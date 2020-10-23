Банковские тайны в полмиллиона долларов

В Грузии продолжаются поиски преступника, взявшего в заложники посетителей и сотрудников банка в Зугдиди, а затем скрывшегося вместе с выкупом в размере полумиллиона долларов. Власти уверяют, что задержание злоумышленника – дело времени, оппозиция же говорит о беспомощности правоохранительных органов.

Злоумышленник, захвативший заложников, а затем скрывшийся с крупной суммой денег, очень скоро будет задержан, и тогда оппоненты власти не смогут смотреть в глаза министру внутренних дел Вахтангу Гомелаури. Так председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили прокомментировал критику со стороны оппозиции о неэффективности действий правоохранителей в истории с заложниками в Зугдиди и последующим исчезновением преступника.

По словам Сесиашвили, те, кто считает Гомелаури неэффективным министром, видимо, предпочитают в таких ситуациях думать не о жизнях тех людей, которые оказались в заложниках, а о трупах, которые требовал самый известный министр внутренних дел времен «Национального движения» Вано Мерабишвили:

«Если сравнить – у нас был министр во время правления «националов», который открыто требовал два трупа. Сейчас у нас есть министр, который сделал все, чтобы вывести 43 человека из очень сложной ситуации невредимыми, учитывая, что нападавший был очень хорошо обучен и вооружен. Вахо Гомелаури – один из самых профессиональных и выдающихся министров. Ни один из наших оппонентов не взял бы на себя ответственность за свои политические прихоти и интересы».

По словам Сесиашвили, оппоненты власти в своих критических комментариях забывают о том, что спецоперация не завершена. Что же касается вопроса о том, находится ли преступник на территории, подконтрольной грузинским властям, то, по словам главы парламентского комитета, озвучивание подобной информации, а тем более информация о том, что местоположение злоумышленника может быть известно правоохранителям, крайне нежелательно. Так как может дать вооруженному и очень опасному преступнику важную информацию. Поэтому Сесиашвили призывает всех, в особенности оппозиционные СМИ, прекратить параллельные расследования.

Но призыв, похоже, не услышали. Грузинские СМИ публикуют все новые факты, связанные с инцидентом в Зугдиди. В частности, что касается человека, который подвез злоумышленника к зданию банка, то, по словам его брата, грабитель остановил машину на въезде в Зугдиди и, не скрывая оружия, в довольно грубой форме велел водителю двигаться к месту будущего преступления. За рулем был некто Давид Матуа – пожарный-спасатель, который сначала принял грабителя за сотрудника силовых структур и предположил, что машина оказалась необходимой для какой-то спецоперации. После того как злоумышленник вошел в здание банка и послышались выстрелы, Матуа, по словам его брата, позвонил в полицию. Машина была опечатана и изучается криминалистами.

Тем временем СМИ выдвигают свои версии произошедшего, а также, почему преступник так легко сумел скрыться с суммой в полмиллиона долларов. По мнению генерального директора оппозиционного телеканала «Мтавари архи» («Главный канал») Ники Гварамия, злоумышленник имел сообщников среди заложников. И одного из них, по его мнению, он вычислил. Это военнослужащий с военной базы в Сенаки Давид Хвиблиани. Своими подозрениями гендиректор «Мтавари архи» поделился на своей страничке с социальной сети Facebook:

«Мне все равно, кем является Давид Хвиблиани – солдатом, библиотекарем или мельником. Источник сообщил мне, что он террорист. Я честно исполнил свой гражданский долг и сообщил об этом в полицию. Мог бы я начать расследование и проверить достоверность информации?! К тому же сокрытие информации – это преступление, особенно когда эта информация касается жизни 20 человек. Что касается того, во что я верю, я не могу это утверждать как факт, но мне ясно, я уверен в участии Хвиблиани. Все индикаторы это подтверждают:

Внутренняя видеозапись, на которой видно, что он является фейковым заложником и действует не просто как сообщник, но как мозг;

Он позвонил мне, чтобы создать собственное алиби, и никак не хотел называть фамилию. По какой причине заложник скрывал свою фамилию?

Как и почему он оказался в «самоволке» с базы в Сенаки, где все очень строго регулируется? У него было дело в банке, ради которого он фактически пошел на преступление (самовольная отлучка)? В конце концов, у него было дело именно в зугдидском банке, что, в Сенаки нет банков?»

При этом Гварамия выразил надежду, что молчание следственных органов в отношении роли Давида Хвиблиани, которого, по словам гендиректора «Мтавари архи» допрашивают не в качестве свидетеля, не имеет под собой политического подтекста. На то, что Хвиблиани может быть сообщником грабителя, по мнению сторонников этой версии, указывает тот факт, что злоумышленник своей выправкой и повадками очень похож на военного или сотрудника других силовых структур.

Масла в огонь подливает молчание следственных органов, которые никак не комментируют ход расследования. В том числе, неизвестно, действительно ли Хвиблиани самовольно покинул базу и приехал в Зугдиди.

Сам Хвиблиани, выйдя с допроса, отказался отвечать на вопросы журналистов, отметив лишь, что считает глубоко оскорбительными подобные подозрения в отношении солдата:

«То, что было сказано в отношении меня, в отношении военных, мне кажется, это недостойно грузин. Ни на какие вопросы я отвечать не буду, так как следствие продолжается, и оно даст ответы на все вопросы. Как все происходило, что происходило и т.д., все это известно следствию, и, если оно сочтет нужным, это будет озвучено».

Пока следствие не считает нужным озвучивать хоть какую-то информацию. В правящей партии же наперебой озвучивают статистику, согласно которой число тяжких преступлений в стране год от года снижается. Но ажиотаж, поднятый захватом заложников за неделю до выборов, по мнению наблюдателей, может сместить политические акценты.