Сменить одних майнеров на других

Новый вид бизнеса – добыча криптовалюты – развивается в Абхазии, несмотря на дефицит электроэнергии и противоречивые действия органов власти. Все объяснимо: ключевой ресурс для майнинга криптовалют и определяющий фактор для расчета доходности – стоимость электроэнергии. Чем ниже тарифы, тем больше майнеров. Стоимость электроэнергии в Абхазии низкая – 40 копеек за кВт/ч для физлиц и 80 – для коммерческих предприятий. Именно цена на электроэнергию и многочисленные льготы, бремя которых несет на себе абхазская энергетика, делает ее нерентабельной, но привлекает майнингфермы.

Однако проблемы, сопутствующие возникновению этого вида деятельности, надо разделить на две части – отсутствие законодательства, регулирующего майнинг криптовалют, и дефицит электроэнергии, которую Абхазия получает в лимитированном объеме с гидроэлектростанции Ингур, находящейся в совместном пользовании Абхазии и Грузии.

Некоторые специалисты считают, что решить проблемы абхазской энергетики можно простым поднятием цен на электричество и наведением порядка в вопросах оплаты за нее. Данное мнение не получило своего права на жизнь из-за низкого уровня доходов большей части населения и боязни правительства столкнуться с недовольством народа, который и без того не испытывает никакого восторга от действий власти.

Между тем к проблеме уже существующего дефицита электроэнергии, который бывший глава «Черноморэнерго» Аслан Басария еще в 2020 году назвал «рекордным» (суточный расход 9 млн кВт/ч в сутки), в 2021 году прибавится еще одна – остановка ИнгурГЭС на ремонтные работы. Это означает, что Абхазия будет покупать электричество в России по цене намного выше, чем стоимость электричества в Абхазии, – от 2 до 3 рублей.

Вторая проблема, о которой я уже сказала, – отсутствие законодательства, регулирующего данную деятельность. В декабре 2018 года Министерство экономики подготовило проект закона по урегулированию деятельности в сфере майнинга криптовалют в Абхазии. В качестве обязательных условий для этого вида деятельности проектом предусматривалась регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя, постановка на учет в налоговых органах и получение лицензии. Авторы законопроекта подчеркивали важное положение – возможность введения временных ограничений на использование мощностей энергосистемы республики для майнинга в случае кризисных ситуаций в электросети, связанных с инфраструктурными ограничениями и дефицитом мощности.

До принятия этого закона в стране был введен запрет на майнинг криптовалют с использованием мощностей электроэнергетической системы «в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ресурсов электроэнергетической системы». Под запрет не попадали фермы, которые закупали электроэнергию у частных производителей – СухумГЭС.

Сразу же после принятия запрета от электроснабжения были отключены 15 ферм по майнингу, суммарная мощность которых составляла 8950 кВт/ч. В сообщении «Черноморэнерго» говорилось, что это равносильно потреблению электроэнергии целого района страны.

Против решения о запрете выступили депутаты парламента. Похоже, что именно в отместку в феврале 2019 года они приняли постановление «О парламентском расследовании в сфере электроэнергетики и деятельности РУП "Черноморэнерго"». Чем закончилось парламентское расследование, так никто и не узнал, а тут подоспели митинги, акции протеста, выборы и перевыборы, а криптотема стала одним из главных аргументов оппозиции, которая упрекала власти в том, что они не реализовали запрет на криптодеятельность и поставили под угрозу энергетическую безопасность страны. Но после выборов криптофермы потекли в страну стройными рядами, что привело к росту дефицита электроэнергии.

Одновременно с заявлениями о критической ситуации в энергетической системе страны, которая не справляется с увеличившимся потреблением, в правительстве «родилось» постановление о разрешении на криптодеятельность и установлены новые цены на потребление электроэнергии для криптоферм в размере 1,5 рублей за КВт. К этому моменту в стране уже было около двух сотен криптоферм, которые зачастую самовольно подключались к энергосетям, и министр экономики призвала владельцев криптоферм к легализации их бизнеса.

На первый взгляд, весьма странные действия правительства, которое накануне грандиозного энергетического кризиса принимает такое решение. Так как в стране никто ничего не объясняет народу, то приходится пользоваться весьма скудной информацией. Из совещания с энергетиками становится понятно, что сегодня в стране работают около 150 операторов, которые в месяц расходуют около 40 млн кВт/ч электроэнергии. То есть по новым установленным Минэкономики тарифам они должны выплачивать около 60 млн рублей в месяц, более 700 млн рублей в год.

И я могла бы предположить, что за несколько месяцев до остановки главного источника электричества – ИнгурГЭС, правительство решило пополнить бюджет за счет майнеров, чтобы покрыть расходы за грядущие российские перетоки. Но и тут что-то не сходится. По данным ИА «Спутник» один день перетока обходится Абхазии примерно в 9,2 миллиона рублей – если брать нижнюю планку в два рубля за киловатт. Если считать по верхней границе в три рубля, то выходит 13,8 миллионов рублей в сутки. А это значит, что прогнозируемые сборы с майнинга не решат проблему.

Но вернемся к нашим чиновникам и результатам их деятельности по легализации криптоферм. За полтора месяца в Минэкономики легализовалось всего три владельца. Все остальные продолжают работать по старой схеме, нелегально, так как считают, что данный бизнес не будет рентабельным при цене 1,5 рубля за кВт/ч. Министр экономики призывает к применению «жестких мер», штрафных санкций и так далее по отношению к владельцам этих ферм. Терять нечего – своей очереди на подключение к энергосистеме ждут еще 300 потенциальных фермеров, готовых, по-видимому, работать при цене 1 рубль 50 копеек. Ведь в России майнеры платят в среднем по 3 рубля за кВт в час. Так что свято место пусто не бывает, и, похоже, что вся эта акция затеяна лишь для того, чтобы сменить одних майнеров на других, а потом можно будет огласить новое постановление – о льготах.

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