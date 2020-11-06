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«Абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму» – опровержение попытки изнасилования врача
Российский посол в Сухуми заявил на брифинге, что никакой попытки изнасилования врача из РФ не было.
«Официально заявляю, что никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования не имело место. Это подтверждает российское посольство, администрация президента Абхазии и МВД республики. Имело место традиционное абхазское гостеприимство, досадно превысившее норму. Инцидент был оперативно исчерпан», – отметил дипломат.
Ранее абхазский Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.
Двинянин обратился с просьбой к журналистам не доверять новостям Telegram-каналов «типа Мандарин, Апельсин, Фейхоа, Хурма».
Другие новости дня
«Устал смеяться» – Навальный опроверг утверждение МВД о том, что у него был панкреатит
Управление МВД России на транспорте по Сибирскому федеральному округу представило "окончательный диагноз" оппозиционера Алексея Навального, у политика нашли нарушение углеводного обмена и панкреатит, диагноз "отравление" – "не подтвержден". Об этом сообщается на сайте ведомства. Навальный в твиттере опроверг версию о панкреатите и заявил, что "уже устал смеяться".
"Окончательный диагноз врачами установлен с учетом неоднократно проведенных химико-токсикологических исследований: нарушение углеводного обмена (основной); хронический панкреатит с нарушением внешне- и внутрисекреторной функции, обострение (сопутствующий)", – сказано в документе. Там также подчеркивается, что диагноз "отравление" не подтвержден.
Супруга Навального Юлия, как утверждают в управлении, сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение 3-5 дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. "Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса", – говорится в сообщении.
Сам Алексей Навальный написал, что панкреатита у него не было. По его словам, он каждый год проходил медицинское обследование и на 20 августа 2020 года был совершенно здоров".
"Больше всего от такого уровня вранья офигевает моя жена. Они просто берут и придумывают ее слова", – добавил он.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала "абсурдом" сообщение полиции, которая, по ее словам, два с половиной месяца ведет "доследственную проверку". "Это ложь и просто абсурд – кто в здравом уме будет объяснять кому диетой?!" – написала она в твиттере.
При этом МВД обвинило в "провокации" сопровождавших Навального в поездке по Сибири Владлена Лося, Марию Певчих и Георгия Албурова, заявив, что те уклоняются от явки к следователю. Ведомство продолжает проверку, не возбуждая уголовное дело.
Навальному стало плохо в самолете 20 августа, который летел из Томска в Москву. Он был госпитализирован в Омске, а затем вывезен на лечение в немецкую клинику. Сейчас политик находится в Германии, где проходит реабилитацию. Второго сентября в организме политика нашли следы "Новичка", а канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от России объяснений того, что произошло. Российские власти категорически отрицают причастность к отравлению Навального и обещают "зеркальный" ответ на санкции ЕС, в которые были включены шесть человек и осударственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
Президент России Владимир Путин ранее впервые прокомментировал отравление Навального. Путин заявил, что если бы власти действительно хотели отравить Навального, то его бы не выпустили на лечение в Германию.
Джо Байден обошел Дональда Трампа в штате Джорджия
Драма подсчета голосов в штате Джорджия. По последним данным, Джо Байден обошел Дональда Трампа. У Байдена 2 449 371 голос (49.39%), у Трампа – 2 448 454 (49.37%).
Информация избирательной комиссии уже отразилась на карте Fox News – штат Джорджия окрасился в голубой цвет.
Если Байден победит в этом штате, это будет сенсацией, поскольку в девяти из десяти предыдущих выборах Джорджия голосовала за кандидата от Республиканской партии. В 2016 году Дональд Трамп победил там с преимуществом в 5%.
В Пенсильвании преимущество Трампа над Байденом уже составляет всего чуть более 18 тысяч голосов. Подсчитано 95% бюллетеней. 9 часов назад разрыв составлял 90 тысяч в пользу Трампа.
В Неваде преимущество Байдена над Трампом пока не изменилось – чуть более 11 тысяч.
В Аризоне Трамп приблизился к Байдену. Сейчас у Байдена преимущество в 47 тысяч, а 9 часов назад было 68 тысяч. Осталось подсчитать еще 205 тысяч бюллетеней.
Таким образом, очень жесткое соперничество между Дональдом Трампом и Джо Байденом продолжается в 4 штатах.
У грузинского оппозиционера Ираклия Окруашвили подтвердился коронавирус
У лидера оппозиционной партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили подтвердился коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
Политик говорит, что не сможет принять участие в акции протеста на проспекте Руставели, запланированной на 8 ноября.
«Но 8-го числа всё только начинается, я обязательно «подтянусь». Без меня баррикад не будет», – отметил Окруашвили.
Ранее о заражении коронавирусом сообщила член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили. Среди инфицированных в Грузии – премьер-министр Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
Четыре человека погибли в результате ДТП в Очамчирском районе
Авария произошла накануне вечером в Очамчирском районе Абхазии.
Как сообщили в МЧС самопровозглашенной республики, столкнулись два легковых автомобиля – Мерседес и ВАЗ-2107. Погибли четыре человека.
«По предварительным данным, погибшие были пассажирами ВАЗ, среди них три женщины и мужщина. Водитель Мерседеса с травмами был отправлен в медучреждение», – сказано в сообщении.
В пресс-службе абхазского МВД сообщили, что водитель Мерседеса Руслан Каджая был доставлен в медучреждение. «По результатам медицинского свидетельствования у последнего установлен факт алкогольного опьянения», – сказано в сообщении.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
«Гражданин Каджая задержан», – сообщает МВД.
МИД РФ непонятна эмоциональная реакция Алиева на слова Лаврова
России непонятна эмоциональная реакция президента Азербайджана Ильхама Алиева на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова об иностранных наемниках в Нагорном Карабахе. Об этом заявил ТАСС источник в МИД РФ.
«Честно говоря, нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова. Может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал, либо представили собственную интерпретацию», – сказал собеседник агентства.
Источник напомнил точную цитата из интервью Лаврова газете «Коммерсантъ» от 3 ноября: «Нас, конечно, беспокоит интернационализация нагорнокарабахского конфликта и привлечение боевиков с Ближнего Востока. Мы неоднократно призывали внешних игроков использовать свои возможности для пресечения переброски наемников, численность которых в зоне конфликта, по имеющимся данным, уже приближается к двум тысячам. Данная тема, в частности, затрагивалась президентом России Владимиром Путиным в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 27 октября, в регулярных контактах с лидерами Азербайджана и Армении. Настойчиво продолжаем продвигать нашу позицию по различным каналам».
«Как видим, в комментарии нет упреков ни в адрес Азербайджана, ни какой-либо другой страны. Речь идет о нашей крайней обеспокоенности попаданием боевиков-наемников в регион Закавказья, с которым РФ непосредственно соседствует. В этой связи просили бы наших азербайджанских друзей быть внимательнее при ознакомлении с первоисточниками», – продолжил собеседник ТАСС.
В МИД говорят, что Москва всегда максимально аккуратно подходила к своей роли посредника в весьма чувствительном для близких России стран конфликте.
Как заявил ранее азербайджанский лидер в интервью испанскому агентству EFE, комментируя слова главы МИД РФ о наемниках, он искренне сожалеет, «что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются не нашедшей свое подтверждение информацией.
Алиев подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких наемников. Он также отметил, что нет ни одного доказательства того, что на стороне Азербайджана сражается какой-либо иностранный боец.
- Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта резко обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.
- О возможном участии сирийских наёмников в конфликте в Карабахе сообщали многие мировые СМИ. Так, по данным газеты Washington Post, в Нагорном Карабахе погибли не менее 50 наёмников из Сирии, участвовавшие в боях против армянских сил на стороне Азербайджана.
COVID-19 в Грузии: 2775 новых случаев, 22 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 423. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 22 пациента.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксировано 2775 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 51 993.
Число активных случаев коронавируса – 14 525, из них 4618 пациентов лечатся в клиниках, 2 438 – в COVID-гостиницах, 7469 – на дому. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 3560 (новый рекорд) и достигло 37 019.
Накануне грузинские власти заявили, что могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса из-за «политического процесса».
Бывший президент Косово Хашим Тачи арестован в Гааге
Ушедший вчера в отставку президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи, которого обвиняют в военных преступлениях, взят под стражу в Гааге. Об этом сообщает гаагская Специальная прокуратура по Косову.
Помимо Тачи арестованы бывшие председатели парламента Косова Кадри Весели и Якуп Красничи и один из полевых командиров Освободительной армии Косова Реджеп Селими, говорится в сообщении прокуратуры.
Накануне Тачи ушёл в отставку и добровольно сдался миссии ЕС по верховенству закона. Ранее он обещал уйти со своего поста , если прокуратура подтвердит обвинения против него в совершении военных преступлений в 1998–1999 годах во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. Тачи обвинения отвергает.
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и ещё нескольких деятелей в июне нынешнего года. Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косове. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введён международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сообщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС, в частности Испания и Словакия.
Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косову, который был создан в Нидерландах в 2015 году, однако формально является частью косовской правовой системы. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьёзным преступлениям, таким как наркоторговля, похищения и убийство людей.
В четырёх штатах США Байдена и Трампа разделяют доли процента
В Соединённых Штатах продолжается подсчёт голосов, поданных на выборах президента 3 ноября. В то время как в большинстве штатов победитель - по предварительным данным - уже определён, в нескольких идёт борьба фактически за каждый голос.
В Джорджии, Пенсильвании и Неваде президента Дональда Трампа и кандидата от демократов Джо Байдена разделяют всего доли процента. В Джорджии, например, Трамп опережал Байдена всего на тысячу голосов. Меньше процента разрыв также в Висконсине, однако там голоса уже подсчитаны и объявлено о победе Байдена, кампания Трампа подала запрос на пересчёт.
Также невелик разрыв в Аризоне и Северной Каролине, пока не подведены итоги и в Аляске, хотя там Трамп лидирует уверенно.
Согласно предварительным результатам голосования в тех штатах, где победитель уже выявлен, у Байдена сейчас 253 голоса выборщиков, у Трампа 214. Для победы нужно 270 голосов.
Выступая накануне, каждый из кандидатов выразил уверенность в том, что в конце концов именно он окажется победителем.
Также идёт подсчёт голосов на выборах в Сенат и Палату представителей. Демократы близки к сохранению большинства в Палате, однако они теряют несколько мест.
Кобахидзе сдал в СГБ «список людей», готовящих «революционный сценарий»
Экс-спикер парламента, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня, 5 ноября, побывал в Службе государственной безопасности на опросе, чтобы прояснить свое публичное заявление о подготовке государственного переворота, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Несколько дней назад Кобахидзе на брифинге в очередной раз сделал заявление, в котором предупредил о готовящихся в стране провокациях и готовности оппозиционной партии «Единое национальное движение» использовать на выборах «революционный сценарий». Кобахидзе сообщил журналистам, что «обо всем рассказал ведомству, назвал источник информации, суть вопроса, и даже представил Службе госбезопасности список людей, которые значились в деструктивном сценарии».
«Со мной связалась Служба государственной безопасности в связи с информацией, которую я распространил несколько дней назад. Речь идет о брифинге, связанном с подготовкой лидеров и активистов «Нацдвижения» в рамках так называемого революционного сценария. Тогда мы сказали, что были созданы группы, в том числе, т.н. экипажи из тех людей, которые в том числе были бывшими силовиками, у них было определенное вооружение, которые затем появились в день выборов. Вы помните, как люди передвигались вооруженными, в том числе у них были электрошокеры и так далее. У нас была эта информация, которая позже подтвердилась в день выборов», - рассказал Кобахидзе.
