Грузинская оппозиция бойкотирует итоги выборов

На второй день после парламентских выборов оппозиция продолжает настаивать на нелегитимности результатов парламентских выборов. Претензии к прозрачности работы ЦИК и вопросы есть у правозащитных профильных НПО и у Народного защитника. «Все идет к тому, что некоторое время у Грузии будет однопартийный парламент», – заявил сегодня один из лидеров «Европейской Грузии» Давид Бакрадзе. Его партия первой официально заявила об отказе от мандатов и объявила бойкот результатам выборов.

Многопартийный парламент, коалиционное правительство и политический консенсус по итогам выборов для многих в Грузии пока остается несбывшейся мечтой. Оппозиция продолжает настаивать на подтасовке «Грузинской мечтой» голосов в свою пользу, предоставляя в качестве доказательств переписанные протоколы. На своем примере об этом сегодня наблюдателям ОБСЕ на встрече рассказал лидер партии «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Он баллотировался в тбилисском районе Дидубе-Чугурети. ЦИК изначально заявил, что во второй тур вышли представитель «Грузинской мечты» Гия Вольский (42,69%) и независимый кандидат Анна Долидзе (20,96%). Но после того как Зураб Джапаридзе заявил, что в его распоряжение есть итоговые протоколы, доказывающие, что он получил приблизительно на 2100 голосов больше, чем у Анны Долидзе, ЦИК исправил данные. Правда, с преимуществом в сто голосов – теперь во втором туре в одномандатном округе Дидубе-Чугурети должны столкнуться представитель правящей силы Гия Вольский и лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Он может составить более серьезную конкуренцию представителю власти, чем Анна Долидзе. Но этому состязанию состояться не суждено – вечером «Гирчи», получившая по пропорциональным спискам приблизительно четыре мандата для прохождения в парламент, заявила, что в знак солидарности с другими оппозиционными партиями не примет участия во вторых турах выборов и не войдет в парламент. «Это будет сигналом для международного сообщества, что в Грузии с выборами что-то не так», – заявил Зураб Джапаридзе, при этом он критичен и к своим коллегам из оппозиции, указывая на минусы бойкота:

«Если оппозиционное объединение решило, что объявляет бойкот и тем самым посылает сигнал международному сообществу, «Гирчи» принимает этот бойкот. Бойкот может привлечь внимание партнеров – это плюс, но есть опасность, что оппозиционные акции протеста через некоторое время сойдут на нет, так и не достигнув результата. У попадания в парламент есть плюс: у тебя есть парламентская трибуна и ты можешь оттуда «трясти» власть. Но есть и минус, тут же скажу, пусть обижаются: если вы пересмотрите парламентские списки оппозиции, – это катастрофа. Из тех, кто войдет в парламент, может, условно у оппозиции будет 70 мест, – так из них только десять будут таких, которые в парламенте смогут поднять голос».

Фронт официального бойкота в два часа дня открыла «Европейская Грузия». Партия на третьем месте после «Грузинской мечты» и «Нацдвижения» получает пять мандатов. Еще двое мажоритарных кандидатов – Элене Хоштария и Шалва Шавгулидзе – вышли во второй тур в Тбилиси. Но в партии решили: политическая борьба продолжится только в виде бойкота, и из-за этого, как отметил один из партийных лидеров Давид Бакрадзе, у Грузии некоторое время будет однопартийный парламент:

«Выборы, в которых людей пугают криминалы, СГБ и местная власть на фоне полного бездействия полиции, – не могут быть признаны свободным. Выборы, где есть подкуп избирателей, есть сотни переписанных рукой протоколов результатов, – не могут быть расценены как справедливые. Эти выборы не были ни свободными, ни справедливыми, и эти выборы не отражают волю грузинского народа. Поэтому мы приняли единодушное решение: «Европейская Грузия» отказывается идти в парламент, легитимность которого мы не признаем, мы также отказываемся принимать участие во вторых турах выборов».

К этому бойкоту присоединились: «Стратегия Агмашенебели», у которой предварительно четыре мандата, «Лело» также с четырьмя мандатами. О похищении голосов заявляет также «Алеко Элисашвили – Граждане» и тоже не собирается занимать место с одним мандатом в высшем законодательном органе. Отказывается признать итоги и избирательный блок «Нацдвижение – Сила в единстве», у которого больше всех мандатов – 35, а его мажоритарные кандидаты вышли в большинстве округов во второй тур.

Основное требование, как заявила один из лидеров «Нацдвижения» Саломе Самадашвили, «смена состава избирательной администрации и внеочередные выборы». К этим требованиям присоединяются лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили, который оказался единственным из его партии, кто попал в парламент, и лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе, которая убеждена, что даже однопроцентный барьер ее партия не смогла преодолеть только из-за подтасовки итогов голосования.

