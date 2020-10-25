В Тбилиси зафиксировано 788 новых случаев коронавируса, в Аджарии – 551

Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 25 октября, заявил на брифинге заместитель главы оперативного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.

За последние 24 часа в Грузии выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно статистике, тремя главными очагами распространения заболевания остаются Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит следующим образом:

Тбилиси – 788;

Аджария – 551;

Имеретия – 245;

Самегрело-Земо Сванети - 93;

Квемо Картли - 87;

Кахетия – 42;

Гурия – 35;

Шида Картли - 33;

Самцхе-Джавахети - 27;

Мцхета-Мтианети - 20;

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.

В ковид-клиниках Тбилиси остаются 1 893 гражданина, а в клиниках Аджарии – 714.

Тяжелых пациентов на сегодняшний день 429. Из них в Тбилиси – 201, в Аджарии – 75. К аппарату ИВЛ подключены 106 человек: в Тбилиси – 59, в Аджарии – 25.

В карантине находятся 4 112 человек, из них в Тбилиси – 868, в Аджарии - 2 069. Всего в период с 6 по 24 октября с границы в гостиницы было переведено 8 296 человек. В самоизоляции на сегодня находятся 26 533 человек, из них в Тбилиси – 3 237, в Аджарии – 10 245, в Имеретии – 3 861.

Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования.