Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву

В Чили подавляющее большинство принявших участие в референдуме выступило за то, чтобы заменить конституцию, принятую ещё в эпоху правления генерала Аугусто Пиночета, новым основным законом. За отказ от действующей конституции проголосовали 78 процентов избирателей.

Президент Чили Себастьян Пиньера, представляющий правые силы, согласился провести референдум о конституции после массовых протестов, которые охватили страну в прошлом году. Главной темой протестов было растущее экономическое неравенство в Чили, которое многие их участники считают наследием эпохи Пиночета.

В годы правления военной хунты, которую генерал возглавлял после переворота 1973 года, когда был свергнут левый президент Сальвадор Альенде, в стране были проведены рыночные реформы и масштабная приватизация. Участники протестов считают, что в конституции, которая была принята уже в конце эпохи Пиночета и содержит демократические нормы, нет достаточных социальных гарантий, в частности в сфере образования и здравоохранения.

Новую конституцию должно разработать собрание, которое будет избрано всенародным голосованием в апреле будущего года. Текст будет вынесен на новый референдум.

После оглашения итогов референдума многие чилийцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать результат.

В 1988 году также на референдуме чилийцы отказались продлить срок президентских полномочий Пиночета. Этот референдум часто приводится как пример объединения разных по идеологии политических сил для борьбы за демократию.