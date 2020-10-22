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За сутки коронавирус подтвержден у 134 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 134 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 123 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 62 пациентов – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3306 человек. Выздоровели 1289 человек. 33 летальных случая. В гудаутский госпиталь поступили 11 новых пациентов.
18 октября в гудаутскую больницу была доставлена 61-летняя пациентка в тяжелом состоянии с двусторонней полисегментарной пневмонией и дыхательной недостаточностью второй степени. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, женщина скончалась 21 октября, на фоне острой сердечно-легочной недостаточности.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 21 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 20 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 1 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Другие новости дня
Алиев не исключил "культурной автономии" для армян Карабаха. ВИДЕО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности предоставления "культурной автономии" Нагорному Карабаху, сообщает ТАСС со ссылкой на азербайджанский государственный телеканал АзТВ.
В интервью АзТВ Алиев привёл в пример "развитые страны Европы", в которых у людей "есть определённые права в рамках своих муниципалитетов и общин". Какие именно это страны – президент Азербайджана не уточнил, добавив лишь, что у армян, проживающих на территории Азербайджана, "тоже могут быть подобные контакты".
При этом Алиев заявил, что "никогда не позволит создать на территории Азербайджана второе армянское государство", и что его армия продолжит отвоёвывать "оккупированные земли".
Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. "Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа", – сказал он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров армянских городов организовать добровольческие отряды, а население "взять оружие в руки".
Сразу после этого МИД страны выступил с заявлением, противоречащим словам премьер-министра. В ведомстве подчеркнули, что решить конфликт можно только мирным путём.
В то же время и Баку, и Ереван, несмотря на официально объявленное временное перемирие и продолжающиеся переговоры о решении конфликта, сообщают о продолжении обстрелов. В Нагорном Карабахе заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
Аслан Бжания: «Абхазия, как и весь мир, переживает трудные времена»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с телевизионным обращением к народу Абхазии. Он заявил, что тенденция к увеличению числа зараженных COVID-19, охватившая практически все континенты, «не обошла стороной и Абхазию».
«Наша страна, как и весь мир, переживает трудные времена», - отметил Аслан Бжания.
По его словам, число подтвержденных случаев заболевания превысило три тысячи, что является «серьезным поводом для беспокойства».
Говоря о введении в Абхазии ограничительных мер, абхазский лидер сказал, что они нацелены на сохранение жизни и здоровья граждан.
«В то же время, никакие ограничения, введенные государством, не изменят кардинальным образом ситуацию, если каждый из нас не проявит высокую степень самосознания, ответственность перед собой и обществом. Призываю вас, уважаемые граждане, без особой необходимости не выходить на улицу, носить защитные маски и соблюдать все рекомендации специалистов.
Мы, безусловно, пройдем этот сложный этап, наладится привычная жизнь, возобновятся свадебные торжества.
Но сложившаяся сейчас обстановка требует от нас проявления самоограничений, отказа от мероприятий с участием большого количества людей», – сказал он.
Бжания уверен в том, что «святая обязанность по защите жизни и здоровья граждан не может быть предметом пиара и зарабатывания политических дивидендов».
«Очевидно, что в полной мере и немедленно решить все проблемы отечественной медицины невозможно. Однако, руководство страны в приоритетном порядке, постепенно, шаг за шагом решает вопросы, связанные с обеспечением здоровья граждан, изыскивая для этого возможности», – заявил абхазский президент.
Он отметил, что власти, бизнес-сообщество, диаспоры в Москве и Турции, международные огранизации потратили на борьбу с пандемией более четверти миллиарда рублей.
«Государством изысканы необходимые средства для расширения штатного расписания вирусологической лаборатории. Уже набраны новые сотрудники, которые прошли обучение и приступили к активной работе. Завершаются работы по обеспечению централизованной подачи кислорода в реанимационные палаты ковид-госпиталя. Будут дополнительно приобретены три портативных рентген–аппарата, реанимобили, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ПЦР- лабораторий», – заявил Бжания.
Он отметил, что «выполняется достигнутое соглашение о вывозе на лечение в Россию тяжелобольных инфицированных», не упомянув о том, что пациенты из Абхазии лечатся и на территории, подконтрольной центральным властям Грузии.
Бжания также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу за развертывание в Абхазии мобильного многофункционального госпиталя.
