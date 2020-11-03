«Карусель Бидзины» и другие арифметические особенности грузинских выборов 

Грузинская оппозиция настроена решительно. Сегодня лидеры партий поставили свои подписи на совместном меморандуме о непризнании итогов выборов и отказе от парламентских мандатов. Помимо совместных заявлений, оппозиционный фланг намерен устраивать перманентные шумные акции протеста, первая из которых сегодня была организована «Нацдвижением» у здания ЦИК. Сегодня же глава избирательной администрации Тамар Жвания встретилась с представителями дипмиссий и НПО, однако ее объяснения по поводу ошибочно составленных, а затем и исправленных итоговых протоколов не внесли ясности в ситуацию с возможными подтасовками голосов.

Грузинские оппозиционеры решили не ограничиваться устным обещанием бойкота выборных итогов. Сегодня они подписали меморандум с требованием аннулировать результаты голосования от 31 октября и назначить повторные выборы, заново укомплектовав состав ЦИК. Текст зачитал лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили:

«Мы, оппозиционные партии, которым подтасовали выборы, отказываемся от парламентских мандатов. Мы предпримем все правовые политические шаги, чтобы де-юре и де-факто не принимать участия в работе этого так называемого парламента. Мы не считаем этот парламент легитимным, поскольку он избран в результате незаконных действий и не отражает волю народа!»

Далее партийные лидеры, в числе которых были представители не только тех восьми партий, которые по итогам попали в парламент, но и те, которые остались за бортом, поочередно подписали документ.

Один из организаторов встречи в гостинице «Шератон Метехи Палас», лидер «Лело» Бадри Джапаридзе заявил, что именно в бойкоте его партия видит возможность защитить голоса своих избирателей, которых не 60 тысяч, как подсчитали в ЦИК, а 160 тысяч. Соответственно, вместо трех процентов, уверен лидер «Лело», партия получила минимум 6-7%:

«Когда есть факты насилия, другие показатели в параллельных подсчетах голосов и в 20% итоговых протоколов внесены поправки, принять результаты таких выборов означает полное игнорирование воли нашего избирателя».

В целом оппозиция считает, что не досчиталась 20-22 мандатов, что позволило бы им сформировать коалиционное правительство. Теперь «Грузинская мечта» единолично может создать правительство с гарантированными 76 и более мандатами (с учетом предстоящих вторых туров, в которых оппозиция отказывается участвовать). Такой расклад рассердил и державшийся особняком «Альянс патриотов». Партия тоже готова подписать меморандум, но намерена проводить акции протеста самостоятельно, сообщила одна из лидеров Ирма Инашвили, назвав выборы фейком:

«"Альянс патриотов Грузии" однозначно и публично заявляет: мы отказываемся от признания итогов подтасованных выборов и вхождения в парламент. Мы требуем от «Грузинской мечты» назначения повторных выборов. Мы начинаем протестную кампанию, будут беспрерывные широкомасштабные акции».

И первая акция, по словам Ирмы Инашвили, будет уже в субботу, 7 ноября, на площади Свободы в Тбилиси.

На второй день широкомасштабную акцию протеста перед зданием парламента в Тбилиси намерена организовать объединенная оппозиция. Но и до воскресенья представители «Нацдвижения» решили «не дать спокойной жизни властям и ЦИК». После подписания меморандума лидеры и активисты «Нацдвижения» автоколонной направились к зданию ЦИК. Там их уже ждали металлические ограждения и усиленный наряд полиции. И это только «воодушевило» участников акции. Зная, что в те минуты глава ЦИК Тамар Жвания встречалась с дипломатами и представителями местных НПО, они начали стучать камнями по металлическим панелям. «Чтобы достучатся до Тамар Жвания», – заявил один из активистов Звиад Куправа.

«Наш план действий – это улица. Улица, улица, протест, протест, протест. Протест до тех пор, пока не будут возвращены украденные голоса людей», – пообещал активист.

Шумную акцию «Нацдвижение» устроило и в Батуми.

Между тем в грузинских СМИ и соцсетях появляется все больше итоговых протоколов из избиркомов, указывающих на неточности в подсчетах голосов. Результаты оказываются неожиданными, мягко говоря. К примеру, голосовать на батумский избирательный участок №19, согласно протоколу, на выборы пришло 798 избирателей, а в избирательной урне оказалось три тысячи пятьдесят бюллетеней.

