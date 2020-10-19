В Сухуми прибыла колонна мобильного военного госпиталя Минобороны РФ

Политтехнолога Виталия Шклярова, освободить которого призывали в России и США, отпустили из СИЗО КГБ в Минске, где он находился более двух месяцев. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на политолога Юрия Воскресенского, которого выпустили из СИЗО ранее, а также на адвоката Шклярова Антона Гашинского.

По словам адвоката, мера пресечения Шклярову была изменена на домашний арест. По словам Воскресенского, Шкляров отпущен под его личное поручительство, и сейчас он находится дома у его матери, поскольку в Минске ему негде жить. Об этом Воскресенский рассказал "Новой газете".

Шкляров - гражданин Беларуси и США, работавший также в России и выступающий в российских СМИ - был задержан в Минске за 10 дней до президентских выборов 9 августа. Его обвиняли в том, что он помогал блогеру Сергею Тихановскому, который также находится в СИЗО и, вместе с другими оппозиционными политиками, обвиняется в попытке захвата власти. Шкляров все обвинения отрицал, утверждая, что приехал в Беларусь навестить родителей. Он жаловался на нарушение его прав в СИЗО, где он, в частности, перенёс коронавирусную инфекцию.

44 -летний Шкляров в качестве политтехнолога участвовал, в частности, в президентской кампании Берни Сандерса в США, а в России консультировал Ксению Собчак. Соединённые Штаты активно добивались от властей Беларуси его освобождения. 10 октября Шкляров был одним из 12 политзаключённых - участников встречи с Александром Лукашенко в СИЗО КГБ Беларуси. Ранее были отпущены двое других участников этой встречи, включая Воскресенского.

В 2018 году Шкляров был главным политтехнологом команды Григола Вашадзе - кандидата от оппозиции на президентских выборах в Грузии.