Глава МВД Грузии подтвердил, что преступник скрылся с деньгами
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури подтвердил, что требование преступника, захватившего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», было выполнено. Он сказал, что речь действительно шла о полумиллионе долларов. При этом деньги выделил «Банк Грузии», а не государство, – рассказал министр.
«Для меня, наших властей важнее всего жизнь человека. Нет суммы, которая важнее человеческой жизни – это будет 10 миллионов или 100 миллионов», – сказал Гомелаури.
Министр не стал говорить о ходе расследования, отметив, что это может помешать задержанию преступника. К примеру, Гомелаури не говорит, были ли у злоумышленника сообщники.
«Одно моё слово может помешать следствию», – сказал министр.
Гомелаури попросили прокомментировать заявление абхазских властей о том, что они готовы передать преступника грузинской стороне, если он окажется на территории Абхазии.
«Будет хорошо, если передадут. Если он перейдёт. Посмотрим, перейдёт или нет», – сказал Гомелаури.
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
Алиев: официальный запуск Трансадриатического газопровода – «вопрос нескольких недель»
Официальный ввод в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) ожидается в ближайшие несколько недель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Работы по проекту TAP идут по графику, они уже выполнены. Официальное открытие TAP может быть вопросом нескольких недель, а не месяцев. На газопроводе все готово. Этот исторический трубопровод из Баку в Европу уже закончен», – сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает «Интерфакс-Азербайджан».
Ранее сообщалось, что консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода 13 октября 2020 года объявил о завершении его строительства.
Консорциум ожидает, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
В России закрыли дело в отношении убитого в Берлине Зелимхана Хангошвили
Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, которого застрелили в Берлине в 2019 году. Ему вменяли четыре статьи: бандитизм, посягательство на жизнь сотрудников полиции, незаконный оборот оружия и теракт.
«Уголовное преследование в отношении уроженца села Дуиси Ахметского района Грузии Хангошвили Зелимхана Султановича по факту его участия в ночь на 22 июня 2004 года в нападении банд под руководством Шамиля Басаева на сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих … Ингушетии … прекращено в связи с его смертью», - цитирует агентство РИА Новости сообщение Следственного комитета.
Зелимхан Хангошвили - бывший полевой командир чеченских сепаратистов. Он был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Федеральная прокуратура Германии возложила на руководство России ответственность за то, что Кремль отдал приказ совершить убийство Хангошвили. Первое судебное заседание по этому делу прошло в Высшем земельном суде Берлина 7 октября.
- Подозреваемый в убийстве Хангошвили россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и её партнёры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
Ника Гварамия: у преступника были сообщники среди заложников
По информации гендиректора телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия, с ним накануне связался неизвестный, который заявил, что опознал злоумышленника, взявшего заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии».
Источник Гварамия также сказал, что среди заложников были сообщники преступника – двое действующих военнослужащих сенакской бригады. Они, возможно, также были вооружены.
По словам Гварамия, злоумышленники скрылись с сумкой, в которой было не полмиллиона, а четыре миллиона долларов. По информации гендиректора «Мтавари», они покинули территорию, контролируемую властями Грузии – в направлении Абхазии.
Накануне Гварамия рассказал представителям правоохранительных органов о полученной от источника информации. Сегодня гендиректор «Мтавари архи» опубликовал в социальной сети запись этих телефонных разговоров.
В МВД Грузии пока не прокомментировали информацию, озвученную Никой Гварамия.
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- СМИ сообщили, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета и скрылся.
Европарламент присудил премию Сахарова белорусской оппозиции
Европарламент принял решение присудить ежегодную премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" белорусской оппозиции, представленной созданным после выборов президента Беларуси Координационным советом.
Лауреата премии определил президиум Европарламента в составе спикера и лидеров фракций. О лауреате сообщил спикер парламента Давид Сассоли. Награда будет вручена в резиденции Европарламента в Брюсселе 16 декабря.
Премию имени советского академика-диссидента вручают с 1988 года за деятельность в сфере защиты прав и свобод человека. Среди лауреатов были Олег Сенцов, российские правозащитники Олег Орлов, Сергей Ковалёв и Людмила Алексеева, белорусский политик Александр Милинкевич (в 2006 году).
- Координационный совет был создан после начала массовых протестов в Беларуси, причиной которых стало несогласие с официальными итогами выборов президента и полицейским насилием. Ряд представителей совета был арестован, другие были вынуждены покинуть Беларусь. Организация, однако, продолжает деятельность.
