Неуловимого грабителя поймала камера

Неуловимый грабитель из Зугдиди появился в городе. Правда, лишь на кадрах. Власти и оппозиция спорят, когда были сделаны фотографии и видео, а семья предполагаемого преступника призывает того сдаться полиции.

Зугдидский грабитель свободно разгуливает по улицам, пока полиция его ищет – оппозиционный телеканал «Мтавари архи» (Главный канал) распространил кадры с камер видеонаблюдения, где человек, очень похожий на Бадри Эсебуа, которого правоохранители подозревают в захвате заложников в Зугдиди 21 октября, гуляет по улицам города.

Телеканал, аффилированный с бывшей правящей партией «Единое национальное движение» утверждает, что кадры, якобы сделанные 27 октября, были предоставлены сотрудником Службы государственной безопасности. Кадры якобы были распространены в закрытой полицейской группе в соцсетях в качестве доказательства того, что грабитель, которого ищут уже больше недели, находится в Зугдиди.

В МВД информацию опровергли. В ведомстве заявили, что кадры подлинные, но сделаны не 27 октября, как утверждает «Мтавари архи», а шестого числа. То есть задолго до ограбления:

«Фото и видео были сняты приборами видеонаблюдения, размещенными на различных объектах, 6 октября этого года, а не 27 октября. Также просочившийся в СМИ материал был снят в других муниципалитетах региона Самегрело, а не в Зугдиди, как сообщают некоторые СМИ, которые преднамеренно сфальсифицировали информацию, чтобы ввести общественность в заблуждение и дискредитировать правоохранительные органы. Полиция продолжает специальные оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию Бадри Эсебуа, 1988 года рождения».

Информацию оппозиционного телеканала опровергает и отец подозреваемого. Он продемонстрировал журналистам вещи, в которые был одет Эсебуа на распространенных кадрах:

«Вот смотрите – узнаете кроссовки? Теперь вот футболка – это та футболка? Вот жилет! Он был на нем на кадрах? Получается, что он надевал все это два дня назад, и эти вещи сейчас здесь?»

Эсебуа-старший, ранее категорически отрицавший причастность сына к ограблению в Зугдиди, обратился к нему с призывом сдаться полиции:

«Бадри, сынок, мы ждали тебя вчера, ты не приехал. Где ты? Мы не знаем твоего местонахождения. Появись, сынок, сдайся полиции, и все прояснится. Мы просим тебя об этом, нам больше нечего сказать. Появись, свяжись с нами или сдайся полиции».

По данным МВД, именно Бадри Эсебуа совершил нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди. Для установления его местонахождения и ареста полиция активно проводит специальные оперативно-розыскные мероприятия. Уголовное дело возбуждено по статьям 236, 323 и 329 Уголовного кодекса Грузии – совершение террористического акта, захват заложников в террористических целях и незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия.

Ранее с опровержением информации, распространяемой телеканалом «Мтавари архи», выступило и Минобороны. Оппозиционное ТВ утверждало, что Бадри Эсебуа является военнослужащим сил обороны Грузии. На это в военном ведомстве ответили, что рядовой первого класса Эсебуа был освобожден от военной службы на основании указа командующего еще 4 июля 2019 года. В подтверждение Минобороны опубликовало соответствующий документ. Официальный представитель ведомства обвинил оппозиционный канал «Мтавари архи» в распространении дезинформации.

Впрочем, именно в эфире этого телеканала впервые прозвучало имя грабителя. Гендиректор «Мтавари архи» Ника Гварамия также заявлял, что у Эсебуа были сообщники среди заложников. В МВД информацию не подтвердили. Оппозиция утверждает, что преступнику удалось скрыться с 500 тысячами долларов по причине некомпетентности руководства страны и полной деградации правоохранительных органов. Власти, в свою очередь, обвиняют оппозицию в попытках использовать инцидент с заложниками в предвыборных целях.