В МВД Грузии заявили, что делают максимум для освобождения заложников

МВД Грузии делает максимум для того, чтобы обеспечить безопасность заложников и освободить их как можно скорее, – заявил замглавы ведомства Каха Сабанадзе на специальном брифинге.

Сабанадзе призвал СМИ и мобильных операторов прекратить прямые включения с места происшествия. Ранее один из заложников связался с телекомпанией «Мтавари» и озвучил требования злоумышленника. Кроме того, СМИ в прямом эфире показывали расположение правоохранителей.

«Это создаёт прямую угрозу действиям правоохранительных структур и эффективности проведения мероприятий. Исходя из этого, МВД категорически требует от СМИ и мобильных операторов – для обеспечения безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов отключить или ограничить лайв-сигнал», – заявил Сабанадзе.

В противном случае, по его словам, «государство оставляет за собой право осуществить предусмотренные законодательством меры».