Автором «революционного сценария», Кобахидзе назвал третьего президента Грузии, основателя и лидера «Национального движения» Михаила Саакашвили. При этом исполнительного секретарь «Мечты» отказался сообщать журналистам, кто предоставил ему подобные сведения.
В своем заявлении перед выборами Кобахидзе обвинил в намерении «мобилизовать экипажи», вооруженные дубинками и элетрошокерами, членов «Национального движения» - отставного генерала Дэви Чанкотадзе (начальник штаба ВС Грузии с 2009 по 2012 годы), Дмитрия Шашкина, занимавшего пост министра обороны в правительстве Саакашвили, а также Нику Мелия – члена политсовета ЕНД.
На основании этого заявления Кобахидзе было начало расследование.
Шашкин действительно появился в день выборов парламента 31 октября с оружием, однако, пояснил журналистам, что он не находился на избирательном участке, а также имеет официальное право на постоянное ношение оружия. Никаких инцидентов с его участием зафиксировано не было.
Между тем СГБ все-таки удалось обнаружить человека с электрошокером. Им оказался один из активистов партии, житель Каспского района Рафик Оруджов. По информации Службы государственной безопасности Грузии, электрошокер был изъят у него вечером 31 октября, на партийной акции на проспекте Руставели. По этому поводу Оруджова уже вызывали на опрос. Как выяснилось, электрошокер изъяли из автомобиля.
Эту ситуацию прокомментировал и сам Дэви Чанкотадзе, которого на опрос пока не вызывали. «Рафик Оруджов – наш активист, который живет в Каспском районе и зарабатывает на хлеб, продавая джинсы. Против него возбудили уголовное дело, и статья - государственный переворот. Когда его вызвали в СГБ, с ним был наш юрист и потребовал допроса в судебном порядке. 31 октября, когда мы праздновали нашу победу, был произведен обыск в машинах наших ребят, одну машину вообще увезли, три машины обыскали и нашли один электрошокер. В итоге сделали вывод, что этот господин планирует государственный переворот. Они пытаются запугать наших активистов, родственников, друзей, чтобы мы не вышли на улицу, не выражали свой гнев», - заявил, в частности, Дэви Чанкотадзе.
ОБСЕ призвала белорусские власти провести новые выборы президента
ОБСЕ призвала белорусские власти провести новые выборы президента в соответствии с международными стандартами. В своём отчёте организация предложила аннулировать результаты голосования на президентских выборах 9 августа, победителем которых Центризбирком объявил Александра Лукашенко.
Составители отчета также обратили внимание на нарушение избирательного процесса на всех стадиях и осудили нарушение прав человека со стороны белорусских властей.
При этом ранее Совет ООН по правам человека отметил усилия Минска в правозащитной сфере. Подробности в видео:
Отчет ОБСЕ подготовлен по запросу 17 государств, включая США, Францию и Великобританию. Документ основан на 700 представленных доказательствах. Минск ранее отказался сотрудничать с расследователями.
- После выборов президента 9 августа в Минске и других белорусских городах начались протесты. Их участники требуют отставки Александра Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов.
- Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи. Страны Запада легитимность Лукашенко не признали.
За сутки в Абхазии 76 из 356 тестов на коронавирус показали положительный результат
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 356 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 76 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 118 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 25 человек оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести. Выписаны 8 человек.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья троих человек тяжелое.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 58 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 53 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4581 человек. 47 летальных случаев. Выздоровели 2490.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции в очередной раз призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Активисты «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания
Сторонники оппозиции и гражданские активисты сегодня «наградили» главу ЦИК Грузии Тамар Жвания.
Символическую акцию они запланировали после заявления исполнительного секретаря правящей партии «Грузинская мечта». Ираклий Кобахидзе накануне сказал, что председателя ЦИК следует наградить «за проявленную стойкость».
Гражданские активисты подготовили для Тамар Жвания несколько «подарков», в том числе счёты, тетрадь по математике, а также пустой лист бумаги, на котором ей предложили написать заявление об отставке.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,23% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,17%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
Президент Косово ушёл в отставку после обвинений в военных преступлениях
Президент частично признанной Республики Косово Хашим Тачи в четверг объявил о своей отставке - после того, как стало известно, что Специальная прокуратура по Косово в Гааге подтвердила обвинения против него в совершении военных преступлений в 1998-1999 годах во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии.
Об отставке Тачи объявил на пресс-конференции в Приштине. Он отвергает обвинения. При этом ранее он обещал уйти в отставку, если прокуратура будет на них настаивать.
Исполнять обязанности президента, как ожидается, будет глава парламента.
Накануне в Приштине при содействии сил безопасности миссии ЕС по поддержанию законности был задержан бывший спикер парламента Косова Якуп Красничи - также по запросу гаагской спецпрокуратуры.
Спецпрокуратура в Гааге выдвинула обвинения против Тачи, бывшего председателя косовского парламента Кадри Весели и ещё нескольких деятелей в июне нынешнего года. Они подозреваются в причастности к убийствам около ста человек, а также к похищениям, преследованиям и пыткам людей во время или после завершения вооруженного конфликта в Косове. Следствие отмечает, что жертвами преступлений были представители разных этнических групп, в том числе косовские албанцы, сербы, рома. Списки жертв включают также политических противников, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Тачи и Весели входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции сербской полиции и югославской армии в мятежной провинции сопровождались массовыми нарушениями прав человека. После вмешательства в конфликт весной 1999 года сил НАТО, Белград потерял контроль над территорией Косова, в область был введён международный миротворческий контингент. В 2008 году Косово провозгласило независимость, признанную примерно 60 процентами участников мирового сооьщества. Независимость Косова, помимо Сербии, не признают Россия, Китай и ряд стран ЕС, в частности, Испания и Словакия.
Недавно Косово и Сербия при посредничестве США договорились о нормализации торгово-экономических отношений, без формального признания независимости со стороны Белграда.
Обвинения против Тачи будет изучать Специальный международный трибунал по Косово, который был создан в Нидерландах в 2015 году, однако формально является частью косовской правовой системы. Поводом стал опубликованный за несколько лет до этого доклад ПАСЕ. В нём утверждалось, что члены Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьёзным преступлениям, таким как наркоторговля, похищения и убийство людей.
Греция ввела второй за год всеобщий карантин из-за COVID-19
Власти Греции объявили о введении всеобщего карантина в стране с утра 7 по 30 ноября, сообщает газета "Нафтемборики". Жителям страны можно будет выходить из дома только при наличии уважительной причины, c цифровым пропуском и в маске.
О введении новых мер объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотаки. По его словам, причиной ужесточения эпидемиологических мер стал резкий рост заболеваемости коронавирусом нового типа.
"Мы увидели экспоненциальный рост случаев заболевания, – цитирует его газета. – Мы увидели значительный рост госпитализаций, интубаций, плохое соотношение госпитализаций и выписок". По его словам, с сохранением темпов роста заболеваемости 50 отделений реанимации можно будет заполнить больными за несколько дней.
Тем, кто из-за локдауна лишится возможности работать и получать зарплату, Мицотакис пообещал финансовую помощь от государства в размере 800 евро. Дополнительную выплату получат и безработные. В отличие от весеннего карантина, детские сады и начальные школы на время нового карантина закрываться не будут.
Страны Евросоюза усиливают ограничения, чтобы не допустить роста распространения COVID-19. В Германии в понедельник начался частичный локдаун. Он продлится месяц. В государствах от Португалии до Польши вводятся комендантские часы и другие ограничения.
По данным университета им. Джона Хопкинса в Балтиморе, всего в мире с начала пандемии заболели больше 48 миллионов человек. Накануне добавилось 685 тысяч новых случаев. Умерли больше 1 миллиона 200 тысяч человек. Эти данные опираются на официальные сведения национальных правительств, а значит, могут быть неполными, неточными и искажёнными.
Тбилисский избирательный участок «засветился» на американских выборах
Избирательный участок, открытый в тбилисской школе N55 на парламентских выборах 31 октября, попал в эфир американского канала ABC News.
