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МВД Грузии: все заложники на свободе, преступник скрылся
Вооруженный мужчина, накануне захвативший заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», до сих пор не задержан. Об этом сообщили в МВД Грузии. При этом все заложники уже освобождены.
В ведомстве уточники, что многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
«Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», - заявили в МВД Грузии.
Один из бывших заложников Лаша Шенгелия рассказал, что его освободили в неизвестном для него месте, в темноте. По одной из версий, преступник мог скрыться в сторону самопровозглашенной республики Абхазия. Представители абхазских властей заявили, что предпримут «необходимые меры по недопущению преступника на территорию Абхазии».
Утром телекомпания «Рустави-2» сообщила, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета (это село не расположено вблизи де-факто границы с Абхазией).
Напомним, что вооруженный автоматом и гранатой мужчина, по информации МВД Грузии, накануне захватил 43 заложника. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Из здания банка вынесли большой рюкзак, предположительно, с деньгами. Какую именно сумму получил грабитель, не сообщается.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
Другие новости дня
Новый рекорд: 1595 новых случаев коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 178. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1595 новых случаев, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 22 803.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595.
Число выздоровевших пациентов достигло 9401 (+398 за сутки). В режиме карантина остаются 4408 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 3155. В гостиничном карантине размещены 1848 человек с подтвержденным коронавирусом.
Большинство заложников, удерживаемых в зугдидском филиале «Банка Грузии», освобождены (обновлено)
Захвативший заложников мужчина вышел из здания зугдидского филиала «Банка Грузии» в сопровождении нескольких человек. Он покинул территорию на полицейской машине. Большинство заложников уже освобождены.
Телеканалы в прямом эфире показали, как человек в камуфляже с поднятой рукой, в которой, предположительно, была граната, выходит из здания банка, под прикрытием троих связанных веревкой мужчин. Позади него находился еще один заложник — предположительно, это был глава краевой полиции. Этот мужчина нес довольно большой рюкзак, предположительно, с деньгами. Какую именно сумму получил грабитель, не известно.
Все пятеро покинувших здание мужчин сели в полицейский автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Не исключено, что преступнику предоставят еще один автомобиль либо вертолет. Есть версия, что из Зугдиди он направляется в Абхазию - регион, который не контролируется центральными властями Грузии.
После этого полицейское оцепление у здания банка было снято, спецтехника отведена. В здании работают криминалисты.
Информацию, озвученную СМИ, также подтвердил житель Зугдиди Ираклий Кварацхелия, который был среди заложников. «Нас всех отпустили, оставили только троих мужчин. Представитель полиции принес деньги и вместе с грабителем они покинут здание через несколько минут. Большое спасибо всем за поддержку. Наверное, сейчас меня переведут на допрос, поэтому ваши мессиджи я посмотрю потом. Всех люблю», - написал Кварацхелия на своей странице в соцсети.
Ранее с территории, прилегающей к зданию банка, была выведена специальная бронетехника МВД Грузии, - это было одним из требований злоумышленника.
- Вооруженный мужчина в камуфляже и маске сегодня днем ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдия. Более семи часов он удерживал внутри людей – посетителей и сотрудников банка.
- Ранее через одного из заложников он озвучил свои требования: полмиллиона долларов и вертолет либо возможность безопасного отхода на автобусе вместе с заложниками.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла стрельба, есть пострадавшие
Сегодня вечером, 21 октября, у офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошел инцидент. Как заявила представитель кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» от данного округа Гоги Мешвелиани Фериде Твилдиани, возле офиса партии собрались неизвестные люди, после чего между ними и персоналом офиса произошла стычка.
По имеющейся информации, во время происшествия произошла стрельба из огнестрельного оружия, в результате чего есть пострадавшие.
На месте мобилизована полиция. МВД начало расследование инцидента по двум статьям УК Грузии - «умышленное причинение тяжких телесных повреждений» и «незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия», передает Общественный вещатель.
Еще один заложник покинул зугдидский филиал «Банка Грузии»
Еще один заложник был освобожден из «Банка Грузии» в Зугдиди. Информацию об этом подтверждают в МВД Грузии.
Немногим ранее были освобождены еще двое заложников. В МВД не уточняют, сколько заложников освобождено и сколько остаются в здании банка. Однако, по имеющейся информации, сейчас преступник удерживает 16 заложников.
С помощью правоохранительных органов несколько часов назад из отделения банка вышли еще пять человек, передает Общественный вещатель.
