Затулин не исключает отправку «необходимых сил и средств» в Армению через Грузию

Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через её воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – отметил депутат.

Затулин считает, что российскому руководству пора определить свою позицию в этом конфликте.

«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб. Мир, в котором нам указывают, что хорошо, а что плохо», – заявил он.