Затулин не исключает отправку «необходимых сил и средств» в Армению через Грузию
Россия должна доказать, что является ведущей страной на постсоветском пространстве, заявил в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Депутат признался, что точно не знает, в какой форме это может быть сделано.
«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской - не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады. Если потребуется, мы должны внятно объяснить Грузии, что если потребуется, то она должна спокойно воспринять, что через её воздушное пространство будут направлены необходимые силы и средства в Армению. Это решение вынужденное, потому что речь идет о расползании боевиков по Кавказу, от которых пострадают и Россия, и Грузия, и все остальные. Возникает угроза большой массе армянского населения, которое исторически помнит геноцид в этом районе. Мы должны принять меры», – отметил депутат.
Затулин считает, что российскому руководству пора определить свою позицию в этом конфликте.
«В России должны понимать, что речь идет не только о борьбе с армянами в Нагорном Карабахе. Речь идет о попытке утвердить новый мир в Закавказье. Мир, в котором Турция является вершителем судеб. Мир, в котором нам указывают, что хорошо, а что плохо», – заявил он.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
У инкассатора в Кобулети отобрали сумку с деньгами
Нападение на инкассатора компании Direct Debit Georgia (контрактор «Банка Грузии») произошло в городе Кобулети. Как пишет грузинская служба «Радио Свобода», грабитель похитил сумку с деньгами, в которой было около 70 тысяч лари (22 тысячи долларов).
Сообщается, что инкассатор вносил в здание банка деньги, изъятые из аппарата быстрого зачисления.
Филиал «Банка Грузии» сейчас закрыт, на месте мобилизована полиция, ведутся следственные мероприятия.
Министерство внутренних дел Грузии возбудило дело по статье 178 Уголовного кодекса Грузии – «грабёж».
- Накануне в Зугдиди вооруженный автоматом и гранатой мужчина в камуфляже и маске ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники находящихся там сотрудников и посетителей. Он потребовал полмиллиона долларов и возможность покинуть центр города.
- После многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
- «Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», – заявили в МВД Грузии.
- СМИ сообщили, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета и скрылся.
Авиакомпании попросили у властей РФ еще 50 млрд рублей из-за COVID-19
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство России выделить еще 50 миллиардов рублей на поддержание работы авиакомпаний во время пандемии. Об этом "Ведомостям" сказал глава ассоциации Владимир Тасун. В Минтрансе заявили, что рассматривают обращение.
Как пишет РБК со ссылкой на письмо ассоциации, авиакомпании попросили выделить им около 30 миллиардов рублей в четвертом квартале 2020 года и еще 20 миллиардов в первом квартале 2021 года. При этом они сослались, в частности, на наступление крайне сложного для рынка зимнего сезона. Топ-менеджер одной из авиакомпаний заявил РБК, что без полного возобновления международного авиасообщения пассажиропоток упадет почти в два раза по сравнению с прошлым годом, а сезонные убытки значительно превысят показатели прошлых лет, что создает риск банкротств.
В мае вышло постановление правительства, которое предполагает выделение 23,4 миллиарда рублей на возмещение убытков авиакомпаний, связанных с распространением коронавируса. Компенсации выплачивались с февраля по июнь из расчета 365 рублей за каждого "потерянного" из-за пандемии пассажира по сравнению с 2019 годом. Но в результате из всей этой суммы авиакомпании по данным на август получили 11,7 миллиарда рублей, из них больше половины (7,89 миллиарда рублей) – группа "Аэрофлот".
Власти рассматривали возможность докапитализировать "Аэрофлот" через дополнительную эмиссию его акций на 80 миллиардов. Правительство выделит 50 миллиардов рублей, еще 30 миллиардов рублей компания может получить через принадлежащие государству ВТБ и РФПИ.
"Аэрофлот" – один из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса перевозчиков. Бизнес-модель компании выстроена под международные транзитные перевозки между Европой и Восточной Азией через свой хаб в Шереметьево. Значительная часть внутренних рейсов из Шереметьево также обеспечивается пассажирами, прилетевшими из-за рубежа. В мае авиакомпания потеряла 93,1 процента пассажиропотока, перевезя только 206 тысяч пассажиров. Авиакомпания может недосчитаться также десятков миллиардов рублей роялти, которые получает от иностранных авиакомпаний за полеты над Россией по транссибирскому маршруту.
