«Единое национальное движение» отказывается от парламентских мандатов

Несколько тысяч человек собрались сегодня у резиденции лидера партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили в Тбилиси, чтобы опротестовать итоги парламентских выборов.

Парламентские выборы в Грузии прошли 31 октября. Часть оппозиционных партий считает их нелегитимными. Они уверенны, что избирательная администрация сфальсифицировала итоги голосования в пользу правящей «Грузинской мечты». Одновременно политики говорят о массовых подкупах избирателей, вбросах бюллетеней, драках на избирательных участках и других серьезных нарушениях.

Протестующие прорвали кордоны полиции, выставленные у бизнес-центра на горе Табори. Они скандировали «Уходи», свистели и шумели.

К этому времени на месте остается только полиция. Большая часть участников акции вернулись к парламенту. Там они начали устанавливать палатки.

Митинг оппозиции начался в 16:00 у здания парламента в центре Тбилиси. Участие в нем принимали почти все партии, которым удалось получить пропорциональное представительство в парламенте, набрав на выборах более 1% голосов. Исключением стали только пророссийская сила «Альянс патриотов Грузии» и «Граждане» Алеко Элисашвили.

В течение трех часов к собравшимся обращались политики. Было заявлено, что они продолжат протесты до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. 8 ноября оппозиция анонсирует очередной масштабный протест, обещая собрать в центре Тбилиси «всю Грузию».

Ожидается, что этого момента партии будут продолжать консультации. Не исключено, что они решат бойкотировать парламент, сформированный на основании результатов выборов 31 октября.

«Грузинская мечта» довольна итогами выборы. По их оценкам, голосование прошло в соответствии с демократическими принципами. Член политсовета «Грузинской мечты», спикер парламента девятого созыва Арчил Талаквадзе говорит, что митинги, объявленные «деструктивной частью» оппозиции, направлены на то, чтобы бросить тень на демократические выборы в Грузии. Он призывал оппозицию уважать решение граждан и официальные результаты ЦИК.