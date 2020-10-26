78 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии

В Южной Осетии за выходные проведено 192 исследования на COVID-19, из них 78 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

После снятия ограничений на де-факто границе с Россией уже заболело 469 человек, за время пандемии – 559.

Кочиева отметила, что в условиях пандемии коронавируса населению необходимо придерживаться масочного режима, при первых симптомах не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.

Кроме того, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова, было направлено письмо в Минобороны РФ с просьбой развернуть военно-полевой госпиталь на 150 коек.