В Южной Осетии за сутки выявили 25 новых случаев коронавируса
За сутки в Южной Осетии выявили 25 новых случаев коронавируса, – сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, на сегодня в инфекционном отделении цхинвальского многопрофильного медицинского центра находятся 47 пациентов, а в детской больнице – 35 пациентов. Остальные, по словам Кочиевой, находятся на амбулаторном лечении.
Ранее югоосетинское Минобороны направило письмо в Министерство обороны России с просьбой развернуть в Цхинвали военно-полевой госпиталь.
Отметим, что в Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. По данным Юго-Осетпотребнадзора, наблюдается рост заболеваемости: «речь идет о сезонном росте заболеваемости ОРВИ, а также коронавирусом».
- Ранее стало известно, что коронавирус выявили у югоосетинского лидера Анатолия Бибилова и и.о. главы Кабмина Геннадия Бекоева.
- От коронавируса скончались два пациента, один из них проходил лечение в тбилисской клинике.
Азербайджан заявил, что Армения обстреляла город Габала. Ереван отрицает.
Армения обстреляла азербайджанский город Габала с территорий Капанского и Джермукского районов Армении, – заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Великолепный туристический центр Азербайджана Габала, находящийся вдали от театра военных действий стал целью ракетного удара со стороны Армении. [...] Безумие Армении не знает границ», – написал Гаджиев в своем Twitter-аккаунте.
Обстрел был осуществлен из ракетной системы «Эльбрус», – говорится в публикации Национального агентства по очистке от мин территорий Азербайджана (ANAMA).
«Специальные оперативные группы Агентства изучили факты и установили, что Габала и Кюрдамир были обстреляны баллистическими ракетами 8K14 (Эльбрус/Скуд)», – сказано в сообщении.
В Генеральной прокуратуре Азербайджана заявили, что одной из целей ракетного обстрела был водопровод Огуз-Габала-Баку.
«Противовоздушным силам Азербайджана удалось обезвредить ракету, части которой упали недалеко от трубопровода», – заявили в ведомстве.
Армения отрицает пуск ракет со своей территории. Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что «с территории Республики Армения в направлении Азербайджана не было выпущено никаких ракет».
«Заявление азербайджанской стороны о том, что с территории Армении был произведён пуск баллистических ракет в направлении Габалы и Кюрдамира, является абсолютной чушью и циничной ложью», – написала Степанян.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
ЕС исключит Грузию из «зеленого списка» из-за роста числа заражений коронавирусом
Евросоюз исключит Грузию, Канаду и Тунис из списка безопасных стран, с которыми государствам объединения рекомендовано открыть внешние границы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что решение приняли послы 27 стран ЕС. Обновленный список официально утвердят до конца недели. В него войдут лишь Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Уругвай.
Ранее Германия объявила Грузию зоной повышенного риска из-за роста случаев коронавируса, а некоторые страны ввели режим самоизоляции для прибывающих из Грузии граждан.
- За минувшие сутки в Грузии выявлено 1595 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 22 803.
- С 1 ноября Грузия снимает ограничения на прямые рейсы в Тбилиси из Дохи (Катар), Варшавы (Польша), Афин (Греция), Амстердама (Нидерландов), Вены (Австрия), Берлина (Германия), Милана (Италия); в Кутаиси из Катовице (Польша), Вильнюса (Литва) и Дортмунда (Германия).
Разведка США: иранские хакеры запугивают американских избирателей
В среду Соединенные Штаты обвинили Иран в попытке вмешаться в избирательную кампанию в США.
Глава Национальной разведки Джон Ратклифф заявил, что, по оценке американских разведслужб, иранские хакеры направили избирателям во Флориде и Аляске электронные сообщения с угрозами и требованиями голосовать за Дональда Трампа. Эти сообщения были отправлены от имени группы белых супремасистов Proud Boys.
По данным разведслужб, иранские хакеры воспользовались похищенными ими данными о регистрации избирателей в этих двух штатах. Джон Ратклифф заверил американцев, что сама процедура голосования и подсчёта голосов надёжно защищена от постороннего вмешательства. "Это отчаянные попытки отчаявшихся противников, но вы можете быть уверены, что ваши голоса защищены", - заявил глава Национальной разведки. Сообщения, рассылаемые Ираном, нацелены на разжигание страха у избирателей, провоцирование беспорядков и нанесение избирательного ущерба президенту Трампу, добавил Ратклифф. По его словам, российские хакеры также смогли получить доступ к данным о регистрации избиратели, но пока они не воспользовались этими данными в своих операциях.
