Турсезон в Абхазии признан успешным со скидкой на пандемию

Сегодня министр туризма Абхазии Теймураз Хишба дал в Сухуме пресс-конференцию, на которой подвел предварительные итоги нынешнего туристического сезона в республике. Несмотря на то, что из-за пандемии летний турсезон был вдвое короче обычного, министр считает его успешным.

В результате разразившейся с начала года коронавирусной пандемии и закрытия с апреля российско-абхазской границы на Псоу проведение летнего туристического сезона (а туризм называют локомотивом экономики Абхазии) долгое время находилось вообще под угрозой срыва. И даже после открытия 1 августа границы (а еще неделя-две для большинства российских туристов ушли, как водится, на раскачку) самые оптимистичные прогнозы экспертов турбизнеса в РФ были таковы, что нынче в Абхазии удастся достичь лишь трети прошлогоднего уровня заезда зарубежных туристов и поступлений в экономику денежной массы.

Но, как проинформировал журналистов Теймураз Хишба, с 1 августа Абхазию посетило более 600 тысяч российских туристов (за весь прошлый год их было около 1,1 миллиона), то есть более половины прошлогоднего уровня. И это притом, что треть года граница была на замке и массовый турпоток россиян начался лишь в конце лета. Помогли тут как отличная погода в бархатный сезон, так и то, что подавляющее большинство направлений зарубежного туризма остались для них закрытыми.

Министр отметил и такое отрадное явление, что в 2020 году в условиях действующих из-за коронавируса ограничений в республике заметно вырос внутренний туризм. Хишба сказал:

«Особенно хочется отметить такую высокогорную базу отдыха, как «Ауадхара». Ее посетили в два раза больше наших граждан, чем в прошлом году. Также хочется отметить и другой туристический объект в горах: несмотря на то, что это новая база отдыха – в Кодорском ущелье, она пользуется уже большой популярностью. Мы сейчас говорим о восточной Абхазии; это тоже не может не радовать, потому что, я считал и считаю, восточная Абхазия – это перспективное направление в развитии туризма».

Отвечая на уточняющие вопросы журналистов, министр отметил, что за весь 2019 год в Ауадхаре отдохнуло 735 человек, а за июнь и июль 2020 года – 1500 человек. Цифр по базе отдыха в Кодорском ущелье у него пока нет, она лишь заново формируется в том месте, где в советские времена располагалась турбаза «Южный приют».

По мнению главы Министерства туризма, открытие границы с Россией отнюдь не было решающим фактором распространения в республике коронавируса. Он отметил:

«Считаю, что открытие границы было правильным решением президента Республики Абхазия, руководства, правительства. Самое большое количество отдыхающих прибывает в Гагрский район, это, в принципе, известно нам всем. А от общего числа заболевших коронавирусной инфекцией только шесть процентов приходится на Гагрский район».

Говоря о крупнейших туристических объектах в Абхазии, Хишба привел такие цифры:

«Рицинский реликтовый национальный парк. В 2020 году на сегодняшнее число его посетило 283 598 человек, в 2019-м – 175 657. Я думаю, невооруженным взглядом видна разница. Мы работали всего лишь три месяца, но более чем на сто тысяч человек Рицинский национальный парк нынче посетило больше. Прибыль парка в 2019 году составила более 57 миллионов рублей, а нынче за три месяца – более 95 тысяч рублей».

Что касается Новоафонского пещерного комплекса, то тут посещаемость туристами меньше, чем в прошлом году. Это объяснимо двумя факторами: условия пандемии ограничивают число находящихся одновременно в закрытом помещении; кроме того, для однодневных экскурсантов из Сочи этот объект не входит в обязательную программу поездки по Абхазии, подобно парку.

Главе Минтуризма Абхазии был задан вопрос в связи со скандалом этим летом из-за смены руководства «Курорта "Пицунда"». Хишба сказал:

«Нами было принято решение о смене руководства «Курорта "Пицунда"», оно было реализовано, хотя это было связано с определенного рода конфликтом. Группа граждан препятствовала назначению нового директора, но тем не менее он был назначен, работает и будет работать дальше. Будем ждать судебного разбирательства, считаю, что это решение было правильным. Проводится проверка соответствующими органами, о результатах вам будет известно позже».

«Эхо Кавказа» рассказывало, что директора курорта Фрикана Гунба назначили и представили коллективу 7 августа, однако его назначение вызвало недовольство у части работников предприятия. Группа сотрудников собралась у административного здания и выразила свое недовольство новым назначением. Бывший директор Нодар Шакрыл оспаривает сейчас это решение в суде.

Прозвучал в конце пресс-конференции и вопрос, который традиционно задается на всех подобных встречах журналистов с президентами страны и министрами туризма на протяжении уже лет пятнадцати, – о перспективах открытия для регулярных авиарейсов Сухумского аэропорта. Но Теймураз Владимирович ответил нетрадиционно:

«Мы все вместе много раз слышали разного рода информацию, что вот-вот откроется аэропорт и так далее. Я хотел бы вас проинформировать о том, как я вижу эту проблему. Прежде всего, наверное, стоит отметить, что Ассоциация международная гражданской авиации находится в городе Чикаго, в Соединенных Штатах Америки. Аэропорт имени Владислава Ардзинба, аэропорт города Сухума, там числится за Грузией. В ближайшей перспективе изменений в данном отношении, к сожалению, не предвидится. Это первое. Второе – чтобы при данных условиях функционировал аэропорт, прежде всего, должна быть авиакомпания, которая бы работала. Учитывая все международные нормы, данная авиакомпания должна быть зарегистрирована либо в России, либо в Абхазии и совершать рейсы только лишь внутри России или в Абхазию. Какова рентабельность данного проекта, судить не мне. Конечно, мы могли бы пойти по примеру Северного Кипра, откуда самолеты летают в Турцию. Но это был бы политический шаг. Если же говорить о бизнесе, то, чтобы вы понимали, не только авиакомпания не будет допущена до международных рейсов, если она начнет летать в Абхазию, но и сами борты, например, такие как «Боинг», в случае прилета в Сухумский аэропорт не смогут проводить ремонт в сервисах данной компании, потому что они будут арестованы».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия