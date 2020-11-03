В Абхазии выявлено 77 новых случаев коронавируса, два человека скончались

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 502 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 77 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 124 человека, 104 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 23 человек оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести. Выписаны 17 человек.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. В данном медучреждении сегодня утром, 3 ноября, умерла пациентка 1940 года рождения. У женщины была подтверждена короновирусная инфекция тяжелой формы и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на проводимое лечение, женщина скончалась.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 65 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 60 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.

Сегодня в гудаустком госпитале скончался пациент 60 лет с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Мужчина получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, утром скончался от сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4426 человек. 45 летальных случаев. Выздоровели 2430.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.