Некоторые видные политики-демократы выражают сомнение в том, что цель этих операций - ослабить предвыборные позиции Дональда Трампа. Глава демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил в телевизионном интервью о том, что он считает, что эти операции проводятся противниками США для подрыва веры американцев в избирательный процесс.
Американские официальные лица ожидают резкого усиления попыток иностранного вмешательства в американский избирательный в последние дни перед президентскими выборами, которые пройдут 3 ноября. Они призывают избирателей критически отнестись к новостям и информации, распространяемой в интернете, в том числе, относительно месторасположения избирательных участков и требований, предъявляемых к избирателям и полагаться только на официальные сведения.
Новый рекорд: 1595 новых случаев коронавируса в Грузии
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 178. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще шесть пациентов.
Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – за сутки выявлено 1595 новых случаев, – сообщили в правительстве Грузии. Число подтверждённых случаев в стране достигло 22 803.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595.
Число выздоровевших пациентов достигло 9401 (+398 за сутки). В режиме карантина остаются 4408 человек, а под наблюдением врачей в стационарах – 3155. В гостиничном карантине размещены 1848 человек с подтвержденным коронавирусом.
МВД Грузии: все заложники на свободе, преступник скрылся
Вооруженный мужчина, накануне захвативший заложников в зугдидском филиале «Банка Грузии», до сих пор не задержан. Об этом сообщили в МВД Грузии. При этом все заложники уже освобождены.
В ведомстве уточнили, что после многочасовой спецоперации к вечеру среды захватчик покинул здание банка вместе с тремя заложниками и главой краевой полиции.
«Усилием директора департамента полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава все заложники освобождены от вооруженного преступника, их жизням не грозит опасность. Правоохранители в интенсивном режиме продолжают оперативно-следственные и поисковые мероприятия с целью задержания преступника», - заявили в МВД Грузии.
Один из бывших заложников Лаша Шенгелия рассказал, что его освободили в неизвестном для него месте, в темноте. По одной из версий, преступник мог скрыться в сторону самопровозглашенной республики Абхазия. Секретарь абхазского Совбеза в беседе с СОВОЙ назвал такой сценарий «нереальным». При этом, если злоумышленник всё-таки пересечет де-факто границу, Сухуми готов передать его Тбилиси.
Утром телекомпания «Рустави-2» сообщила, что вооруженный преступник освободил последних заложников в лесу близ села Кирцхи Чхороцкуйского муниципалитета (это село не расположено вблизи де-факто границы с Абхазией).
Напомним, что вооруженный автоматом и гранатой мужчина, по информации МВД Грузии, накануне захватил 43 заложника. Он требовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Из здания банка вынесли большой рюкзак, предположительно, с деньгами. Какую именно сумму получил грабитель, не сообщается.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
Большинство заложников, удерживаемых в зугдидском филиале «Банка Грузии», освобождены (обновлено)
Захвативший заложников мужчина вышел из здания зугдидского филиала «Банка Грузии» в сопровождении нескольких человек. Он покинул территорию на полицейской машине. Большинство заложников уже освобождены.
Телеканалы в прямом эфире показали, как человек в камуфляже с поднятой рукой, в которой, предположительно, была граната, выходит из здания банка, под прикрытием троих связанных веревкой мужчин. Позади него находился еще один заложник — предположительно, это был глава краевой полиции. Этот мужчина нес довольно большой рюкзак, предположительно, с деньгами. Какую именно сумму получил грабитель, не известно.
Все пятеро покинувших здание мужчин сели в полицейский автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Не исключено, что преступнику предоставят еще один автомобиль либо вертолет. Есть версия, что из Зугдиди он направляется в Абхазию - регион, который не контролируется центральными властями Грузии.
После этого полицейское оцепление у здания банка было снято, спецтехника отведена. В здании работают криминалисты.
Информацию, озвученную СМИ, также подтвердил житель Зугдиди Ираклий Кварацхелия, который был среди заложников. «Нас всех отпустили, оставили только троих мужчин. Представитель полиции принес деньги и вместе с грабителем они покинут здание через несколько минут. Большое спасибо всем за поддержку. Наверное, сейчас меня переведут на допрос, поэтому ваши мессиджи я посмотрю потом. Всех люблю», - написал Кварацхелия на своей странице в соцсети.
Ранее с территории, прилегающей к зданию банка, была выведена специальная бронетехника МВД Грузии, - это было одним из требований злоумышленника.
