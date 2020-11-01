У министра здравоохранения Аджарии подтвердился коронавирус

У министра здравоохранения АР Аджария Нино Нижарадзе подтвердился коронавирус. Об этом сообщает издание «Батумелеби».

Заболевание у Нижарадзе протекает без осложнений, и она лечится на дому. Как она заразилась, не уточняется. Также неизвестно, контактировала ли глава Минздрава с другими членами аджарского правительства.

По состоянию на 1 ноября в Грузии подтвержден 1791 новый случай заражения коронавирусом. Также за сутки выздоровели 2 413 человек, скончались 28 пациентов.

С начала эпидемии в стране зарегистрировано 40 727 подтвержденных случаев коронавируса, из которых 25 104 пациента выздоровели, а 335 скончались. Всего в стране 15 262 активных случаев коронавируса. Накануне, 31 октября, таких случаев было 15 912.

С сентября в Грузии резко увеличились случаи инфицирования коронавирусом. Правительство ввело запрет на сбор больше 200 человек как в помещении, так и на улице за исключением случаев проведения предвыборных кампаний. Рестораны, кафе и другие досуговые заведения в Аджарии, Тбилиси, Мцхета и Имерети имеют право работать только до 22:00.