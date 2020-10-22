Кому сорвали банк в Зугдиди

Хоть зугдидский грабитель никаких политических требований не выдвигал, политический резонанс вышел под стать криминальному. Сторонники власти обращают всеобщее внимание на то, что заложник, вышедший на связь со СМИ, – сторонник «Нацдвижения». А в «Нацдвижении» напоминают, что на этот день у партии в Зугдиди была запланирована масштабная предвыборная акция.

Что это было? Такое невозможно было представить даже во времена Шеварднадзе, возмущается в своем видеообращении третий президент, кандидат в премьер-министры от «Нацдвижения» и коалиции «Сила в единстве» Михаил Саакашвили. У него вопросы: как вооруженный до зубов преступник свободно перемещался по Зугдиди, как не удалось нейтрализовать его? Есть и ответы – потому что все внимание силовиков, по его мнению, было переключено на анонсированную «Нацдвижением» масштабную предвыборную акцию, которую пришлось из-за драмы с заложниками в банке отменить. Михаил Саакашвили во всем винит политику «Грузинской мечты» и ее лидера Бидзины Иванишвили и констатирует:

«Они практически уничтожили государство Грузия, и в этом мы вчера убедились. В Грузии больше нет государства. В Грузии гибрид воров бюджета и криминала. Чем заняты сотрудники полиции и СГБ? Вместо защиты безопасности граждан, они по поручению Иванишвили сидят в штабах со списками граждан, бизнесменов и заняты их шантажом, запугиванием и подкупом».

Но есть и выход, обнадеживает Михаил Саакашвили, – через девять дней парламентские выборы и возможность смены власти.

И другие оппоненты недовольны тем, как силовики разрешили ситуацию в Зугдиди. Конечно же, они позитивно отзываются о том, что заложники через семь часов, но все-таки были освобождены, что нет жертв, но они это больше объясняют «некровожадностью» захватчика, чем заслугой оперативников. И еще: власть, упустив преступника, указала путь другим преступникам, как выразился один из лидеров «Европейской Грузии» Серги Капанадзе, «как найти легкие деньги».

В том, что преступник будет пойман и дело будет тщательно расследовано, не уверена лидер партии «Единая Грузия – Демократическое движение» Нино Бурджанадзе:

«Ничего подобного нигде, никогда я не видела, не слышала. Мы правда уникальная страна. Ну, о чем мы вообще говорим? Комментировать без дополнительной информации невозможно, потому что возникает миллион вопросов, поэтому серьезно комментировать это сейчас я просто не могу. А от власти я не жду адекватных комментариев, действий и продолжения следствия. Я знаю точно: эта власть абсолютно неадекватна».

Но то, что зугдидский инцидент может способствовать синдрому безнаказанности, осознают в правительстве. Премьер-министр Георгий Гахария сегодня указал, что главная задача МВД еще не решена:

«Вчера сложнейшая ситуация в Зугдиди завершилась без жертв. Это была задача первого ряда – здоровью и жизни заложников, наших граждан, больше не угрожает опасность, и это только первая задача. Но мы все должны хорошо понимать, что перед МВД, правоохранительными органами стоит главнейшая задача – в кратчайшие сроки задержать лицо, совершившее тяжкое преступление».

А между тем в грузинских СМИ и соцсетях не могут забыть, как сторонники «Грузинской мечты», да и сами некоторые представители власти указывали, что вышедший первым на контакт с ТВ «Мтавари» заложник Ираклий Кварацхелия – сторонник «Нацдвижения», а значит – «провокатор».

Бондо Мдзинаришвили, член попечительского совета Общественного вещателя, на своей странице в Facebook вообще стал утверждать, что захват заложников в банке организован Михаилом Саакашвили и его «Нацсектой».

Активисты «Европейской Грузии» и представители «Грузинского марша» умудрились подраться прямо у банковского филиала в Зугдиди, где проходила спецоперация. «Маршисты» были недовольны предложением лидера «Европейской Грузии» Гиги Угулава сдаться захватчику взамен на освобождение заложников, а заложника Кварацхелия сочли «зондером» оппозиции.

Страсти накалились до такой степени, что под вечер Народный защитник призвала все политические силы не нагнетать ситуацию до освобождения заложников и не дискриминировать людей, оказавшихся в плену у преступника, по политическому признаку.

Аналогичное заявление распространила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Тем не менее и сегодня политические оппоненты продолжали критиковать друг друга. Один из лидеров «Грузинской мечты» Гия Вольский сравнил оппонентов с жаждущими крови грифами и предположил:

«Я не исключаю, что это – политически упакованный бандитизм и теракт. Не исключаю, не значит, что я доказываю, что это так. Преступления, к сожалению, случаются не только в Грузии, и очевидно, что полиция справилась с задачей – в ходе операции не пострадали граждане».

Под конец дня вновь обрушился с критикой на оппозиционеров и журналистов ТВ «Мтавари», ТВ «Пирвели» и «Формулы» бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Отметив, что «Грузинская мечта» доказала свою верность взятому еще восемь лет назад курсу – ставить во главе всего человека, Кобахидзе поблагодарил всех силовиков за освобождение целыми и невредимыми 43 заложников и обвинил оппозиционеров и СМИ в безответственности. Свидетелем чего, по его мнению, стало грузинское общество:

«Дешевая попытка записать очки на такого рода криминале, позиционирование у места происшествия, безответственные переговоры в прямом эфире с преступником, освещение в прямом эфире мест дислокации правоохранителей и так далее – это переходит все грани политической, журналисткой этики и морали. Вчера, как и в других случаях, на одной стороне стояли власть, герои-полицейские и заинтересованные в мирном освобождении заложников наши граждане, а на другой стороне были ворвавшийся в банк преступник, одержимые экстремистскими замыслами политики и их СМИ».

Ираклий Кобахидзе также связал ситуацию с предстоящими выборами, выразив надежду, что до 31 октября преступника задержат, а в день голосования все решится в пользу «Грузинской мечты».

Но как бы не разрешилась ситуация, зугдидский инцидент, по всей видимости, еще долго будет обсуждаться в профессиональных кругах в поисках верных ответов на вопросы: правильно ли себя вели силовики, политики и представители СМИ, нужно ли давать в прямом эфире слово заложнику, если он говорит, что в противном случае его застрелит захватчик, почему МВД ограничился лишь призывом к СМИ не показывать в прямом эфире место происшествия, которому, кстати, сразу же последовали журналисты, почему не было четких других рекомендаций и коммуникации как со СМИ, так и с обществом.