- Вооруженный мужчина в камуфляже и маске сегодня днем ворвался в здание «Банка Грузии» в Зугдиди на проспекте Звиада Гамсахурдия. Более семи часов он удерживал внутри людей – посетителей и сотрудников банка.
- Ранее через одного из заложников он озвучил свои требования: полмиллиона долларов и вертолет либо возможность безопасного отхода на автобусе вместе с заложниками.
- МВД расследует случившееся по статьям «разбой», «противоправное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия» и «захват заложника».
У офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошла стрельба, есть пострадавшие
Сегодня вечером, 21 октября, у офиса «Грузинской мечты» в Дманиси произошел инцидент. Как заявила представитель кандидата в мажоритарные депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта» от данного округа Гоги Мешвелиани Фериде Твилдиани, возле офиса партии собрались неизвестные люди, после чего между ними и персоналом офиса произошла стычка.
По имеющейся информации, во время происшествия произошла стрельба из огнестрельного оружия, в результате чего есть пострадавшие.
На месте мобилизована полиция. МВД начало расследование инцидента по двум статьям УК Грузии - «умышленное причинение тяжких телесных повреждений» и «незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия», передает Общественный вещатель.
Еще один заложник покинул зугдидский филиал «Банка Грузии»
Еще один заложник был освобожден из «Банка Грузии» в Зугдиди. Информацию об этом подтверждают в МВД Грузии.
Немногим ранее были освобождены еще двое заложников. В МВД не уточняют, сколько заложников освобождено и сколько остаются в здании банка. Однако, по имеющейся информации, сейчас преступник удерживает 16 заложников.
С помощью правоохранительных органов несколько часов назад из отделения банка вышли еще пять человек, передает Общественный вещатель.
- Вооруженный мужчина сегодня днем совершил нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
- В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трем статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Омбудсмен осудила кампанию против заложника, связавшегося со СМИ из «Банка Грузии»
Омбудсмен Грузии Нино Ломджария осудила «кампанию по дискредитации» заложника, который по приказу налетчика связался со СМИ из «Банка Грузии» в Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Посредством двух оппозиционных телеканалов – «Мтавари» и «Пирвели» - мужчина средних лет – Ираклий Кварацхелия озвучил требования вооруженного злоумышленника, который ворвался в банк и взял в заложники примерно два десятка человек: полмиллиона долларов и предоставление вертолета либо отход на автобусе вместе с заложниками.
Позже в проправительственных СМИ стали появляться сообщения о возможной принадлежности этого гражданина к бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
«Заложник, вступивший в контакт со СМИ, наиболее уязвим в этой сложной ситуации, так как именно его вооруженный человек использует для общения. Он проявляет к нему больше «интереса», чем к другим. Психопортрет вооруженного человека, его настоящих намерений никто не знает, поэтому это очень опасно, не говоря уже о другом: кампании, развернутой с целью дискредитации заложника и сосредоточение внимания на его политической принадлежности», - написала Ломджария на своей странице в «Фейсбук».
Она отметила, что сейчас самое главное – это жизнь и безопасность заложников, а также сотрудников силовых ведомств. По словам народного защитника, смещение акцентов «может иметь ужасные последствия». «Давайте будем солидарны с невинными людьми и членами их семей, независимо от наших политических взглядов», - добавила она.
Спецоперация по освобождению заложников из банка в центре Зугдиди продолжается уже более семи часов. В СМИ распространяется информация о том, что внутри остаются 17 граждан – сотрудники банка и посетители. В МВД Грузии заявляют, что продолжаются переговоры с налетчиком и воздерживаются от разглашения подробностей.
Из филиала «Банка Грузии» в Зугдиди выпустили еще двух заложников
В Зугдиди вооруженный преступник освободил еще двух заложников из здания филиала «Банка Грузии», сообщает Общественный вещатель с места событий. Эту информацию подтвердил и заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе.
«В результате переговоров двое заложников освобождены. Переговоры продолжаются в интенсивном режиме. МВД и все правоохранительные органы делают все для того, чтобы заложники вернулись к своим семьям», - заявил журналистам Борцвадзе. При этом он не ответил на вопрос о том, сколько человек остаются в заложниках.
До последнего времени вооруженный мужчина удерживал 19 заложников. Ранее полиция сумела вывести группу заложников из захваченного здания с помощью пожарного крана.
Возле здания банка на улице Гамсахурдия в центре Зугдиди все еще мобилизована полиция, продолжаются следственные оперативные мероприятия.