Фотографию, снятую в Грузии, журналисты канала по ошибке использовали, рассказывая о подсчете голосов в штате Джорджия.
Тбилисский участок был показан вместе с другими фотоматериалами, иллюстрирующими ход президентских выборов в США.
- В апреле текущего года американская телекомпания Fox News приписала грузинский Марнеули к штату Джорджия. Кадры из Марнеули показали в информационном выпуске наряду с городом Монпелье в штате Вермонт, городом Ричмонд в штате Вирджиния и городом Олбани в штате Нью-Йорк. В репортаже речь шла об акциях протеста с требованием снять ограничения на экономическую деятельность.
В Сухуми проверяют информацию о попытке изнасилования абхазским чиновником врача из России
Абхазский Telegram-канал «Апельсин» сообщил, что заместитель главы администрации Гудаутского района самопровозглашенной республики Абхазия Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.
«Девушка, чудом сбежавшая из рук изрядно выпившего чиновника, обратилась в посольство РФ. На данный момент ведутся поиски подозреваемого», – говорится в сообщении.
ТАСС пишет, что российское посольство в Сухуми, а также правоохранительные органы самопровозглашенной республики проверяют достоверность информации.
«Мы ведем проверку фактов, изложенных в сообщении о попытке изнасилования, их правдивости. О результатах сообщим», – сказал пресс-секретарь российского посольства Денис Лавриков.
По его словам, речь идет об инциденте с врачом из Екатеринбурга, которая в составе группы приехала на смену врачам из Москвы и Калининграда, работающим в Гудаутском госпитале.
Как сообщили ТАСС в абхазской прокуратуре, и там начата соответствующая проверка по факту.
Исторический для Грузии футбольный матч пройдёт без зрителей
12 ноября сборная Грузии по футболу на своём поле проведет матч Лиги наций УЕФА против Северной Македонии. В случае победы грузинская сборная впервые получит путевку в финальную часть Чемпионата Европы.
Вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили сегодня заявила, что исходя из эпидемиологической ситуации в стране на матч Грузия-Северная Македония не могут быть допущены болельщики. «Давайте болеть за наших футболистов из дома», – сказала Цкитишвили.
Ранее без зрителей прошел и поединок Грузия-Беларусь, в котором грузинская сборная одержала победу со счетом 1-0.
При этом исполком УЕФА разрешил частичное возвращение болельщиков на стадионы (до 30% от общей вместимости) – в случае, если местные власти не будут против.
- Как сообщало «Эхо Кавказа», из-за коронавируса был вновь отложен регбийный матч Грузия-Россия.
COVID-19: в Грузии могут ужесточить ограничения из-за «политического процесса»
Власти Грузии могут ужесточить ограничения для борьбы с распространением коронавируса на фоне политических протестов в стране.
Как заявил премьер-министр Георгий Гахария, находящийся в самоизоляции из-за заражения коронавирусом, правительство может пересмотреть политику «точечных ограничений». Он отметил, что политическая активность на улицах ускорит наступление пика заболеваемости COVID-19.
«Месяц назад ситуация была другой, сейчас иная – имею в виду политический процесс на улицах. Поэтому, с точки зрения эффективности, точечные ограничения должны быть пересмотрены. В Европе ситуация ухудшается. Везде действует один критерий – чтобы госпитальная система не была перегружена», – заявил Гахария на заседании координационного совета при правительстве.
Вице-премьер, министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили не исключила, что точечные ограничения могут коснуться передвижения в ночное время суток или в конкретные дни недели (например, на выходных). Среди возможных ограничений Цкитишвили назвала также приостановку работы общественного транспорта, торговых центров или крупных рынков.
Введение ограничений, по её словам, зависит от того, как граждане будут соблюдать меры предосторожности и рекомендации специалистов.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование. Большая акция протеста у здания парламента назначена на воскресенье, 8 ноября.
- По данным правительства Грузии, за минувшие сутки в стране зафиксирован 2401 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 49 218.
