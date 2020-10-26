За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 100 жителей Абхазии, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 285 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 128 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести. Выписаны 2 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3839 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 1464 человека. В Гудаутский госпиталь были доставлены 4 человека.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.

В мобильном госпитале скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, сегодня, 26 октября, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.