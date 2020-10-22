«Справедливые выборы» о несправедливости

Об угрозах и давлении на оппозиционных активистов рассказывает НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Сегодня в организации представили пятый промежуточный отчет о мониторинге предвыборной среды. За месяц был зафиксирован не один десяток фактов противодействия сторонникам оппозиции, говорится в документе.

Главным вызовом в предвыборный период остаются давление и угрозы по политическим признакам. НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) зафиксировало 37 таких случаев в период с 29 сентября по 21 октября. О последствиях подобных действий журналистам рассказала исполнительный директор ISFED Элене Нижарадзе:

«В данном случае тенденциозно выявляются подобные факты в адрес представителей или сторонников оппозиции, попытки повлиять на них, чтобы те не участвовали в кампании. У граждан возникает определенный дискомфорт, они боятся участвовать в мероприятиях и собраниях, организованных в предвыборный период оппозиционными политическими партиями. Люди боятся, что после этого они перестанут получать социальную помощь».

Нередко противостояние между сторонниками и представителями разных партий перерастает в физические столкновения, за последний месяц ISFED зафиксировала девять таких фактов.

Например, последний произошел вчера. В Дманиси, возле офиса «Грузинской мечты» в результате физического противостояния три человека получили огнестрельные ранения, один из пострадавших – активист «Грузинской мечты», утверждает кандидат в мажоритарные депутаты от правящей партии Гоги Мешвелиани и винит в произошедшем оппонентов из «Национального движения»:

«Эти люди, предположительно, связаны с председателем городского управления Дманиси Мерабом Окриашвили. Этот человек не один раз был осужден, и у него очень близкие связи с разными криминальными лицами. Обанкротившееся политическое движение, которое находится в агонии, готовится к неизбежному поражению на предстоящих выборах. Сейчас они пытаются перевести политический процесс в насильственный и как в глазах нашего общества, так и наших партнеров добиться делегитимации выборов».

Не оставили без внимания эти комментарии и в «Национальном движении». На сегодняшней пресс-конференции один из лидеров партии Дмитрий Шашкин заявил:

«На протяжении последнего месяца в районах Болниси, Дманиси, Цалке и Тетрицкаро действует хорошо организованная банда, созданная самим Гоги Мешвелиани. Эта банда избила одного активиста «Национального движения» в Цалке, члены этой банды угрожали вашему коллеге (журналисту) тем, что отрежут ему голову, никого не задержали. Они же обстреляли машину. Еще неделю назад между представителями этой банды произошел конфликт, когда им прислали деньги из Тбилиси и по дороге их часть исчезла. Сейчас в Дманиси произошло то же самое, они не поделили деньги, и в этот раз, свидетели подтверждают, что перед выстрелами между ними шел громкий разговор о деньгах и талонах на бензин».

Что касается нападений на активистов «Нацдвижения», представители партии неоднократно обращались в МВД с требованием расследовать инциденты, однако нападавшие до сих пор не наказаны, утверждает Дмитрий Шашкин.

Кстати, своевременное расследование подобных инцидентов – одна из рекомендаций ISFED правоохранительным органам и местным властям. Среди остальных рекомендаций – не допустить давления на СМИ, за месяц было зафиксировано два таких факта, а также случаи подкупа избирателей, представители НПО утверждают, что за отчетный период произошло 10 таких случаев.