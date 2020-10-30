Корона стабилизировалась к выборам

За последние сутки в Грузии выявили 1696 новых случаев инфицирования COVID-19. Это самый низкий показатель за последние восемь дней. Как объясняют это эпидемиологи: наблюдается ли тенденция снижения роста или определенной стабилизации?

«Давайте не будем называть это положительной (тенденцией). Это могут быть скорее первые признаки стабилизации, но рост еще будет», – сказал глава Центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, когда его попросили объяснить, с чем связано небольшое снижение цифр в последние дни. Он полагает, что некоторая стабилизация может быть связана с теплой погодой, во-первых, и, во-вторых, с тем, что маски стали более прочно входить в обиход. Правда, пока еще не так прочно, как хотелось бы, считает глава центра:

«Институт измерения показателей здоровья (IHME) подготовил для Грузии специальный прогноз и расчеты – у нас показатель использования (масок) 55%. Наша цель – 95%. Премьер на заседании совета отметил, что не исключено, что ношение масок станет обязательным везде (включая открытые пространства). И вот если мы дойдем до этого 95% показателя – вы сами увидите, что число инфицированных в половину, внушительно сократится».

По словам главы Центра контроля над заболеваниями, количество ПЦР-тестов, проводимых в сутки, колеблется в районе 9-11 тысяч.

Эпидемиологи предполагают, что примерно с середины ноября в стране начнется распространение гриппа. По словам Гамкрелидзе, накануне ночью была завезена партия вакцин – 77 тысяч. Еще 110 тысяч поступят к 1 ноября, а к середине месяца – 23 тысячи. 40 тысяч вакцин, предположительно, закупит частный сектор.

«С сегодняшнего дня уже начнется (вакцинация), особенно крупных групп риска – это медперсонал, потому что они на передовой, люди с диабетом, люди старше 65-ти с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями легких – астма, эмфизема. Также, конечно, будут привиты армейские части, патруль. Они должны пойти в поликлиники. Кроме того, будут привиты и небольшие группы риска – сотрудники ветлабораторий и т.д.».

В то же время в Центре контроля над заболеваниями говорят об определенной тенденции, вырисовавшейся этой осенью: простудные заболевания в этом сезоне сдали позиции под натиском ковида.

«Это, кстати, очень интересно – сегодня текущие простудные заболевания, которым мы ведем учет, – их количество почти такое же, как в прошлом и позапрошлом году. Но ковид сместил все остальные вирусы, кроме риновирусов, – это вирусы, протекающие с насморком, легко. Т.е. фактически заболеваемость (в количественном смысле) у нас та же, что была в это время в прошлом и позапрошлом году, но на смену другим вирусам пришел ковид», – сказал замглавы центра Паата Имнадзе.

Тройка регионов антилидеров по-прежнему выглядит так: за последние сутки в Тбилиси выявили 683 случая инфицирования, в Аджарии – 381, в Имерети – 313.

«На этом этапе активных случаев – 17 142. 4200 человек лечатся больницах, из них в больницах Тбилиси – 2092, в Аджарии – 711. Тяжелых пациентов – 490. На аппаратах искусственного дыхания 121 человек. 2324 человека находятся в ковид-гостиницах. 10 618 лечатся на дому», – заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили.

Всего за последние 24 часа в Грузии было зафиксировано 1696 новых случаев коронавируса. 14 человек скончались, 2906 – выздоровели.