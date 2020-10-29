Михаил Саакашвили: Мы не рождены, чтобы быть оборванцами

«С какими бы преградами мы ни сталкивались, какие бы провокации нам не создавали, Грузия проснулась, Грузия готова к победе, к освобождению 31 октября, она готова снова стать одной из самых крутых стран в мире», - заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обращаясь из Украины к собравшимся на площади Свободы сторонникам. По его словам, в Грузии борются не за какого-то политика, а за лучшую жизнь.

«Хочу сказать вам, все будет хорошо. 31-го числа мы начнем объединение страны», - сказал Саакашвили.

Кроме того, Михаил Саакашвили обратился к сторонникам «Грузинской мечты»: «Хочу сказать сторонникам «Мечты» - протянем друг другу руки. Вчера и сегодня мы есть и были противниками, завтра мы дети одной страны. Мы все вместе служим своей стране. Я уверен, что многие из вас, большинство, поддерживают грузинское государство».

Михаил Саакашвили призвал граждан прийти на выборы. Вместе с тем, он отметил, что борется не за власть, а в его интересах развитие страны.

По словам Саакашвили, в случае фальсификации выборов ответ будет очень жестким. «Ответом на фальсификацию будет не отступление. Ответом на фальсификацию будет достоинство, нападение и захват власти людьми очень быстро. Мои особенные соотечественники, всего несколько часов отделяют нас от победы, позволим провести эти несколько часов мирно, тихо перенять власть, а затем передать власть новому поколению грузин, которые уже родились свободными и заботятся о нашей стране. Наша страна заслуживает лучшего будущего. Наш путь больше не путь Иванишвили, наш путь - путь Святого Георгия, свободы, Грузии. Мы не рождены, чтобы быть оборванцами», - заявил Саакашвили.