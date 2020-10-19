«Надеемся, что нам пришлют российских врачей»

В Южной Осетии отмечается резкий рост заболеваний COVID-19. В воскресенье коронавирус был выявлен у 12 человек. Образовательные учреждения закрываются на двухнедельный карантин, а в госучреждениях вводится обязательное ношение масок. Югоосетинские эксперты бьют тревогу. По их мнению, местная система здравоохранения не в состоянии справиться с пандемией без помощи из России.

В Южной Осетии отмечается резкий подъем заболеваемости COVID-19. По информации главного санитарного врача Марины Кочиевой, в воскресенье проведено 66 тестов на COVID-19, из них 12 показали положительный результат. А днем ранее, в субботу, был установлен антирекорд – из 170 тестов на COVID-19 57 выявили инфицированных.

По сообщению информагентства «Рес», среди заболевших оказались президент Анатолий Бибилов и исполняющий обязанности премьер-министра Геннадий Бекоев. Сообщается, что они переносят болезнь в легкой форме и работают дистанционно.

Всего, по официальной информации, со дня снятия ограничений на границе с РФ 15 сентября заболело 206 граждан. Зафиксирован и первый случай смерти от коронавируса 88-летней женщины.

По состоянию на сегодняшнее утро с диагнозом пневмония госпитализированы 40 человек, их состояние оценивается как средней степени тяжести, семь человек выздоровели, остальные проходят лечение амбулаторно.

По неофициальной информации от врачей, в тяжелом состоянии находятся восемь человек, из которых трое подключено к ИВЛ, еще четверо тяжелых накануне были направлены на лечение в Тбилиси по линии Красного Креста.

С 20 октября на двухнедельный карантин закрывается югоосетинский госуниверситет, а с 21 октября – все школы республики.

По наблюдениям журналиста Анны Чочиевой, люди встревожены резким ростом заболеваемости, в общественных местах растет количество людей в медицинских масках:

«Для российских клиник, быть может, госпитализация двадцати заболевших не обременительна, но для югоосетинской больницы – это уже много. Возникает нехватка кадров, потому что у нас всего четыре реаниматолога и два пульмонолога, не дай бог, кто из них заболеет. Поэтому, когда дорога на Россию открывалась, все рассчитывали, что власти предусмотрели неизбежные последствия этого шага. Быть может, они пригласили из России бригаду врачей, которая уже имеет опыт работы с COVID-больными. У нас ведь не было первой волны и нет опыта работы с этой инфекцией, поэтому прикомандированные врачи могли бы нам помочь. Но, как я понимаю, этот момент не был продуман».

По словам первого вице-спикера парламента, врача анестезиолога-реаниматолога Александра Плиева, инфекционная больница на 60 коек уже заполнена COVID больными, под второй госпиталь на 100 коек отводится детская больница. Остается нерешенной главная проблема системы здравоохранения – дефицит медицинских кадров.

Ранее была достигнута договоренность между российским и югоосетинским минздравами о командировке в Цхинвал трех высококлассных анестезиологов-реаниматологов, имеющих опыт работы с вирусными пневмониями. Они приедут в начале ноября, но уже ясно, что этой помощи недостаточно, нужно больше людей, причем с опытом работы в COVID-госпиталях. Увы, говорит Александр Плиев, руководство республики оказалось не готово к приходу пандемии:

«Нам нужны еще инфекционисты, пульмонологи, которые уже набрались опыта. И, конечно, нам нужны специалисты по работе на компьютерных томографах. У нас там всего один врач работает и две медсестры – их не хватает. Сейчас большой объем исследований на КТ проводится, они не осиливают такие объемы и буквально валятся с ног. Я об этом разговаривал с министром здравоохранения, перед тем как он вылетел в Москву в прошлую среду. Мы надеемся, что он договорится и нам пришлют российских врачей.

– Как с лекарственным обеспечением госпиталей?

– С медикаментами до сих пор было все более или менее нормально, сейчас мы ждем вторую партию. Я сегодня интересовался в отделе поставок, там мне сказали, что со дня на день ждут транспорт. У нас в последнее время больше проблем было с антикоагулянтами (препятствуют образованию тромбов). Они еще есть, но уже на исходе. Меня заверили, что завтра или послезавтра машина с препаратами приедет обязательно».

По словам Александра Плиева, отдельная проблема – защита медицинского персонала, который хоть и работает за пределами «красной зоны», но неизбежно будет вступать в контакты с коронавирусными больными. Это, прежде всего, врачи скорой помощи и поликлиники.

Заболевание среди врачей может привести к дефициту медицинского обслуживания. Пандемия только начинается, но уже из шести участковых детских врачей Цхинвала в строю осталось только двое, потому что двое заболели и еще двоих отстранили от работы, т.к. они входят в группу риска.

По словам Александра Плиева, сегодня в республиканской больнице прошло совещание, посвященное именно этой проблеме: как защитить врачей общей практики.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия