«Новые» подробности дела Джабиева оказались старыми

Югоосетинские госСМИ сообщили о подвижках в расследовании громкого дела Инала Джабиева. Следователь генпрокуратуры Алан Бестаев подробно перечислил зрителям, кто из правоохранителей задержан и сколько уголовных дел возбуждено. Впрочем, ничего нового в этой информации не увидела вдова Инала Джабиева Оксана.

Югоосетинский гостелеканал выпустил большой сюжет о «новых» подробностях дела Инала Джабиева.

Следователь Генпрокуратуры Алан Бестаев подробно перечислил количество задержанных и число возбужденных уголовных дел. Все то, что уже известно интересующейся делом публике. Из того, что было сказано впервые, – судмедэкспертиза будет проведена и в Москве. Продолжает Алан Бестаев:

«Была назначена судебно-медицинская экспертиза по установлению причин смерти Джабиева Инала Сергеевича. 8 сентября 2020 года от судебно- медицинского эксперта Дзагоевой Зарины Сослановны поступило ходатайство о проведении дополнительных экспертных исследований и назначении комиссионной судебной экспертизы с привлечением кардиолога, а также о даче заключения специалиста по экспертизе (неразборчиво) Джабиева Инала Сергеевича. В связи с изложенным, органами следствия были назначены еще два дополнительных экспертных исследования, а именно: 9 сентября 2020 года были назначены судебно-гистологическая экспертиза и химико-токсикологическое исследование. 24 сентября 2020 года было назначено компьютерно-математическое исследование, проведение которого поручено экспертным учреждениям на территории Российской Федерации. Ввиду отказа 2 октября 2020 года российских экспертных учреждений от производства указанных экспертиз, на уровне министра обороны РФ проведены переговоры и достигнута договоренность о проведении комплексной судебно-медицинской экспертизы на базе 111 главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз МО РФ».

Бестаев подчеркнул, что потерпевшая – вдова Инала Джабиева, в присутствии адвоката была ознакомлена с постановлением и выразила полное доверие этому экспертному учреждению.

В беседе с «Эхом Кавказа» Оксана Джабиева говорит, что многое прояснит судебное разбирательство, которое, как она надеется, пройдет в открытом режиме:

«Для народа не знаю, что там нового они сообщили, но для себя лично я ничего нового не услышала. Про экспертизу я и так знала, потому что меня ознакомили с экспертизой. Я в присутствии адвоката подписала, что ознакомилась с ней и что согласна, чтобы экспертизу направили в Москву, в Минобороны.

– Они сейчас часто повторяют, что готовы давать семье погибшего документы для ознакомления…

– Во-первых, любые документы, которые мы можем запросить… По закону некоторые документы они не вправе показывать до ознакомления с делом. С документами, с которыми и так можно меня ознакомить, они меня знакомят. То есть назначение экспертизы или какие-то ходатайства. Но я запросила тогда, чтобы мне показали некоторые документы, но мне сказали, что их адвокаты (задержанных по делу Джабиева), они же из Северной Осетии, и если они узнают, что мне предоставили некоторые материалы уголовного дела, то дело может провалиться. Но я не хочу, чтобы дело проваливалось. Это будет, естественно, в их пользу».

По словам вдовы Инала Джабиева, ей неизвестно, когда начнется судебное разбирательство дела:

«Я спрашивала у Бестаева, когда меня признали потерпевшей, сколько времени продлится следствие. Мне сказали, что минимум четыре месяца, а потом будет видно. Они сейчас все ждут результаты экспертизы. Наверное, после экспертизы будет больше информации, потому что экспертиза комплексная. Но я не знаю, для меня лично непонятно, для чего им эта экспертиза. Я понимаю, для следствия, но вот для обвиняемых, что они от нее ждут. И так понятно лично для меня и для всех людей, от чего он умер. Он умер от побоев, которые ему нанесли сотрудники правоохранительных органов. И так понятно, что предварительное заключение Дзагоевой было (судмедэксперт), что он умер от травматического шока, то есть от болевого шока. От нанесенных тяжких телесных повреждений и пыток, следы которых были видны на его теле невооруженным глазом».

Накануне в социальной сети «Фейсбук» появился комментарий матери Николая Цховребова – еще одного задержанного с Иналом Джабиевым по делу о покушении на бывшего министра внутренних дел Игоря Наниева. По словам Аллы Габатовой, Николаю Цховребову и Герсану Кулумбегову предложили пройти тест на детекторе лжи:

«Я не понимаю, о каком детекторе лжи сейчас может идти речь. После всего, что сделали с моим сыном, как мы можем верить в то, что этот детектор настоящий? Что они не подтасуют результаты? После того, как они лично мне врали, что не знают, где мой сын. После того, как они врали, что не знают, кто выставил охрану у его палаты. После того, как ни меня, ни адвоката не пускали к нему. Теперь они хотят, чтобы мы верили в их методы ведения следствия. Что за эти два месяца изменилось? Ничего! Почему тогда, в августе, когда жестоко избивали моего сына, и он говорил им, что готов даже детектор пройти, что он не причастен к покушению на Наниева, они не согласились и не прекратили эти пытки?! Мы им не верим, и у нас есть право отказаться от прохождения полиграфа, чем мы и воспользовались».

Алла Габатова в беседе с «Эхом Кавказа» подтвердила эту информацию:

«Во-первых, нас не поставили в известность, во-вторых, это наше право, мы отказались от этого полиграфа. Потом мы написали ходатайство о том, что отказываемся от этой процедуры. Это законно, нас не могут принуждать, но тем не менее нас вызвали сегодня. Мы прождали более двух с половиной часов эту женщину (эксперта). Она пришла уже с бумагами, где мы должны были официально, вернее, мой сын и Герсик (Герсан Кулумбегов), написать собственноручно – отказ».

Накануне Генпрокуратура ответила и на депутатский запрос о ходе расследования дела Джабиева. Ведомство подробно перечисляет список подозреваемых и вменяемые им статьи, упоминает о проведении экспертизы. В последнем абзаце отмечено: «…В настоящее время Генеральной прокуратурой РЮО продолжают производиться следственные и процессуальные действия по установлению всех обстоятельств совершенных преступлений».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия