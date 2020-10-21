Президент Госнефтекомпании Азербайджана посетил Грузию

В Грузии с рабочим визитом находится президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

«Марнеули FM» сообщает, что Абдуллаев посетил село Илмазло Марнеульского муниципалитета, где компания Socar Georgia Gas строит новую газораспределительную сеть. Вместе с ним в селе находились представители грузинских властей, в том числе губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили и кандидат в депутаты по Марнеули-Гардабанскому округу Заур Даргаллы.

«Сегодня не только SOCAR, но и правительство Грузии принимает активное участие в процессе газификации. То, чего не успеваем мы, делают они», – заявил Абдуллаев. Он также отметил, что компания помогает проживающим в Грузии азербайджанцам в получении образования.

Report пишет, что сегодня же Абдуллаев заложил фундамент спортивного комплекса, который будет построен в селе Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета.

Президент SOCAR отметил, что компания начала вкладывать инвестиции в экономику Грузии с 2006 года, благодаря чему были созданы тысячи новых рабочих мест.