Азербайджан заявил, что Армения обстреляла город Габала. Ереван отрицает.

Армения обстреляла азербайджанский город Габала с территорий Капанского и Джермукского районов Армении, – заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Великолепный туристический центр Азербайджана Габала, находящийся вдали от театра военных действий стал целью ракетного удара со стороны Армении. [...] Безумие Армении не знает границ», – написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.

Обстрел был осуществлен из ракетной системы «Эльбрус», – говорится в публикации Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).

«Специальные оперативные группы Агентства изучили факты и установили, что Габала и Кюрдамир были обстреляны баллистическими ракетами 8K14 (Эльбрус/Скуд)», – сказано в сообщении.

В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что одной из целей ракетного обстрела был водопровод Огуз-Габала-Баку.

«Противовоздушным силам Азербайджана удалось обезвредить ракету, части которой упали недалеко от трубопровода», – заявили в ведомстве.

Армения отрицает пуск ракет со своей территории. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что «с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет».

«Заявление азербайджанской стороны о том, что с территории Армении был произведён пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью», – написала Степанян.