МВД Грузии ранее распространило официальную информацию о проникновении вооруженного человека в филиал банка в Зугдиди:
«В МВД поступило сообщение о вторжении вооруженного лица в один из банков, расположенных на проспекте Звиада Гамсахурдия в Зугдиди, примерно в 14:21. Полицейские в режиме незамедлительного реагирования оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. В настоящее время на месте мобилизованы правоохранители, проводятся следственные и оперативные мероприятия. Для мирного проведения полицейской операции очень важно соблюдать стандарты безопасности в непосредственной близости от места происшествия.
МВД призывает СМИ соблюдать нормы безопасности, не транслировать в прямом эфире полицейскую операцию, которую проводит спецназ. Это ставит под угрозу жизнь граждан и сотрудников полиции, а также их здоровье. По факту происшествия началось расследование по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. МВД будет предоставлять информацию общественности поэтапно», - сказано в сообщении.
По данным Общественного вещателя, захвативший в заложники сотрудников и посетителей банка преступник вооружен автоматом и гранатой.
По данным СМИ, несколько часов назад преступник отпустил пятерых заложников, и в настоящее время удерживает 19 человек, требуя выплатить ему полмиллиона долларов. Преступник передал свои требования через заложника, которого зовут Ираклий Кварацхелия. Он вышел в эфир через мобильный телефон и связался с оппозиционной телекомпанией «Мтавари».
«Главное - не подпускать ОМОН к периметру здания. Все попытки вторжения закончатся фатально для всех нас, кто находится здесь», - заявил Кварацхелия от имени нападавшего в эфире «Мтавари». По его словам, заложники находятся в тяжелом психологическом состоянии, однако на данном этапе никому не нужна неотложная медицинская помощь. «Правоохранители не выходят на контакт, они знают, что, вероятно, вы передаете. Никто не выходит на телефонную связь», - сказал Ираклий Кварацхелия.
В Зугдиди находится министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.
В Абхазии 136 новых случаев инфицирования COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 390 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 136 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 124 из них подтвержден диагноз COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 76 – средней степени тяжести. Выписаны 11 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3172 человека. Выздоровели 1278 человек. 32 летальных случая. В гудаутский госпиталь были доставлены 11 человек.
11 октября в Гудаутскую больницу был доставлен 71-летний пациент с коронавирусной инфекцией. Мужчина в полном объеме получал необходимую медицинскую помощь, но, несмотря на это, скончался 19 октября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории пансионата «Айтар» в Сухуме, находятся 10 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, их состояние здоровья оценивается как средней степени тяжести.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прибыл в Зугдиди
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури находится в Зугдиди, сообщает Общественный вещатель.
В мэрии Зугдиди проходит встреча с участием министра, представителей местных властей, в том числе мэра Зугдиди, и.о. обязанности государственного уполномоченного в регионе Самегрело-Земо Сванети Малхаза Тория и представителей всех силовых структур.
Перед зданием мэрии мобилизована военная техника. Также правоохранители размещены по периметру здания «Банка Грузии», в котором удерживаются заложники.
- Вооруженный мужчина сегодня днем совершил вооруженное нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Он требует 500 тысяч долларов и хочет, чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.
- В МВД Грузии сообщили, что возбудили дело по трём статьям УК Грузии –разбой; противоправные приобретение, хранение, ношение оружия; захват заложника.
Пашинян: конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения
Конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа», – заявил он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров организовать добровольческие отряды, а население «взять оружие в руки».
Заявление Пашиняна прозвучало на фоне продолжающихся переговоров о решении армяно-азербайджанского конфликта. Президент Армении Армен Саркисян отправился с визитом в Брюссель, где встретится с представителями НАТО и Евросоюза.
А главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в Москву. Там они по отдельности встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудили условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.
Мировые лидеры призывают стороны конфликта к прекращению огня. Но Баку и Ереван в среду, 21 октября, сообщили о продолжении обстрелов. В самопровозглашённой республике заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.
Расследовательская группа Conflict Intelligence Team нашла подтверждения тому, что на стороне Азербайджана воюют сирийские наёмники. Ранее об этом говорил президент Франции, мировые СМИ и российские военные. Баку и Анкара эти сообщения отвергают.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, которые с начала 1990-х годов контролировали армянские силы, обострился в конце сентября. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои в зоне конфликта продолжаются.
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