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Политика

Грузинская оппозиция бойкотирует итоги выборов

«Европейской Грузии» первой официально заявила об отказе от мандатов и объявила бойкот результатам выборов

На второй день после парламентских выборов оппозиция продолжает настаивать на нелегитимности результатов парламентских выборов. Претензии к прозрачности работы ЦИК и вопросы есть у правозащитных профильных НПО и у Народного защитника. «Все идет к тому, что некоторое время у Грузии будет однопартийный парламент», – заявил сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Его партия первой официально заявила об отказе от мандатов и объявила бойкот результатам выборов.

Многопартийный парламент, коалиционное правительство и политический консенсус по итогам выборов для многих в Грузии пока остается несбывшейся мечтой. Оппозиция продолжает настаивать на подтасовке «Грузинской мечтой» голосов в свою пользу, предоставляя в качестве доказательств переписанные протоколы. На своем примере об этом сегодня наблюдателям ОБСЕ на встрече рассказал лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Он баллотировался в тбилисском районе Дидубе-Чугурети. ЦИК изначально заявил, что во второй тур вышли представитель «Грузинской мечты» Гия Вольский (42,69%) и независимый кандидат Анна Долидзе (20,96%). Но после того как Зураб Джапаридзе заявил, что в его распоряжение есть итоговые протоколы, доказывающие, что он получил приблизительно на 2100 голосов больше, чем у Анны Долидзе, ЦИК исправил данные. Правда, с преимуществом в сто голосов – теперь во втором туре в одномандатном округе Дидубе-Чугурети должны столкнуться представитель правящей силы Гия Вольский и лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Он может составить более серьезную конкуренцию представителю власти, чем Анна Долидзе. Но этому состязанию состояться не суждено – вечером «Гирчи», получившая по пропорциональным спискам приблизительно четыре мандата для прохождения в парламент, заявила, что в знак солидарности с другими оппозиционными партиями не примет участия во вторых турах выборов и не войдет в парламент. «Это будет сигналом для международного сообщества, что в Грузии с выборами что-то не так», – заявил Зураб Джапаридзе, при этом он критичен и к своим коллегам из оппозиции, указывая на минусы бойкота:

Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе (в центре)
Лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе (в центре)

«Если оппозиционное объединение решило, что объявляет бойкот и тем самым посылает сигнал международному сообществу, «Гирчи» принимает этот бойкот. Бойкот может привлечь внимание партнеров – это плюс, но есть опасность, что оппозиционные акции протеста через некоторое время сойдут на нет, так и не достигнув результата. У попадания в парламент есть плюс: у тебя есть парламентская трибуна и ты можешь оттуда «трясти» власть. Но есть и минус, тут же скажу, пусть обижаются: если вы пересмотрите парламентские списки оппозиции, – это катастрофа. Из тех, кто войдет в парламент, может, условно у оппозиции будет 70 мест, так из них только десять будут таких, которые в парламенте смогут поднять голос».

Фронт официального бойкота в два часа дня открыла «Европейская Грузия». Партия на третьем месте после «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» получает пять мандатов. Еще двое мажоритарных кандидатов – Элене Хоштария и Шалва Шавгулидзе – вышли во второй тур в Тбилиси. Но в партии решили: политическая борьба продолжится только в виде бойкота, и из-за этого, как отметил один из партийных лидеров Давид Бакрадзе, у Грузии некоторое время будет однопартийный парламент:

«Выборы, в которых людей пугают криминалы, СГБ и местная власть на фоне полного бездействия полиции, не могут быть признаны свободным. Выборы, где есть подкуп избирателей, есть сотни переписанных рукой протоколов результатов, не могут быть расценены как справедливые. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и эти выборы не отражают волю грузинского народа. Поэтому мы приняли единодушное решение: «Европейская Грузия» отказывается идти в парламент, легитимность которого мы не признаем, мы также отказываемся принимать участие во вторых турах выборов».

К этому бойкоту присоединилась партия «Стратегия Агмашенебели»
К этому бойкоту присоединилась партия «Стратегия Агмашенебели»

К этому бойкоту присоединились: «Стратегия Агмашенебели», у которой предварительно четыре мандата, «Лело» также с четырьмя мандатами. О похищении голосов заявляет также «Алеко Элисашвили – Граждане» и тоже не собирается занимать место с одним мандатом в высшем законодательном органе. Отказывается признать итоги и избирательный блок «Нацдвижение – Сила в единстве», у которого больше всех мандатов – 35, а его мажоритарные кандидаты вышли в большинстве округов во второй тур.

Основное требование, как заявила один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, «смена состава избирательной администрации и внеочередные выборы». К этим требованиям присоединяются лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, который оказался единственным из его партии, кто попал в парламент, и лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, которая убеждена, что даже однопроцентный барьер ее партия не смогла преодолеть только из-за подтасовки итогов голосования.

Не признает итоги выборы и объявляет бойкот новому созыву парламента и «Альянс патриотов», который, по данным ЦИК, получил четыре мандата. А ведь в партии Инашвили были убеждены, что больше всех мандатов наберут именно они. Причисляемый к ультранационалистическим и пророссийским силам «Альянс патриотов» не намерен вместе с остальной оппозицией устраивать акции протеста, он намерен самостоятельно собрать своих сторонников и требовать назначения повторных выборов. Возможно, к ним присоединятся представители «Грузинского марша». Главный «маршист» Сандро Брегадзе тоже грозит перманентными акциями протеста у офиса «Грузинской мечты», утверждая, что правящая «Грузинская мечта» обещала «протащить» их в парламент с однопроцентным барьером, если они уступят голоса своих сторонников на участках, где правящей силе будет их не доставать. Об этом Сандро Брегадзе накануне рассказал, в том числе, и в эфире ТВ «Пирвели», демонстрируя протоколы подсчета голосов на одном из участков в Ахалцихе:

«283 голоса получил наш кандидат Олег Сандрошвили в своем родном Ахалцихе. Это отражено в изначальном протоколе, составленном на участке. На второй день мы видим, что в ЦИКе эти голоса приписаны кандидату «Грузинской мечты» Антону Оболашвили. А в оправдание нам говорят: для чего нам голоса, это «Грузинской мечте» нужны они, чтобы «наци» не победили».

НПО «Справедливые выборы» такие нестыковки в протоколах обнаружила на более чем трехстах избирательных участках из 3 847 (307 – это 8% избирательных участков). За многолетнюю практику параллельных подсчетов голосов, которые практически всегда совпадали с данными ЦИК, в этом году, как отмечают в «Справедливых выборах», разница составила более четырех процентов, и все это вызывает серьезные вопросы к избирательной администрации, говорит глава НПО Элене Нижарадзе:

«Но больше всех нас волнует вопрос дисбаланса в протоколах, когда количество бюллетеней в урнах оказывалось больше, чем подписей в списках избирателей, пришедших на выборы. Для того чтобы в обществе было доверие к итогам, чтобы установить, что случилось, нужно заново пересчитать голоса. Все эти разницы оставляют большое пространство для вопросов: для кого-то это просто техническая ошибка, для кого-то – фальсификация и подтасовка итогов. И пока не будут четких ответов от ЦИК, все вопросы имеют право на существование».

К этому мнению склоняется и Народный защитник Нино Ломджария, отметив, что избирательная администрация за последние восемь лет так слабо и неорганизованно еще себя не проявляла.

В ЦИКе все обвинения опровергают, а обнародование переделанных протоколов без сопутствующих актов с уточнениями от членов избиркома называют целенаправленной кампанией с целью дискредитации. Без ответа остается пока главный вопрос: почему первичные результаты ЦИК начал выкладывать на сайт с семичасовым опозданием после закрытия участков.

Местные наблюдатели, а также представители оппозиционных партий в ЦИК направили более пятисот исков о выявленных ими нарушениях в день голосования, большинство из них касается итоговых протоколов. Избирательная администрация пока не приступила к их рассмотрению, не исключено, что некоторые иски будут перенаправлены в суды. На все это должно уйти не больше месяца.

Бойкот оппозиции и отказ от участия во вторых турах исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал преждевременной капитуляцией. Недочеты и проблемы с протоколами по контрольным подсчетам Кобахидзе назвал «результатом простой человеческой ошибки». Тревожным Кобахидзе считает то, что более полумиллиона человек (522 463) проголосовали за «Нацдвижение»: «Нужно проделать серьезную работу по повышению сознания», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Представителям правящей силы, у которой по первичным итогам уже 75 мандатов в парламенте, для самостоятельного формирования правительства недостает одного голоса. Но с учетом бойкота оппозиции и вторых туров у «Грузинской мечты» будут еще 16 мандатов.

И все же спикер парламента Арчил Талаквадзе рассчитывает, что оппозиционные партии, впервые попавшие в парламент, одумаются и согласятся на сотрудничество:

«Я очень надеюсь, что парламент Грузии вместе с оппозицией начнет работать беспрепятственно: для этого у нас впереди еще месяц, должны пройти вторые туры. Если вся оппозиция, которая должна быть в парламенте, проигнорирует выбор своих сторонников, у этого выбора будет очень большая политическая цена, которую придется заплатить «Нацдвижению», а также тем партиям, которые не смогут освободиться от шантажа со стороны «Нацдвижения».

Представители «Грузинской мечты» отмечают, что первично ОБСЕ и другие международные наблюдатели оценили выборы как «конкурентные» и прошедшие без грубых нарушений фундаментальных прав избирателей. О том, что выявленные нарушения не могли значительно повлиять на итоги выборов, говорится и в заявлении посольства США в Грузии.

Представители оппозиции уверены, что оценки международных партнеров изменятся, когда те ознакомятся с дополнительными материалами о подкупах и запугивании избирателей, а также подтасовках итогов выборов. А главное, как полагают оппоненты власти, «Грузинской мечте» придется пересмотреть итоги выборов после широкомасштабной акции протеста, которую оппозиция планирует организовать в воскресенье, 8 ноября, на проспекте Руставели перед зданием парламента.

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