В Южной Осетии выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в Южной Осетии проведено 183 исследования на COVID-19, из них 68 тестов показали положительный результат, – сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
«Из медучреждений за сутки выписано девять человек, всего с середины сентября выздоровело 92 человека», – заявила она.
По данным на утро 5 ноября, лечение от COVID-19 проходят 236 пациентов, из них 200 лечатся в цхинвальском РММЦ, а в районных медицинских учреждениях – 36.
На учете у медиков состоят 1027 граждан, которые болеют коронавирусом. От осложнений, вызванных COVID-19, за время пандемии скончались 14 человек.
Госдуме РФ предлагают дать экс-президентам ещё больше гарантий безопасности
Сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников вносят в четверг в Госдуму законопроект о гарантиях неприкосновенности бывшего президента России. Законопроект разработан в соответствии с недавно принятыми по инициативе Владимира Путина поправками к Конституции.
Законопроект ещё более - по сравнению с действующими правилами - ограничивает возможность привлечения бывшего президента к ответственности за деяния, совершённые им в период исполнения полномочий главы государства.
Действующий закон
Сейчас в России действует закон о гарантиях бывшему президенту, принятый в 2001 году. Он, в свою очередь, пришёл на смену указу, который исполняющий обязанности президента Владимир Путин подписал 31 декабря 1999 года сразу после отставки Бориса Ельцина. Предусматривается, в частности, что бывший президент и его близкие родственники получают от государства пожизненное содержание, охрану, резиденцию в пользование, аппарат помощников, на экс-президента распространяется неприкосновенность. В частности, он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру - но только по делам, связанным с исполнением им обязанностей президента.
Что изменится
Новый же законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний, то есть бывшего президента нельзя будет привлечь к ответственности и за преступления, совершенные, когда он не был президентом. Исключения - тяжкие преступления, однако новый законопроект предусматривает усложнение процедуры привлечения экс-президента к ответственности.
Если по действующему сейчас законодательству для этого достаточно согласия Госдумы и Совета Федерации, то по новому законопроекту процедура фактически приравнивается к процедуре импичмента. Госдума и Совет Федерации должны одобрить "выдачу" экс-президента двумя третями голосов, при этом ранее должна быть создана специальная комиссия.
Поправка о гарантиях безопасности бывшим президентам была внесена в конституцию в нынешнем году - вместе с ещё одной возможной гарантией. Бывший президент теперь имеет право стать пожизненным сенатором, который тоже обладает неприкосновенностью.
На кого распространяются гарантии
Сейчас в России один ныне живущий бывший президент - это Дмитрий Медведев (на экс-президента СССР Михаила Горбачёва гарантии бывшим президентам России не распространяются). Владимир Путин - по тем же поправкам - получил право баллотироваться в президенты ещё на 2 срока, что теоретически значит возможность оставаться на посту до 2036 года. Тогда ему будет 84 года.
Окружные избирательные комиссии – эпицентр протестов после выборов в Грузии
Перед офисами окружных избирательных комиссий в Тбилиси, Батуми и Цкалтубо накануне, 4 ноября прошли акции протеста. Лидеры оппозиционных партий и активисты требовали пересчета голосов и отмены результатов выборов на отдельных избирательных участках.
На месте была мобилизована полиция, ситуация время от времени накалялась. Как сообщает Interpressnews со ссылкой на МВД Грузии, за различные правонарушения было задержано 12 человек, часть из них освободили под расписку.
В окружной комиссии №5 в Исани ситуация накалилась после того, как комиссия оставила без рассмотрения все апелляции, поступившие от оппозиционных партий. При этом на заседание не допускали никого из протестующих, включая действующих депутатов парламента Грузии, а также мажоритарных кандидатов разных партий, баллотировавшихся в округе Исани. Как пишет «Новости-Грузия», представителя оппозиции в комиссии с заседания выдворили.
Центральная избирательная комиссия призвала заинтересованные стороны действовать в рамках закона и этических норм, и оказывать окружным избирательным комиссиям содействие в проведении процедур в спокойной и профессиональной атмосфере.