Не признает итоги выборы и объявляет бойкот новому созыву парламента и «Альянс патриотов», который, по данным ЦИК, получил четыре мандата. А ведь в партии Инашвили были убеждены, что больше всех мандатов наберут именно они. Причисляемый к ультранационалистическим и пророссийским силам «Альянс патриотов» не намерен вместе с остальной оппозицией устраивать акции протеста, он намерен самостоятельно собрать своих сторонников и требовать назначения повторных выборов. Возможно, к ним присоединятся представители «Грузинского марша». Главный «маршист» Сандро Брегадзе тоже грозит перманентными акциями протеста у офиса «Грузинской мечты», утверждая, что правящая «Грузинская мечта» обещала «протащить» их в парламент с однопроцентным барьером, если они уступят голоса своих сторонников на участках, где правящей силе будет их не доставать. Об этом Сандро Брегадзе накануне рассказал, в том числе, и в эфире ТВ «Пирвели», демонстрируя протоколы подсчета голосов на одном из участков в Ахалцихе:

«283 голоса получил наш кандидат Олег Сандрошвили в своем родном Ахалцихе. Это отражено в изначальном протоколе, составленном на участке. На второй день мы видим, что в ЦИКе эти голоса приписаны кандидату «Грузинской мечты» Антону Оболашвили. А в оправдание нам говорят: для чего нам голоса, это «Грузинской мечте» нужны они, чтобы «наци» не победили».

НПО «Справедливые выборы» такие нестыковки в протоколах обнаружила на более чем трехстах избирательных участках из 3 847 (307 – это 8% избирательных участков). За многолетнюю практику параллельных подсчетов голосов, которые практически всегда совпадали с данными ЦИК, в этом году, как отмечают в «Справедливых выборах», разница составила более четырех процентов, и все это вызывает серьезные вопросы к избирательной администрации, говорит глава НПО Элене Нижарадзе:

«Но больше всех нас волнует вопрос дисбаланса в протоколах, когда количество бюллетеней в урнах оказывалось больше, чем подписей в списках избирателей, пришедших на выборы. Для того чтобы в обществе было доверие к итогам, чтобы установить, что случилось, нужно заново пересчитать голоса. Все эти разницы оставляют большое пространство для вопросов: для кого-то это просто техническая ошибка, для кого-то – фальсификация и подтасовка итогов. И пока не будут четких ответов от ЦИК, все вопросы имеют право на существование».

К этому мнению склоняется и Народный защитник Нино Ломджария, отметив, что избирательная администрация за последние восемь лет так слабо и неорганизованно еще себя не проявляла.

В ЦИКе все обвинения опровергают, а обнародование переделанных протоколов без сопутствующих актов с уточнениями от членов избиркома называют целенаправленной кампанией с целью дискредитации. Без ответа остается пока главный вопрос: почему первичные результаты ЦИК начал выкладывать на сайт с семичасовым опозданием после закрытия участков.

Местные наблюдатели, а также представители оппозиционных партий в ЦИК направили более пятисот исков о выявленных ими нарушениях в день голосования, большинство из них касается итоговых протоколов. Избирательная администрация пока не приступила к их рассмотрению, не исключено, что некоторые иски будут перенаправлены в суды. На все это должно уйти не больше месяца.

Бойкот оппозиции и отказ от участия во вторых турах исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал преждевременной капитуляцией. Недочеты и проблемы с протоколами по контрольным подсчетам Кобахидзе назвал «результатом простой человеческой ошибки». Тревожным Кобахидзе считает то, что более полумиллиона человек (522 463) проголосовали за «Нацдвижение»: «Нужно проделать серьезную работу по повышению сознания», – сказал Ираклий Кобахидзе.

Представителям правящей силы, у которой по первичным итогам уже 75 мандатов в парламенте, для самостоятельного формирования правительства недостает одного голоса. Но с учетом бойкота оппозиции и вторых туров у «Грузинской мечты» будут еще 16 мандатов.

И все же спикер парламента Арчил Талаквадзе рассчитывает, что оппозиционные партии, впервые попавшие в парламент, одумаются и согласятся на сотрудничество:

«Я очень надеюсь, что парламент Грузии вместе с оппозицией начнет работать беспрепятственно: для этого у нас впереди еще месяц, должны пройти вторые туры. Если вся оппозиция, которая должна быть в парламенте, проигнорирует выбор своих сторонников, у этого выбора будет очень большая политическая цена, которую придется заплатить «Нацдвижению», а также тем партиям, которые не смогут освободиться от шантажа со стороны «Нацдвижения».

Представители «Грузинской мечты» отмечают, что первично ОБСЕ и другие международные наблюдатели оценили выборы как «конкурентные» и прошедшие без грубых нарушений фундаментальных прав избирателей. О том, что выявленные нарушения не могли значительно повлиять на итоги выборов, говорится и в заявлении посольства США в Грузии.

Представители оппозиции уверены, что оценки международных партнеров изменятся, когда те ознакомятся с дополнительными материалами о подкупах и запугивании избирателей, а также подтасовках итогов выборов. А главное, как полагают оппоненты власти, «Грузинской мечте» придется пересмотреть итоги выборов после широкомасштабной акции протеста, которую оппозиция планирует организовать в воскресенье, 8 ноября, на проспекте Руставели перед зданием парламента.