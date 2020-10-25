Установлена личность преступника, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии обнародовало информацию о продолжающемся расследовании по делу об ограблении 21 октября «Банка Грузии» в Зугдиди. По данным ведомства, на данном этапе установлена личность преступника.

МВД призвало СМИ и общественность не разглашать личность и фотографию преступника, поскольку это помешает проводимым правоохранителями следственным действиям, передает Общественный вещатель.

«Сотрудники правоохранительных органов проводят специальные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения идентифицированного полицией лица. Следствие ведется по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. Министерство внутренних дел будет поэтапно распространять дополнительную информацию по этому факту», - говорится в сообщении МВД.