МВД Грузии: все заложники на свободе, преступник скрылся

Вооруженный мужчина, накануне захвативший заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», до сих пор не задержан. Об этом сообщили в МВД Грузии. При этом все заложники уже освобождены.

В ведомстве уточники, что многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.

«Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», - заявили в МВД Грузии.

Один из бывших заложников Лаша Шенгелия рассказал, что его освободили в неизвестном для него месте, в темноте. По одной из версий, преступник мог скрыться в сторону самопровозглашенной республики Абхазия. Представители абхазских властей заявили, что предпримут «необходимые меры по недопущению преступника на территорию Абхазии».

Утром телекомпания «Рустави-2» сообщила, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета (это село не расположено вблизи де-факто границы с Абхазией).

Напомним, что вооруженный автоматом и гранатой мужчина, по информации МВД Грузии, накануне захватил 43 заложника. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Из здания банка вынесли большой рюкзак, предположительно, с деньгами. Какую именно сумму получил грабитель, не сообщается.