Неправильные соотношения наблюдаются и в маленьких населенных пунктах, к примеру, на одном из сельских участков в Имерети на выборы пришли пять человек, а в урне оказалось 23 бюллетеня, и все – в пользу правящей «Грузинской мечты». Примечательно, что избирательная комиссия внесла поправку в протокол, только она была внесена чуть раньше, чем составлен сам итоговый протокол. И таких нестыковок очень много, утверждают представители оппозиции.

Сегодня «Европейская Грузия» заявила, что выявились так называемые карусели Бидзины на более чем 900 участках. Глава избирательного штаба Серги Капанадзе пояснил, в чем особенность «каруселей Бидзины». На избирательный участок люди приходили с бюллетенем с уже обведенным избирательным номером «Грузинской мечты». По утверждению Капанадзе, у них также выявлены факты, когда числа в итоговых протоколах переделывались уже после того, как они были подписаны даже представителями оппозиции. Он, как и другие оппозиционеры, заявляет, что все эти нарушения будут обжалованы в ЦИК, а потом в судах, хотя они и не надеются, что жалобы будут справедливо рассмотрены.

Глава ЦИК Тамар Жвания обвинения называет ложью. Сегодня она публичных комментариев не делала, но накануне в интервью телекомпании «Рустави 2» заявила, что все неточности исправлены, есть соответствующие протоколы, только о них СМИ не говорят:

«Центральная избирательная комиссия и Тамар Жвания не фальсифицируют выборы – это вранье. И попытка политического влияния на общество».

Она напомнила, что выборы еще не завершены, что обнародованные данные первичные и неофициальные:

«Идет ревизия этих протоколов, речь идет о поступивших в ЦИК протоколах, правках к ним. Более того, будут рассмотрены иски по этим вопросам, и на каждый случай, который зафиксирует любой политик правовым путем, будет реагирование. Будет точно тот результат, который есть в избирательной урне».

Вот последнее и настораживает оппозиционеров и местных наблюдателей. Ведь во многих случаях избирателей оказывалось гораздо меньше, чем бюллетеней в избирательных ящиках.

У представителей правозащитного НПО «Справедливые выборы», грузинского филиала Transparency International и Ассоциации молодых юристов, наблюдавших за ходом выборов, есть дополнительные претензии к ЦИК. Во время рассмотрения их исков наблюдатели наталкиваются на неэтичные и агрессивные действия со стороны представителей окружных избиркомов. Многие иски просто не принимаются на рассмотрение. Ассоциация молодых юристов составила, к примеру, 304 иска, среди которых есть и требование аннулировать 117 итоговых протоколов и повторных пересчетов голосов на этих участках, говорит представитель НПО Нона Курдованидзе:

«В некоторых протоколах фиксируются лишние бюллетени, некоторые протоколы составлены с серьезными техническими нарушениями. Нужно, чтобы областные и окружные комиссии, которые рассматривают эти иски, обратили внимание на все детали, чтобы воля избирателя в итоговых результатах не была неправильно отражена».

Но будут ли они учтены и рассмотрены, пока не известно. Претензий к работе ЦИК у представителей правящей «Грузинской мечты» нет, напротив, они критикуют оппозицию за то, что она не уважает выбор своих избирателей. Говорит один из представителей партии, депутат Анри Оханашвили:

«Это и есть повестка дня безответственных оппозиционных групп, которые ни во что не ставят собственного избирателя, бросили его. А мы не только не бросим наших избирателей, но, в том числе, будем заботиться и об избирателях оппозиции. Чтобы их жизнь и здоровье были защищены, особенно в условиях этой пандемии, будем заботиться о развитии экономики, создании рабочих мест – это наша задача номер один».

Мнение местных политологов разнятся, некоторые одобряют бойкот оппозиции, другие – нет, указывая на то, что для маленьких партий это было своеобразным шансом попасть в парламент. Ведь в 2024-м выборы пройдут только по пропорциональной системе, и пороговый барьер будет не 1%, как сейчас, а 5%. Сами оппозиционеры настроены более оптимистично, надеются, что добьются проведения повторных выборов, как в случае Кыргызстана, который привел сегодня в пример лидер «Лело» Бадри Джапаридзе. Он напомнил, что в начале октября там прошли выборы, которые международные наблюдатели сначала оценили тоже в основном как свободные, но через десять дней там и президент подал в отставку, и была названа дата повторных выборов.