Уважение выбора народа по-грузински

Неправительственный сектор Грузии продолжает публиковать информацию о нарушениях, зафиксированных на парламентских выборах-2020. В ЦИК направлены сотни жалоб, говорят представители НПО и требуют пересчитать голоса на участках, где были зафиксированы нарушения.

Более 20 ведущих неправительственных организаций дали оценку прошедшему голосованию и рассказали о нарушениях, зафиксированных в день выборов, сосредоточив внимание на множественных нарушениях тайны голосования, подкупа избирателей и других фактах, которые могли повлиять на итоги выборов-2020. Правительство Грузии не смогло провести голосование по демократическим стандартам, говорится в общем заявлении неправительственного сектора:

«Более того, по нашей оценке, парламентские выборы-2020 были наименее демократичными и свободными из всех голосований, проведенных при правительстве «Грузинской мечты». Пять неправительственных организаций, которые направили на избирательные участки 3000 наблюдателей, написали более 500 жалоб. Кроме того, ЦИК опоздал с публикацией первичных результатов, которые были обнародованы лишь через семь часов после закрытия участков. Это опоздание вызвало у общества вопросы по поводу справедливости процесса подсчета. Ситуация еще больше накалилась, когда оказалось, что масштаб неточностей составляет около 8%», – сказано в письменном заявлении неправительственного сектора.

НПО требуют пересчитать голоса на участках, где были зафиксированы неточности, а также беспристрастно рассмотреть поданные ими жалобы. Одну из таких в ЦИК Грузии направила организация «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED). Исполнительный директор этого НПО Элене Нижарадзе говорит, что по запросу организации были пересчитаны голоса на 97-м избирательном участке (в тбилисском районе Самгори).

«Оказалось, что в мажоритарных выборах Пикрия Чихрадзе получила 47 голосов, однако ей записали ноль. В пропорциональных выборах «Граждане» (партия Алеко Элисашвили) получили 26 голосов, но им засчитали лишь четыре; Гирчи – 32, но у них зафиксировали лишь два; на счет «Лело» записали шесть голосов, хотя на самом деле они получили 26; «Стратегия Агмашенебели» получила 39, но им написали девять. Это еще раз доказывает, насколько серьезные проблемы имели место на этих выборах. Необходимо вскрыть и пересчитать бюллетени со всех участков, где наблюдались проблемы», – написала Элене Нижарадзе на своей страничке в Facebook.

А тем временем жалобы и иски продолжает готовить и оппозиция. Представитель «ЕНД – Сила в единстве» адвокат Бека Басилая сегодня внес в прокуратуру иск против ЦИК Грузии. Обвинитель утверждает, что во многих итоговых протоколах подписи членов комиссий были подделаны, сфальсифицированы документы в пользу «Грузинской мечты»:

«Это настолько явные фальсификации, что прокуратура не сможет на это закрыть глаза и ей придется начать расследование. Необходимо провести каллиграфическую экспертизу и установить личности тех людей, которые сфальсифицировали протоколы. Также нужно узнать, кто конкретно выдавал им такие задания, и наказать их».

Иски готовят, или уже подали, и другие оппозиционные партии, между делом не забывая проводить акции протеста с требованием отстранить от должности главу ЦИК Грузии Тамар Жвания и назначить внеочередные парламентские выборы.

На фоне одной из таких акций, организованных движением «Измени», сегодня проходила встреча членов правящей партии с наблюдателями Бюро по демократическим институтам и правам человека. По ее завершении член политсовета «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе заявил:

«Они еще раз очень четко повторили, что парламентские выборы в Грузии были очень конкурентные, фундаментальные права человека были защищены. Также очень важно общее мнение – все должны уважать итоги выборов, которые объявляет Центральная избирательная комиссия. Естественно, «Грузинская мечта» в первую очередь уважает решение, принятое нашим обществом. Мы также призываем все политические партии также уважать выбор нашего общества и результаты, которые объявит наша избирательная администрация».

С частью заявления Талаквадзе об уважении выбора народа согласны и оппоненты «Грузинской мечты», однако «уважать итоги, объявляемые ЦИК», они явно не намерены, заявил в интервью СМИ член политсовета «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Когда выборы фальсифицируются в таком масштабе, люди, ответственные за это, должны быть наказаны. Все, начиная с Тамар Жвания, заканчивая теми, кто непосредственно в этом участвовал, кто перерисовывал единицы на четверки и пятерки на восьмерки, те, кто прятал бюллетени, исправлял протоколы, те, кто подделывал подписи, те, кто угрожал членам избирательной комиссии, – все должны понести ответственность. Все это – уголовные преступления».

Оппозиционные партии планируют еще раз напомнить властям обо всех своих требованиях в воскресенье, в ходе масштабной акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.