Ковид на скорой

Антирекорды продолжаются: в Грузии за последние сутки выявили 1351 новый случай инфицирования коронавирусом. Из них 61 – представители медперсонала, в том числе работники скорой помощи.

Всего, по информации Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций на 20 октября включительно, СОVID-19 подтвердился у 36 работников скорой. Из них 10 человек заболели в Тбилиси, а по 13 – в Ахалцихе и в Ахалкалаки. В регионах были мобилизованы дополнительные бригады из соседних районов, говорит представитель центра Амиран Гогитидзе. По его словам, это позволило избежать перебоев.

«Высказывались опасения по поводу устойчивости нашей неотложной скорой помощи, но я хочу отметить: у нас в масштабах страны 4200 представителей медперсонала, а 36 инфицированных человек, конечно, не могут стать причиной для перебоев в предоставлении помощи (…) Бригады продолжают работать в привычном режиме», – сказал представитель Центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Амиран Гогитидзе.

Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе также заверяет, что проблем с этим в настоящее время нет. В то же время, по ее словам, опоздание скорой на 2-3 часа в условиях пандемии – «абсолютно нормально».

«Человек, зараженный вирусом, – это не человек с болезнями кардиологической или нервной системы, к которому бригада скорой помощи должна приехать через 20 минут. В этот период наши врачи должны успеть сменить снаряжение. Они работают в полную силу, исходя из этого, претензии в адрес скорой помощи некорректны».

Впрочем, претензии есть и у самих работников скорой. Как рассказывает грузинской службе Радио Свобода работник одного из тбилисских отделений скорой, COVID-19 подтвердился у сотрудников пяти столичных станций скорой помощи. В изоляцию, по его словам, отправляют только тех, кто работал непосредственно в бригаде с инфицированным (в одну бригаду входит три человека: главный врач, его помощник и водитель). В то же время в отделении – а это одно, общее пространство, которым пользуются работники в перерывах между вызовами, – может работать до 28 человек.

«Нам говорят, что если все уйдут в самоизоляцию, то кто тогда будет работать? А если мы все заболеем, что будет тогда? Я думаю, должна быть какая-то запасная схема, кого кем заменять, я говорю о временной самоизоляции».

За последние сутки в стране выявили 1351 новый случай коронавируса. Вылечились 337 пациентов. 14 человек скончались. Они, как заявил глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, проходили лечение в клиниках Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

«Что касается возраста – в основном пожилые люди, но один, к сожалению, молодой пациент, до 30-ти лет. (Причины смерти) я назвать не могу, потому что сейчас ведется клинический разбор этого случая», – сказал Гамкрелидзе.

По словам Бердия Сичинава, замглавы оперативного штаба межведомственного координационного совета, количество тяжелых пациентов на сегодня – 372. На аппаратах искусственного дыхания – 78 пациентов. На дому лечится 6544 человека, в ковид-гостиницах – 1772. Спиок регионов-антилидеров возглавляют Тбилиси (445 случаев за сутки), Аджария (369) и Имерети (295).