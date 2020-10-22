У инкассатора в Кобулети отобрали сумку с деньгами

В Зугдиди вооруженный преступник освободил еще двух заложников из здания филиала «Банка Грузии», сообщает Общественный вещатель с места событий. Эту информацию подтвердил и заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.

«В результате переговоров двое заложников освобождены. Переговоры продолжаются в интенсивном режиме. МВД и все правоохранительные органы делают все для того, чтобы заложники вернулись к своим семьям», - заявил журналистам Борцвадзе. При этом он не ответил на вопрос о том, сколько человек остаются в заложниках.

До последнего времени вооруженный мужчина удерживал 19 заложников. Ранее полиция сумела вывести группу заложников из захваченного здания с помощью пожарного крана.

Возле здания банка на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди все еще мобилизована полиция, продолжаются следственные оперативные мероприятия.

МВД Грузии ранее распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди:

«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдия в Зугдиди, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия. Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия.

МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно», - сказано в сообщении.

По данным Общественного вещателя, захвативший в заложники сотрудников и посетителей банка преступник вооружен автоматом и гранатой.

По данным СМИ, несколько часов назад преступник отпустил пятерых заложников, и в настоящее время удерживает 19 человек, требуя выплатить ему полмиллиона долларов. Преступник передал свои требования через заложника, которого зовут Ираклий Кварацхелия. Он вышел в эфир через мобильный телефон и связался с оппозиционной телекомпанией «Мтавари».

«Главное - не подпускать ОМОН к периметру здания. Все попытки вторжения закончатся фатально для всех нас, кто находится здесь», - заявил Кварацхелия от имени нападавшего в эфире «Мтавари». По его словам, заложники находятся в тяжелом психологическом состоянии, однако на данном этапе никому не нужна неотложная медицинская помощь. «Правоохранители не выходят на контакт, они знают, что, вероятно, вы передаете. Никто не выходит на телефонную связь», - сказал Ираклий Кварацхелия.

В Зугдиди находится министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.