- Вооруженный мужчина сегодня днем совершил нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
- В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трем статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Омбудсмен осудила кампанию против заложника, связавшегося со СМИ из «Банка Грузии»
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария осудила «кампанию по дискредитации» заложника, который по приказу налетчика связался со СМИ из «Банка Грузии» в Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посредством двух оппозиционных телеканалов – «Мтавари» и «Пирвели» - мужчина средних лет – Ираклий Кварацхелия озвучил требования вооруженного злоумышленника, который ворвался в банк и взял в заложники примерно два десятка человек: полмиллиона долларов и предоставление вертолета либо отход на автобусе вместе с заложниками.
Позже в проправительственных СМИ стали появляться сообщения о возможной принадлежности этого гражданина к бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
«Заложник, вступивший в контакт со СМИ, наиболее уязвим в этой сложной ситуации, так как именно его вооруженный человек использует для общения. Он проявляет к нему больше «интереса», чем к другим. Психопортрет вооруженного человека, его настоящих намерений никто не знает, поэтому это очень опасно, не говоря уже о другом: кампании, развернутой с целью дискредитации заложника и сосредоточение внимания на его политической принадлежности», - написала Ломджария на своей странице в «Фейсбук».
Она отметила, что сейчас самое главное – это жизнь и безопасность заложников, а также сотрудников силовых ведомств. По словам народного защитника, смещение акцентов «может иметь ужасные последствия». «Давайте будем солидарны с невинными людьми и членами их семей, независимо от наших политических взглядов», - добавила она.
Спецоперация по освобождению заложников из банка в центре Зугдиди продолжается уже более семи часов. В СМИ распространяется информация о том, что внутри остаются 17 граждан – сотрудники банка и посетители. В МВД Грузии заявляют, что продолжаются переговоры с налетчиком и воздерживаются от разглашения подробностей.
Из филиала «Банка Грузии» в Зугдиди выпустили еще двух заложников
В Зугдиди вооруженный преступник освободил еще двух заложников из здания филиала «Банка Грузии», сообщает Общественный вещатель с места событий. Эту информацию подтвердил и заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.
«В результате переговоров двое заложников освобождены. Переговоры продолжаются в интенсивном режиме. МВД и все правоохранительные органы делают все для того, чтобы заложники вернулись к своим семьям», - заявил журналистам Борцвадзе. При этом он не ответил на вопрос о том, сколько человек остаются в заложниках.
До последнего времени вооруженный мужчина удерживал 19 заложников. Ранее полиция сумела вывести группу заложников из захваченного здания с помощью пожарного крана.
Возле здания банка на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди все еще мобилизована полиция, продолжаются следственные оперативные мероприятия.
МВД Грузии ранее распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди:
«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдия в Зугдиди, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия. Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия.
МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно», - сказано в сообщении.
По данным Общественного вещателя, захвативший в заложники сотрудников и посетителей банка преступник вооружен автоматом и гранатой.
По данным СМИ, несколько часов назад преступник отпустил пятерых заложников, и в настоящее время удерживает 19 человек, требуя выплатить ему полмиллиона долларов. Преступник передал свои требования через заложника, которого зовут Ираклий Кварацхелия. Он вышел в эфир через мобильный телефон и связался с оппозиционной телекомпанией «Мтавари».
«Главное - не подпускать ОМОН к периметру здания. Все попытки вторжения закончатся фатально для всех нас, кто находится здесь», - заявил Кварацхелия от имени нападавшего в эфире «Мтавари». По его словам, заложники находятся в тяжелом психологическом состоянии, однако на данном этапе никому не нужна неотложная медицинская помощь. «Правоохранители не выходят на контакт, они знают, что, вероятно, вы передаете. Никто не выходит на телефонную связь», - сказал Ираклий Кварацхелия.
В Зугдиди находится министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
В Абхазии 136 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 124 из них подтвержден диагноз COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 76 – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3172 человека. Выздоровели 1278 человек. 32 летальных случая. В гудаутский госпиталь были доставлены 11 человек.
11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен 71-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прибыл в Зугдиди
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, сообщает Общественный вещатель.
В мэрии Зугдиди проходит встреча с участием министра, представителей местных властей, в том числе мэра Зугдиди, и.о. обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Малхаза Тория и представителей всех силовых структур.
