Байден призывает Трампа лично принять участие в прекращении войны в Карабахе

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступил с очередным заявлением по нагорно-карабахскому конфликту.

Он отметил, что после нарушения режима прекращения огня, объявленного госсекретарем Майком Помпео 25 октября, крупномасштабная гуманитарная катастрофа угрожает народу Нагорного Карабаха.

«После месяца боевых действий давно пришло время для того, чтобы президент Трамп напрямую задействовал лидеров Армении, Азербайджана и Турции, оказал на них давление, чтобы немедленно снизить напряженность и остановить продвижение азербайджанских войск к Нагорному Карабаху», – заявил Байден.

Байден убежден, что «Трамп, который на предвыборных митингах хвастался своей способностью совершать сделки, должен был лично участвовать в прекращении этой войны», – передаёт «Радио Азатутюн».

«Администрация должна полностью выполнить, а не замораживать требования раздела 907 Закона о поддержке свободы, чтобы остановить поток военной техники в Азербайджан, призвать Турцию и Россию положить конец эскалации конфликта, которая происходит посредством поставок оружия, а в случае Турции также посредством переправки туда наемников», – сказал Байден.

«Соединенные Штаты должны возглавить дипломатические усилия по прекращению боевых действий, работать с нашими европейскими партнерами и инициировать международную гуманитарную помощь, чтобы положить конец страданиям. Под моим руководством мы именно это и сделаем», – заявил кандидат в президенты США.