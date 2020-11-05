В Сухуми проверяют информацию о попытке изнасилования абхазским чиновником врача из России

Абхазский Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.

«Девушка, чудом сбежавшая из рук изрядно выпившего чиновника, обратилась в посольство РФ. На данный момент ведутся поиски подозреваемого», – говорится в сообщении.

ТАСС пишет, что российское посольство в Сухуми, а также правоохранительные органы самопровозглашенной республики проверяют достоверность информации.

«Мы ведем проверку фактов, изложенных в сообщении о попытке изнасилования, их правдивости. О результатах сообщим», – сказал пресс-секретарь российского посольства Денис Лавриков.

По его словам, речь идет об инциденте с врачом из Екатеринбурга, которая в составе группы приехала на смену врачам из Москвы и Калининграда, работающим в Гудаутском госпитале.

Как сообщили ТАСС в абхазской прокуратуре, и там начата соответствующая проверка по факту.