Перед зданием мэрии мобилизована военная техника. Также правоохранители размещены по периметру здания «Банка Грузии», в котором удерживаются заложники.
- Вооруженный мужчина сегодня днем совершил вооруженное нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
- В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Пашинян: конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения
Конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа», – заявил он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров организовать добровольческие отряды, а население «взять оружие в руки».
Заявление Пашиняна прозвучало на фоне продолжающихся переговоров о решении армяно-азербайджанского конфликта. Президент Армении Армен Саркисян отправился с визитом в Брюссель, где встретится с представителями НАТО и Евросоюза.
А главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в Москву. Там они по отдельности встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудили условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Мировые лидеры призывают стороны конфликта к прекращению огня. Но Баку и Ереван в среду, 21 октября, сообщили о продолжении обстрелов. В самопровозглашённой республике заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team нашла подтверждения тому, что на стороне Азербайджана воюют сирийские наёмники. Ранее об этом говорил президент Франции, мировые СМИ и российские военные. Баку и Анкара эти сообщения отвергают.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
В МВД Грузии заявили, что делают максимум для освобождения заложников
МВД Грузии делает максимум для того, чтобы обеспечить безопасность заложников и освободить их как можно скорее, – заявил замглавы ведомства Каха Сабанадзе на специальном брифинге.
Сабанадзе призвал СМИ и мобильных операторов прекратить прямые включения с места происшествия. Ранее один из заложников связался с телекомпанией «Мтавари» и озвучил требования злоумышленника. Кроме того, СМИ в прямом эфире показывали расположение правоохранителей.
«Это создаёт прямую угрозу действиям правоохранительных структур и эффективности проведения мероприятий. Исходя из этого, МВД категорически требует от СМИ и мобильных операторов – для обеспечения безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов отключить или ограничить лайв-сигнал», – заявил Сабанадзе.
В противном случае, по его словам, «государство оставляет за собой право осуществить предусмотренные законодательством меры».
- Вооруженный мужчина совершил нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
- В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
СМИ: в Ростове больные COVID-19 погибли из-за нехватки кислорода
Росздравнадзор заявил, что проверит причину гибели пациентов больницы № 20 в Ростове-на-Дону. Местные СМИ утверждают, что 13 пациентов госпиталя для больных коронавирусом умерли 12 октября из-за нехватки медицинского кислорода. Об этом, в частности, пишет издание 161.ru.
В городском департаменте здравоохранения и администрации Ростова-на-Дону заявили, что информация о смерти пациентов и её причинах не соответствует действительности.
По данным журналистов, 12 октября в госпитале для больных коронавирусной инфекцией при городской больнице № 20 из-за проблем со снабжением закончился медицинский кислород. Погибли пациенты подключенные к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Изданию 161.ru эту информацию подтвердили сотрудники больницы и источник в горздраве. Врачи сообщили, что реанимационные и общие отделения госпиталя осталась без кислорода на два часа. Один из медработников заявил, что большинство погибших всё равно умерли бы от осложнений, но некоторых ещё можно было спасти.
По информации 161.ru, в больнице №20 уже ранее погибали пациенты из-за дефицита кислорода.
- За прошедшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших, по данным оперативного штаба, почти на 600 человек меньше, чем днём ранее, когда этот показатель достиг максимума с начала пандемии. Умерли 317 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Это максимальное количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Общее число смертей приближается к 25 тысячам.
Задержаны двое предполагаемых участников вторжения отрядов Басаева в Дагестан
Следственный комитет России заявил о задержании двух предполагаемых участников вторжения отряда чеченского полевого командира Шамиля Басаева в Дагестан в 1999 году.
Как утверждают следователи, задержанные – уроженцы Ставропольского края Расул Майлубаев и Загир Якубов. Их обвиняют по статье о посягательстве на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
"В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении Майлубаева и Якубова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила ТАСС официальный представитель СК Светлана Петренко.
- В 1999 году в Ботлихский район Дагестана вторглась группа боевиков под руководством Шамиля Басаева, что послужило началом второй чеченской войны. При нападении погибло более 280 военнослужащих, еще 800 получили ранения.
Злоумышленник удерживает в зугдидском банке 19 человек и требует $500 тысяч
Новые подробности нападения на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Один из заложников связался с телекомпанией «Мтавари» и в прямом эфире озвучил требования злоумышленника, который, по его словам, «вооружён до зубов».
Заложник сообщил, что мужчина требует 500 тысяч долларов. Он хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
В помещении сейчас находятся 19 человек – сотрудники банка и посетители.
В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Йенс Столтеберг: «Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим»
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что в его докладе о будущем альянса до 2030 будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию.
Об этом он сказал в среду в Брюсселе в ходе виртуальной пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса. Заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО пройдет 22-23 октября в формате телеконференции, передаёт «Интерфакс-Украина».
Столтенберг подчеркнул, что для НАТО «партнерство имеет большое значение».
«Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров как Украина или Грузия – важная часть всего процесса переосмысления «НАТО-2030», - отметил он.
Отвечая на вопрос о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, генсек альянса констатировал, что состоянием на сегодня решение еще не принято.
Conflict Intelligence Team: в Нагорном Карабахе воюют сирийские наёмники
Наёмники из Сирии участвуют в боях в самопровозглашённом Нагорном Карабахе на стороне Азербайджана, хотя официально Баку отрицает их участие в конфликте. Об этом говорится в опубликованном 21 октября расследовании группы Conflict Intelligence Team (CIT). Его цитирует сайт Кавказ.Реалии.
Ранее в соцсетях появилось несколько видеозаписей, которые могли быть опубликованы самими предполагаемыми наёмниками. На кадрах слышна арабская речь, хотя сами бойцы одеты в форму Государственной пограничной службы Азербайджана и в бронежилеты, которые используют сухопутные войска этой страны.
Как утверждают эксперты CIT, пользователям социальных сетей удалось установить, что эти видеоролики действительно были сняты на территории, подконтрольной властям Азербайджана. В частности, сирийские наёмники присутствуют на южном участке фронта, где в последние дни шли тяжёлые бои за населённый пункт Гадрут.
Ранее о возможном участии сирийские наёмников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.
Турция и Азербайджан категорически отрицают участие наёмников из Сирии в боевых действиях против армянских сил. Об их участии в боях, однако, заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции накануне "выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона".
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
Захват заложников в банке в Зугдиди, идёт спецоперация
В центре Зугдиди, у филиала «Банка Грузии» в эти минуты проходит спецоперация.
По имеющейся информации, мужчина совершил вооруженное нападение на банк и захватил заложников.
Сообщается, что он произвёл несколько выстрелов. Сотрудник банка смог нажать на тревожную кнопку, после чего на место приехали правоохранители.
Грузинская служба «Радио Свобода» пишет, что нападавший выпустил из здания пожилых людей.
В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Президент Госнефтекомпании Азербайджана посетил Грузию
В Грузии с рабочим визитом находится президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.
«Марнеули FM» сообщает, что Абдуллаев посетил село Илмазло Марнеульского муниципалитета, где компания Socar Georgia Gas строит новую газораспределительную сеть. Вместе с ним в селе находились представители грузинских властей, в том числе губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили и кандидат в депутаты по Марнеули-Гардабанскому округу Заур Даргаллы.
«Сегодня не только SOCAR, но и правительство Грузии принимает активное участие в процессе газификации. То, чего не успеваем мы, делают они», – заявил Абдуллаев. Он также отметил, что компания помогает проживающим в Грузии азербайджанцам в получении образования.
Report пишет, что сегодня же Абдуллаев заложил фундамент спортивного комплекса, который будет построен в селе Кизил-Аджло Марнеульского муниципалитета.
Президент SOCAR отметил, что компания начала вкладывать инвестиции в экономику Грузии с 2006 года, благодаря чему были созданы тысячи новых рабочих мест.
«Побибикай Бидзине» – акция оппозиции в Тбилиси и регионах
Партия «Европейская Грузия» проводит сегодня акцию – «Побибикай Бидзине». Сторонники оппозиции устроили автопробег по центральным улицам Тбилиси. Аналогичные акции прошли в Батуми, Зугдиди, Поти, Гурджаани и других городах.
Заключительная акция автомобилистов запланирована на вечер – она состоится у бизнес-центра лидера правящей партии «Грузинская мечта», экс-премьера Бидзины Иванишвили.
«31 октября режим Иванишвили обязательно падёт. Он перейдет в оппозицию. Ничто и никто не может напугать этих людей, которые приходят сюда и сигналят», – заявил один из лидеров партии Серги Капанадзе.
Ранее «Европейская Грузия» отменила масштабную предвыборную акцию из-за роста числа заражений COVID-19.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Выборы пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Президент Армении отправился в Брюссель, главы МИД Армении и Азербайджана – в Москву
Президент Армении Армен Саркисян сегодня отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщает пресс-служба президента.
В ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.
В пресс-релизе говорится о том, что «президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы, связанные с военной агрессией, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], и неприкрытого участия в ней Турции, а также факты ракетного обстрела азербайджанской стороной приграничных населенных пунктов Республики Армения».
«Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действий со стороны Азербайджана и члена НАТО Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня», – отмечается в сообщении. В пресс-службе заявили, что встречи пройдут по инициативе Саркисяна.
Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении отбыли в Москву. В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что цель визита Джейхуна Байрамова – «проведение консультаций с российской стороной». В МИД Армении лишь заявили, что Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Ранее сообщалось, что в конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
- Армения и Азербайджан дважды договаривались о гуманитарном перемирии, позднее заявляя о нарушении соглашения.
В России впервые зафиксировали более 300 смертей от COVID-19 за сутки
В России за последние сутки умерли 317 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Это максимальное количество летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Общее число смертей приближается к 25 тысячам.
В эту статистику включаются только люди, у которых коронавирусная инфекция была признана главной причиной смерти до вскрытия, которое обязательно должно проводиться в больницах. Если же учитывать всех умерших, которые были инфицированы коронавирусом, или причины смерти которых были установлены только после патологоанатомической экспертизы, жертв коронавирусной инфекции будет существенно больше – это подтверждается данными Росстата.
За прошедшие сутки в России (включая аннексированный Крым) выявлено 15 700 новых случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост заболевших, по данным оперативного штаба, почти на 600 человек меньше, чем днем ранее, когда этот показатель достиг максимума с начала пандемии.
Первое место по числу новых случаев COVID-19 занимает Москва — 4389 заболевших .
Выздоровели за сутки 10 952 человека, лечившихся от COVID-19, за весь период пандемии – более одного миллиона пациентов.
В правительстве Грузии заявили, что предупредят граждан в случае апокалипсиса
Грузинские власти заявляют, что ситуация по коронавирусу в стране находится под контролем. Глава администрации правительства Натия Мезвришвили попросила граждан доверять официальным источникам и не поддаваться панике.
«С первого же дня правительство было беспрецедентно прозрачным. Не хочу об этом говорить, но если будет апокалипсис, мы выйдем и скажем об этом с этой трибуны. Ни у одного из членов координационного совета никогда не было с этим проблем. То, о чём говорят члены совета с этой трибуны – правда», – отметила Мезвришвили.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 172. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов. Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – выявлен 1351 новый случай. Число подтверждённых случаев в стране достигло 21 208.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 20 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1836, в общем составив 68 530.
По состоянию на 11:00 21 октября, число выздоровевших пациентов увеличилось на 485 и сейчас составляет 49 219.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 20 человек. «Радио Азатутюн» пишет, что у всех пациентов были хронические заболевания. Среди умерших есть 16-летняя девушка.
Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1121. Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии еще 321 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17 869, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 357 104 (4340 за сутки).
Снова антирекорд – в Грузии за сутки выявлен 1351 случай коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 172. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлен 1351 новый случай, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 21 208.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 11 033, из них в клиниках лечится 3071 пациент, дома – 6532, в ковид-гостиницах – 1772. Число выздоровевших пациентов достигло 9003 (+337 за сутки).
- Общее число выявленных заболевших коронавирусом в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек, 31 летальный случай.
- В самопровозглашенной республике Южная Осетия со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболело 215 граждан, с начала пандемии 305, половина из которых уже выздоровели, два человека умерли.
JNEWS: В Карабахе погибли 18 выходцев из Самцхе-Джавахети
В зоне нагорно-карабахского конфликта погибли 18 выходцев из грузинского региона Самцхе-Джавахети, которые переехали жить в Армению. Издание JNEWS публикует их имена. Речь идёт о военнослужащих и добровольцах.
«Во дворе церкви Сурб Хач в Ахалкалаки день ото дня растет число плакатов с изображением солдат, выходцев из Джавахети, погибших в Карабахе. Благодаря усилиям молодежи из фонда «Джавахк», информация о павших героях регулярно обновляется», – пишет издание.
- По данным армии обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики, с начала боевых действий 27 сентября с армянской стороны уже погибли 771 военнослужащих и более 30 мирных жителей.
- Азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях. По данным Баку, в результате действий армянской стороны погибли 63 мирных жителя, 292 ранены.
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