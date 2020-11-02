Парламент наполовину пуст или наполовину полон

Предварительные результаты выборов в грузинский парламент дают возможность правящей «Грузинской мечте» сформировать правительство. Но оппозиция требует признать результаты голосования недействительными. Все без исключения оппозиционные политические силы, преодолевшие 1%-й проходной барьер, заявили о бойкоте парламента 10-го созыва.

«Грузинская мечта» поставила рекорд политического долгожительства в современной истории Грузии. Результаты парламентских выборов, пока, правда, предварительные, оставили политическое поле за правящей партией. Она набирает больше 48% голосов по пропорциональной системе и уже обладает 75 мандатами. Для преодоления барьера, который позволит «Грузинской мечте» сформировать однопартийное правительство, ей не хватает всего одного мандата. Но, учитывая, что в 16 из 30 мажоритарных округов будет второй тур, правящая команда с большой долей вероятности получит недостающее место в высшем законодательном органе нового созыва.

Такой расклад оказался категорически неприемлемым для оппозиции. Противники власти говорят о массовых фальсификациях и объявляют бойкот. Все оппозиционные партии, сумевшие преодолеть однопроцентный барьер, заявили о том, что не войдут в парламент нового созыва. Впрочем, по мнению политологов, при таком развитии событий ситуация может пойти по сценарию 2008 года, а не 2003-го, как этого хочет оппозиция. То есть при наличии у «Мечты» 76 мест парламент будет формально легитимным. Такого мнения придерживается политолог Гия Абашидзе:

«Я думаю, что новый парламент все-таки соберется. Будет 100 голосов для легитимности этого парламента. Часть оппозиции все-таки войдет в парламент, часть будет бойкотировать. Но, если они хотят бойкотировать этот парламент, они должны сделать это официально, юридически корректно. Они должны подать заявку в ЦИК, что снимают свою партию и кандидатуры. А то получится, как было, когда Шалва Нателашвили, лейбористы, заявляли, что они не входят в парламент, не ходили на парламентские заседания, но при этом получали зарплату».

Если же все-таки оппозиция решит пойти до конца и консолидировано откажется от своих мандатов, то это может придать протесту некую форму легитимности и параллельно поставить под сомнение легитимность нового, в данном случае, однопартийного парламента. Но для этого, считает учредитель Центра стратегического анализа Нодар Харшиладзе, оппозиция должна заручиться поддержкой Запада, которому нужно предоставить не только эмоции, но и факты массовых нарушений:

«Единственную победу в политическом смысле за последние восемь лет оппозиция смогла одержать, когда они встали вместе. После этого Запад им помог, я имею в виду мартовское соглашение об изменении системы выборов. У нас есть пример того, что, когда они вместе и могут рационально разговаривать с Западом, это приводит к результатам. Если же их разделят, будут только эмоции, а не доказательства, Запад скажет, что «Грузия – не Швейцария», и признает легитимность выборов».

Заявления международных наблюдателей сейчас скорее играют на руку правящей партии. Представители миссий, хоть и указали на факты нарушений и давления на избирателей, но в целом охарактеризовали выборы как конкурентные и отметили, что право избирателей на свободное волеизъявление было защищено. По мнению политолога Торнике Шарашенидзе, у оппозиции в плане легитимности протестов сейчас не самая лучшая позиция:

«Есть опыт прошлогодних акций, когда они ничем не закончились в конце концов, а тогда протест был сильнее, чем сейчас, – это раз. Во-вторых, для международных наблюдателей остается не совсем понятным, почему оппозиция сразу вышла на улицу, когда, как мы знаем, что предварительный подсчет показал, что правящая партия получила 46%, а по результатам ЦИК они получили 48%, то есть разница только в 2%. Наблюдатели призывают к конструктивным действиям и сотрудничеству, а оппозиция бойкотирует процесс. Поэтому, я думаю, сейчас они проигрывают, потому что ставят себя таким образом в изоляцию».

Схожей позиции придерживается и эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Каха Гоголашвили. По его словам, оппозиции, которая оказалась недовольна отчетами международных наблюдателей, нужно осознать, что у них попросту нет большого количества явных фактов нарушений. И если оппозиция способна собрать достаточно доказательств, чтобы предоставить их наблюдателям, то мнение международного сообщества относительно легитимности выборов может измениться.

При этом Гоголашвили считает, что власти тоже оказались в затруднительном положении. «Грузинская мечта» по закону вполне может сформировать правительство и при полном бойкоте оппозиции. Но это, отмечает политолог, очень неудобная позиция, потому что при однопартийном парламенте довольно трудно говорить о развитии институтов демократии в стране. И такое положение дел, конечно, создаст «Грузинской мечте» большие неудобства. Так что лучшим выходом для всех будет сесть за стол переговоров, чтобы попытаться достичь компромисса, считает эксперт.

Пока судьба парламента 10-го созыва остается туманной. Второй тур выборов в 16 мажоритарных округах назначен на 21 ноября. В 15 из них фаворитами считаются представители правящей «Грузинской мечты». По данным на сегодняшний день, «Мечта» получает 75 мандатов; оппозиционный блок «Единое национальное движение – Сила в единстве» – 35; «Европейская Грузия» – 5; «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели», «Альянс патриотов» и «Гирчи» – по четыре мандата; «Алеко Элисашвили – Граждане» – два; представительство «лейбористов» ограничится одним мандатом.