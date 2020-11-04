Южная Осетия превращается в «красную зону»

За последние сутки в Южной Осетии коронавирус выявлен у 63 человек, от инфекции скончалось еще двое пациентов в возрасте 67-68 лет. Таким образом, число летальных случаев достигло 14. Между тем в детской больнице побывал президент республики Анатолий Бибилов. Он отметил неудовлетворительную работу по организации лечения ковидных больных.

За последние сутки коронавирус в Южной Осетии выявлен еще у 63 человек, сообщает глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева. Всего в республике от инфекции лечится 231 гражданин, амбулаторно, то есть дома, – 737 человек.

Накануне глава государства Анатолий Бибилов посетил «красную зону» детской больницы, которую приспособили под ковидных больных. Он пообщался с пациентами в отделениях терапии и в реанимационном отделении, врачами и, как пишут местные СМИ, «жестко высказался по поводу низкого уровня организации работы в медучреждениях». Министр здравоохранения Георгий Тотчиев отметил: «Практически все больные с подтвержденной пневмонией, они получают лечение по заранее отработанным схемам. К сожалению, отмечается дефицит наиболее востребованных препаратов, тот запас, который мы имели, по отдельным позициям иссяк». Кроме того, министр добавил, что «эпидемиологический всплеск может продлиться и два-три месяца». Ведомство обратилось за помощью в размере 19-20 млн рублей к Российской Федерации.

Анатолий Бибилов на одном из правительственных совещаний поручил Георгию Тотчиеву увольнять врачей-дезертиров:

«Вы все знаете, что ситуация с пандемией COVID-19 остается сложной в республике. Соответственно, все действия, связанные с действиями органов государственного управления, служб, которые предназначены для реагирования и борьбы с COVID-19, должны быть мобилизованы. Они, в принципе, сегодня мобилизованы, но, к сожалению, доносится такая информация – это касается в первую очередь, Георгий Феликсович, Министерства здравоохранения РЮО, – что некоторые медработники отказываются от выполнения своих непосредственных функциональных обязанностей по оказанию помощи в связи с боязнью заразиться COVID-19. Лично для меня это абсолютно не понятно. Считаю, что военный человек, который бежит с поля боя, является дезертиром. Считаю, что врач или медработник, который в данном случае бежит с поля боя в борьбе с COVID-19, тоже является дезертиром. Если уже врачи, медработники начинают бояться, то что говорить о простых людях?!»

Вчера же в социальных сетях стала распространяться голосовая запись одного из сотрудников «красной зоны» республиканской больницы, в которой описываются условия содержания больных: нехватка еды, кислорода, коек, лекарственных препаратов, многочасовой рабочий день на износ в защитных костюмах. Медик рассказывает: чтобы спасти жизнь задыхающейся женщине, пришлось одолжить и отключить от кислородного баллона еще одного больного.

Врачам помогают волонтеры, но их явно не хватает. Сегодня к людям, имеющим медицинское образование, обратились представители общественной организации «Зеленая Алания». Продолжает Залина Габаева:

«Ситуация такая, что подруга наша пошла работать волонтером, и она говорит, что очень большая нагрузка. И сегодня она заходит уже на третью смену. Так получилось, что она попросила о помощи: помочь им (волонтерам) организоваться. Сегодня я написала пост, зная, что в городе достаточно много медиков, которые не работают по специальности. Я написала, что есть же переболевшие и девочки, которые не переболели, находятся в «красной зоне» в совершенно ужасных условиях. Потому что находиться в этих костюмах очень тяжело. Медсестры выходят на работу на 16 часов, снять с себя этот костюм очень сложно, просто потому, что надеваешь ты его чистым, а раздеваясь, важно соблюсти правила. Поэтому я и написала, что если есть переболевшие медики, да даже если и не медики, готовые помогать, давайте поможем».

По словам Залины Габаевой, она уже начала получать сообщения о готовности работать волонтерами.

По договоренности с руководством Южной Осетии гуманитарную помощь медикаментами и кислородом обещала оказать Северная Осетия. Для оказания помощи югоосетинским медикам прибыли и российские специалисты из Санкт-Петербургского медицинского университета.

На фоне пандемии все громче звучат упреки в адрес руководства республики, которое за несколько месяцев карантина не подвело, к примеру, к больнице кислородные сети. Сделать это министр здравоохранения обещал только к концу этой недели. Вызывают возмущение и многочасовые очереди на прием к врачам или для сдачи теста. Одна из заболевших в беседе с «Эхом Кавказа» рассказала, что ей пришлось простоять в многолюдной очереди почти четыре часа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия