходить строго в рамках закона. Пытки, похищения, секретные тюрьмы, сожжения домов родственников боевиков - все те методы борьбы с подпольем, которые системно практикуются в Чечне, в долгосрочном плане ведут лишь к расширению мобилизационной базы террористов. Что мы и видим на примере судьбы Казбека Байдулаева».