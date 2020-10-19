Азербайджан: части армянских ракет упали в 250 метрах от нефтепровода Баку-Новороссийск

В Азербайджане сообщили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району. По информации азербайджанской Генпрокуратуры, части ракет упали рядом с нефтепроводом Баку-Новороссийск.

«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении

Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны

проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры, перевод которого публикует агентство Trend.

Ранее Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян отметила, что это – «наглая ложь». «Мы неоднократно заявляли, что нефтегазовая инфраструктура не является нашей мишенью, однако, вне зависимости от места расположения, все те военные объекты и цели, откуда будет вестись огонь в направлении Арцаха, будут уничтожены», – отметила она.

Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.