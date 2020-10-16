Отец Левана Варшаломидзе, экс-глава Совета министров Аджарии умер от COVID-19

В Батуми от осложнений, вызванных COVID-19, скончался Гурам Варшаломидзе – отец одного из лидеров «Единого национального движения», экс-главы правительства Аджарии Левана Варшаломидзе. Об этом сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

В начале октября Варшаломидзе был госпитализирован с инсультом. В клинике у него подтвердился коронавирус. По некоторым данным, Варшаломидзе мог заразиться от медработника.

Гурам Варшаломидзе в 1991-1993 годах был председателем Совета министров Аджарии, в 2005-2006 годах руководил госкомпанией «Сакнавтоби».

Его сын, Леван Варшаломидзе – экс-глава правительства Аджарии (2004-2012), кандидат в депутаты парламента в батумском округе от «Единого национального движения».