Несколько членов партии «Лело для Грузии» перешли в самоизоляцию

Несколько членов партии «Лело для Грузии» перешли в самоизоляции после подтверждения Covid-19 у лидера оппозиционной партии Мамуки Хазарадзе. Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

«В самоизоляции находятся все, кто контактировал с Мамукой Хазарадзе в последние дни. Это очень небольшая группа людей. Сегодня же им сделают тесты. Во всех офисах – региональных и центральном – проведут дезинфекцию», - заявили в партии.

53-летний Мамука Хазарадзе – кандидат «Лело» в премьеры Грузии. Он предполагает, что заразился коронавирусом на одной из предвыборных встреч – от человека, для совместного фото с которым он снял защитную маску.

Хазарадзе уже прошел консультации с врачами. С минимальными симптомами заболевания он находится в самоизоляции. Политика госпитализируют, если его состояние ухудшится.

Партия «Лело» намерена продолжать активную избирательную кампанию. Не исключено, что часть уже запланированных предвыборных мероприятий проведут в онлайн-режиме.