«Грузинская мечта» выступила как государственная

Три НПО – «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Хартия журналистской этики» – рассказали о нарушениях в ходе избирательной кампании.

Предвыборная гонка в Грузии стартовала первого сентября, и за два месяца неправительственный сектор зафиксировал десятки разного рода нарушений. Среди обычных нарушений есть и специфически пандемические. Особо неправительственные организации отмечают проблемы при регистрации избирателей, находящихся в самоизоляции, карантине или госпитализированных граждан.

«К началу выборов количество инфицированных людей значительно выросло. Существующая до сих пор система учета инфицированных и изолированных «расплывчата». Попытка ЦИК урегулировать этот вопрос за две недели до начала выборов оказалась недостаточной», – говорится в документе «Общая оценка предвыборной среды», подготовленном НПО «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Хартия журналистской этики».

Кстати, многие граждане сообщали разным СМИ о проблемах, связанных с системой регистрации. Лейла Думбадзе в интервью информационному интернет-агентству netgazeti рассказала, что у ее сына был обнаружен коронавирус. Она позвонила в службу экстренной помощи – 112, и сообщила, что находится в самоизоляции, затем сообщила об этом в ЦИК с просьбой включить ее в список людей, которым необходимо предоставить переносную урну. Подтверждения от представителей комиссии она не получила до сих пор. Причем звонок в ЦИК – платный, а ждать приходится долго, утверждает Лейла Думбадзе:

«Я решила проверить (зарегистрировали ее или нет) и позвонила (в ЦИК), ждала, а через какое-то время звонок сорвался, и мне пришло сообщение, что на моем балансе не хватает средств. А перед звонком у меня на счету было четыре лари. До сих пор не знаю, в списке я или нет», – цитирует Лейлу Думбадзе netgazeti.

На подобное бездействие ЦИК Грузии жаловались и многие другие граждане. Критике подверглась комиссия и со стороны тех, кто не успел вовремя зарегистрироваться для участия в голосовании с помощью переносной урны. Многие из них ушли в самоизоляцию уже после завершения регистрации. Об этой «несправедливости» неоднократно говорил и неправительственный сектор, однако, несмотря на это, регистрацию таких граждан было решено приостановить 27 октября, за четыре дня до выборов.

В своем отчете НПО рассказывают и о политических очках, которые правящей партии удалось заработать благодаря разным проектам, направленным на поддержку населения, осуществлявшимся в период пандемии. В большинстве случаев представители «Грузинской мечты» просто не говорили, что это государственные проекты, утверждает директор организации «Международная прозрачность – Грузия» Эка Гигаури:

«Во время предвыборных встреч, в рамках кампаний, проблемой стало и использование государственных служащих. Кроме того, во время презентации части социальных проектов, которые, понятно, что были нужны нашему населению, необходимо было объяснить, что осуществляются они на деньги налогоплательщиков. Деньги брались из государственного бюджета, а не у партии. Часть этих программ была политически мотивирована, подготовлена к выборам».

Причем социальные программы существенно влияют на настроение избирателей, утверждает исполнительный директор НПО «Международное общество за справедливые выборы и демократию» Элене Нижарадзе:

«Я понимаю, что с одной стороны – это помощь населению, и власти обязаны оказывать таковую, впрочем, был целый ряд проектов, по которым возникли вопросы. Они не были достаточно обоснованы и направлены на получение расположения избирателя. Естественно, это было выгодно для одной конкретной партии, партии власти. Вообще, предвыборная кампания была достаточно негативной. Я бы хотела отметить и случаи давления и запугивания, в основном сторонников оппозиции и активистов. Мы очень много подобной информации получали из регионов. Там граждане боялись проходить идентификацию и участвовать в разных встречах (оппозиционных)».

По информации третьего сектора, с первого сентября по 20 октября было зарегистрировано 59 фактов применения силы в основном в отношении представителей и сторонников оппозиции. В 53 случаях расследование до сих пор не дало никаких результатов, отмечают докладчики. «Причем очень важно, чтобы результаты были получены еще до выборов», – считает Эка Гигаури.