- По предварительным данным ЦИК Грузии, правящая партия «Грузинская мечта» получает на парламентских выборах 48,15% голосов по пропорциональной системе, а оппозиционный блок Михаила Саакашвили («ЕНД – Сила в единстве») - 27,13%. Всего в парламент десятого созыва проходят семь партий и два блока.
- Оппозиция заявила о «тотальной фальсификации» итогов парламентских выборов в Грузии, отказалась от мандатов и анонсировала перманентные акции протестов до тех пор, пока в стране не будет назначено досрочное голосование.
В Грузии впервые выявили более 2400 случаев коронавируса за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 401. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 20 пациентов.
По данным правительства Грузии, за сутки в стране зафиксирован 2401 новый случай инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии. Число подтверждённых случаев достигло 49 218.
Число активных случаев коронавируса – 15 332, из них 4489 пациентов лечатся в клиниках, 2 446 – в COVID-гостиницах, 8397 – на дому. Число выздоровевших пациентов за сутки увеличилось на 2289 и достигло 33 459.
- Среди инфицированных – премьер-министр Грузии Георгий Гахария, глава администрации правительства Натия Мезвришвили и министр экономики Натия Турнава.
- Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что переболел коронавирусом в лёгкой форме.
Байден побеждает на выборах в Висконсине и Мичигане
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден стал победителем выборов в Мичигане. Об этом сообщает Associated Press. Мичиган – один из пяти штатов, где исход президентской кампании оставался не ясен. В этом списке также Джорджия, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания.
Ранее сообщалось о победе Байдена в Висконсине. Штаб Трампа потребовал пересчета голосов в этом штате.
После победы в Мичигане у Байдена 253 голосов выборщиков, и до победных 270 осталось 17. Как раз столько выборщиков у Аризоны и Невады вместе взятых, 11+6. Сейчас Байден там лидирует.
У Трампа есть некоторые надежды, что в Аризоне и Неваде подсчёт поздних голосов может оказаться выгоден ему - из-за местных особенностей: республиканцы там тоже активно используют почту на выборах, а результаты в Неваде очень близки, менее 10 тысяч голосов разница между кандидатами.
Накануне власти Невады объявили, что до 5 ноября приостановят обработку бюллетеней, поданных на президентских выборах.
Избирательная комиссия штата, в котором борьба между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и его соперником-демократом Джо Байденом за избирателей развернулась особенно остро, сообщила, что необходимо подсчитать голоса, присланные по почте в день выборов 3 ноября, завершить обработку протоколов, которые поступят по почте в ближайшую неделю, и разрешить спорные моменты, связанные с подтверждением личности некоторых избирателей.
Радио Свобода следит за подсчётом голосов в онлайн-трансляции.
По ряду оценок, в нынешних выборах, с учетом активного досрочного голосования, приняло участие рекордное число избирателей – больше 150 миллионов.
Сроки подсчета бюллетеней для заочного голосования определяются законами штатов и в некоторых случаях могут вестись после основного дня голосования. С учетом этого, результаты выборов в избирательных комиссиях могут определиться только через несколько дней, отмечает "Голос Америки".
Астрофизики нашли источник загадочных сигналов в Галактике
Астрофизики из Канады, Китая и США впервые открыли внутри Галактики источник загадочных коротких радиосигналов огромной мощности с необычной периодической структурой — FRB-всплесков. Их порождает магнетар — намагниченная нейтронная звезда на противоположном краю Млечного Пути, сообщает журнал Nature.
Быстрый радиосигнал продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии — в 100 миллионов раз мощнее Солнца. Учёные предполагают, что это происходит, в частности, из-за столкновения нейтронных звезд.
Китайские астрономы в сентябре заявляли, что радиосигналы исходят из источника, удаленного от Земли на три миллиарда световых лет.
Астрономы-любители иногда связывают FRB-всплески с другими цивилизациями.
FRB-всплески были случайно открыты в 2007 году австралийской обсерваторией.
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