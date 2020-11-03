Акция протеста оппозиции проходит перед зданием правительства Аджарии в Батуми

Многолюдная акция протеста оппозиции проходит сегодня, 3 ноября, перед зданием правительства Аджарии в Батуми, сообщает агентство «Новости-Грузия». Участники протеста вышли с лозунгами «Покончим с несправедливостью», «Защити свой голос», «Уходи!».

На митинге присутствуют представители и сторонники партий «Единое национальное движение», «Европейской Грузии» и «Лело».

«Мы не боремся за места, мы отказались от мест в Верховном Совете и парламенте, мы хотим восстановить справедливость, мы защищаем голоса грузинских избирателей», - заявил на митинге один из лидеров «Национального движения», бывший глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе. «Нас было и есть очень много, 31 октября Бидзина Иванишвили и темные силы отняли у нас выборы. Разве это должно сойти им с рук?» - сказал он.

Варшаломидзе подчеркнул, что «протест будет продолжаться до тех пор, пока не будут назначены новые выборы, потому что этого хочет народ».

К собравшимся обратились и другие представители оппозиции, призвав их бороться за свободные и честные выборы.

Накануне в центре Батуми – на бульваре и на стенах домов, появились надписи «Действуй», которые сделали члены одноименной молодежной организации. Власти поручили коммунальным службам удалить именно эти надписи, что и было сделано в течение нескольких часов.